Die 5 besten Dachboxen von Thule & Co.

Von: Philipp Mosthaf

Urlaub mit dem Auto wird immer beliebter. Bei zu viel Gepäck bieten Dachboxen Hilfe. Dabei müssen Sie auf einiges achten. © bilanol.i.ua/PantherMedia

Eine Dachbox bietet jede Menge Platz für den nächsten Urlaub mit dem Auto. Was Sie bei einer Dachbox beachten müssen, erfahren Sie hier.

„Ab in den Süden“ - dieses Motto ist beim Thema Urlaub längst überholt. Deutschland wird als Reiseziel immer beliebter. In den vergangenen beiden Jahren verbrachte ein Großteil – auch wegen Corona – den Haupturlaub in Deutschland. Bei den Reiseplanungen für 2022 sieht es nicht anders aus. So wird das Auto als Verkehrsmittel immer beliebter. Koffer und Kinder geschnappt, rein ins Auto und losgeht die Fahrt. Nicht bei wenigen gibt es allerdings ein Platzproblem. Eine Dachbox schafft hier Abhilfe. Wir stellen Ihnen die besten Modelle von Thule und Co. vor und zeigen Ihnen, worauf Sie beim Kauf einer Dachbox achten müssen.

Dachbox: Darauf müssen Sie beim Kauf achten

Stauraum: Ja nach Größe des Autos benötigen Sie eine etwas größere oder kleinere Dachbox für Ihren Urlaub im Winter oder Sommer. Dachboxen bieten reichlich Stauraum für Ihre Unternehmungen. Werden Sie sich also klar darüber, wie viel Platz Sie tatsächlich benötigen, vergessen Sie dabei aber nicht die maximale Dachlast Ihres Autos.

Ja nach Größe des Autos benötigen Sie eine etwas größere oder kleinere Dachbox für Ihren Urlaub im Winter oder Sommer. Dachboxen bieten reichlich Stauraum für Ihre Unternehmungen. Werden Sie sich also klar darüber, wie viel Platz Sie tatsächlich benötigen, vergessen Sie dabei aber nicht die maximale Dachlast Ihres Autos. Dachlastgewicht: Jedes Fahrzeug hat eine zulässige Dachlast, diese ist im Fahrzeugschein angegeben. Achten Sie beim Montieren darauf, diese Dachlast nicht zu überschreiten. Dies ist zum einen gefährlich für den Straßenverkehr, zum anderen handeln Sie sich ein fettes Bußgeld ein, wenn Sie kontrolliert werden. Beim Beladen muss das Gewicht der Dachbox sowie des Dachträgers berücksichtigt werden. Es gilt die Formel: Zuladung = Dachlast - Leergewicht Dachbox - Gewicht Dachträger.

Jedes Fahrzeug hat eine zulässige Dachlast, diese ist im Fahrzeugschein angegeben. Achten Sie beim Montieren darauf, diese Dachlast nicht zu überschreiten. Dies ist zum einen gefährlich für den Straßenverkehr, zum anderen handeln Sie sich ein fettes Bußgeld ein, wenn Sie kontrolliert werden. Beim Beladen muss das Gewicht der Dachbox sowie des Dachträgers berücksichtigt werden. Es gilt die Formel: Zuladung = Dachlast - Leergewicht Dachbox - Gewicht Dachträger. Montage: Jeder Hersteller liefert eine Anleitung mit, doch die Montage ist nicht immer einfach. Ein Ratschensystem mit Drehmomentbegrenzung erleichtert oft das Montieren der Dachbox und schafft zusätzliche Sicherheit. Auch für die Stabilität der Dachbox gibt es einige wichtige Faktoren. Drei Gurte sind besser als zwei, Verschlüsse aus Metall sind sicherer als Verschlüsse aus Kunststoff und die Gurte sollten über dem Boden der Dachbox führen und nicht durch die Halterungen.

Dachbox: Thule Motion XT XL

Thule Motion XT XL © Thule

686,74 € statt 850,00 € bei eBay

Preis 686,74 € Marke Thule Volumen 500 Liter Maße L x B x H 215 x 91 x 43 cm Ladekapazität 75 Kilogramm Öffnung Beidseitig

Dachbox: VDP ArtPlast BA320

ArtPlast BA320 Dachbox © Amazon

VDP ArtBlast BA320 auf Amazon

Preis 148,90 € Marke VDP Volumen 320 Liter Maße L x B x H 131 x 77 x 35 cm Ladekapazität 55 Kilogramm Öffnung Rechts

Dachbox: Sailnovo faltbare Auto-Dachbox

Sailnovo faltbare Auto-Dachbox © Amazon Produktbild

Bei Amazon bestellen

Preis 99,99 € Marke Sailnovo Volumen 470 Liter Maße L x B x H 120 x 90 x 43 cm Ladekapazität k.A. Öffnung Beidseitig

Dachbox: Thule Motion XT M

Thule Motion XT M © Amazon Produktbild

Für 499 € bei eBay

Preis 499 € Marke Thule Volumen 400 Liter Maße L x B x H 175 x 86,5 x 46 cm Ladekapazität 75 Kilogramm Öffnung Beidseitig

Dachbox: G3 Dachbox 22210 Reef

Cartrend G3 Dachbox 22210 Reef © Amazon Produktbild

G3 Dachbox 22210 Reef auf Amazon

Preis 210,70 € Marke Cartrend Volumen 220 Liter Maße L x B x H 118 x 72 x 39 cm Ladekapazität 50 Kilogramm Öffnung Rechts

Tipps für das Fahren mit einer Dachbox

Das Fahren mit einer Dachbox stellt für viele ungeahnte Herausforderungen dar. Vor allem ungesichertes Gepäck ist bei einem Verkehrsunfall eine große Gefahr. Daher sollten Sie immer die beiliegenden Gurte verwenden. Mit der Dachbox ändert sich zudem die Gesamthöhe Ihres Wagens. Seien Sie sich dessen immer bewusst, wenn Sie durch Unterführungen fahren. Durch die größere Seitenfläche ist Ihr Auto nun empfindlicher gegen Wind. Besonders Vorsicht ist deshalb nach Waldabschnitten, nach dem Überholen eines LKWs oder auf Brücken geboten. Durch die Dachbox wird zudem der Schwerpunkt des Autos angehoben, auch dies beeinflusst die Fahreigenschaften negativ.