Platz zwei bei der Crown-Care-Routine: Kopfhaut-Masken

Crown Care heißt der neue Trend: Kopfhaut reinigen mit Wellness-Faktor

Von: Nina Dudek

Die Krönung für gesundes Haar: der neue Trend Crown Care mit Kopfhautreinigung © Nikita Kobrin/PantherMedia

Die Suchanfragen verraten es: „Kopfhaut reinigen“ oder „saubere Kopfhaut“ beschäftigen die User 2023 besonders. Lesen Sie, was hinter dem Crown-Care-Trend steckt – und ob er etwas bringt.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Manchmal steigen der Internet-Community die Trends regelrecht zu Kopf. Wie beim neuesten Hype „Crown Care“. Dabei geht es um alles, was Haupt, Kopfhaut und Haare schöner, gesünder und widerstandsfähiger macht. Von Hausmitteln gegen Schuppen und Haarmasken bis zu Naturkosmetik, Ölen für trockenes und widerspenstiges Haar oder spezielle Massagen für eine saubere und gesunde Kopfhaut – bei Crown Care ist erlaubt, was guttut.

Warum das Reinigen der Kopfhaut bei Crown Care so wichtig ist

Haben Sie schon einmal ganz bewusst die Regale der Drogerie durchforstet? Bei den Haarpflegemitteln gibt es wirklich alles. Shampoo für Locken oder graues Haar, Kuren zum Ausspülen oder drin lassen. Öle für splissanfällige Haarspitzen, Kämme mit Anti-Fizz-Wirkung und Paddle-Brushs für mehr Volumen.

Und die Kopfhaut? Die wurde bis 2023 eher stiefmütterlich behandelt. Außer der Kopfmassage beim Friseur bekam sie bei den meisten eher wenig Aufmerksamkeit, bis die Crown-Care-Bewegung feststellte: Eine saubere, gut gepflegte Kopfhaut ist essenziell.

Saubere Kopfhaut ist der Schlüssel für gesunde Haare

Das Reinigen der Kopfhaut entfernt Rückstände aus Stylingprodukten. Bleiben Sie auf der Haut, trocknet diese je nach Typ aus oder neigt zum Fetten

Wird die natürliche Schutzschicht der Kopfhaut durch zu häufiges oder falsches Waschen gestört, reagiert sie mit übermäßiger Talgproduktion – der Ursache für fettige Haare

Produktreste von Haarspray & Co. blockieren die Haarfollikel und können so Haarwachstum und -gesundheit negativ beeinflussen. Denn so verstopfen auch die Haarwurzeln und können das Haar nicht mehr ausreichend mit Vitaminen und Nährstoffen versorgen.

Wie reinigt man die Kopfhaut am besten?

Auf diese Frage finden sich auf Pinterest, TikTok und Co. ebenso viele Antworten, wie es Haarfarben gibt. Die einen schwören auf selbstgemachte Haarmasken, andere sind Fans der Expressvariante aus ihrer Lieblingsdrogerie und die Puristen unter den Crown-Care-Anhängern rücken ihrer Kopfhaut nur mit allerlei Büsten und Striegeln zu Leibe.

Der Favorit: Kopfhaut reinigen mit Peelings

Wie die Haut an anderen Stellen des Körpers sollte auch die Kopfhaut alle 2 bis 3 Wochen mit einem Peeling verwöhnt werden. Die speziellen Cremes mit feinsten rauen Partikeln befreien die Haut unter den Haaren von abgestorbenen Hautschuppen oder Produktrückständen. Eine sanfte Massage verstärkt diesen Effekt.

Wichtig: Kopfhaut-Peelings immer gründlich und rückstandslos auswaschen

Die Luxusvariante der Profis

Fusio Scrub Apaisant von Kérastase für empfindliche Kopfhaut © Kérastase

Die besten Friseursalons der Welt nutzen die Highend-Produkte von Kérastase Paris. Ganz ohne synthetische Zusatzstoffe, dafür aber mit pflegender Süßorangenschale entspannt das Profiprodukt sensible, trockene und zu Schuppen neigende Kopfhaut.

Die pflegende Lösung bei fettiger Kopfhaut: Meersalz

Kopfhautpeeling – Davines Essential Hair Care Solu Sea Salt Scrub Cleanser © Davines

Mit Meeressalz und ganz ohne Zusatzstoffe entfernt dieses Kopfhaut-Peeling Unreinheiten und Ablagerungen. Wer auf starke Duftstoffe verzichten und dennoch ein rundum sauberes, fettfreies Gefühl haben möchte, ist mit diesem Peeling von Davines Solu gut beraten.

Platz zwei bei der Crown-Care-Routine: Kopfhaut-Masken

Auf Platz zwei bei vielen Crown-Care-Jüngern landen spezielle Masken und Kuren für die Kopfhaut. Werden diese sanft einmassiert, am besten mit einem Massagebürstchen o. ä., regt das die Durchblutung an. Die Haarwurzeln nehmen so wichtige Nährstoffe besser auf, gleichzeitig entfernt eine so aufgetragene Kopfhautmaske tote Hautschuppen.

Gegen Juckreiz & Trockenheit – Kopfhautmaske mit Aloe Vera

Head & Shoulders DermaXPro Soothing Relief © Head & Shoulders

Diese Kopfhautmaske der bekannten Marke Head & Shoulders versorgt trockene Kopfhaut intensiv mit Feuchtigkeit – bis zu 72 Stunden lang. Die nährende Formel hilft gegen Juckreiz, Rötungen und Spannungsgefühle.

Gegen fettige Haare – klärende Kopfhautmaske mit weißer Tonerde

ahuhu BALANCE Tonerde Haarmaske White Clay © ahuhu

Fettige Haare sind eine Folge von schnell fettender Kopfhaut. Das passiert unter anderem, wenn die natürliche Balance gestört ist. Diese Maske für Haare und Kopfhaut schlägt zwei Fliegen mit einer Klappe: Sie bekämpft übermäßige Talgproduktion, reinigt gründlich mit klärender weißer Tonerde und reguliert mit einer ausbalancierenden Komposition aus Pflanzenextrakten.

Die Kopfhaut mit Bürsten reinigen

Vieles, was sich über längeren Zeitraum auf der Kopfhaut festsetzt, lässt sich durch gezieltes Büsten und Massieren lösen. Ähnlich, wie man (bzw. Frau) es von Bürsten- und Schwamm-Massagen beim Duschen oder Baden kennt, funktioniert auch die „mechanische“ Reinigung der Kopfhaut bei Schuppen oder Haarspray-Resten.

Wichtig: Gelöste Partikel nach der Massage Haare gut ausbürsten!

Plastikfreie Kopfhautbürste inkl. E-Book „Gesunde Kopfhaut“

BAMBUA Kopfhautbürste © BAMBUA

Zum Einmassieren von Shampoo, Kopfhautpeelings oder aber „trocken“ zwischendurch: Die Noppen aus veganem Silikon verwöhnen und reinigen die Kopfhaut. Mit Anti-Schuppen-Effekt und gratis E-Book „Gesunde Kopfhaut“

