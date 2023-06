Dachzelt kaufen: die besten Modelle im ADAC-Test

Camping

Dachzelte fürs Auto versprechen die große Freiheit: Einfach auf dem Dach montieren, losfahren und dort übernachten, wo es am schönsten ist. Welche Dachzelte die besten sind, verrät der ADAC-Test.

Was lange Zeit nur auf Expeditionen üblich war, hat längst die Freizeitszene erreicht: Dachzelte fürs Auto. Die Idee dahinter ist ebenso einfach, wie genial. Alles, was Sie dafür benötigen, ist ein Auto mit Dachträger. Über 100 Hersteller für Dachzelte bieten ganz unterschiedliche Modelle an. Der ADAC hat sieben Dachzelte ohne Hartschale genauer unter die Lupe genommen – und ganz klar einen Favoriten ausgemacht.

Mit Hartschale oder ohne? Im ADAC-Test wurden sogenannte Softtop-Dachzelte untersucht. Diese sind die günstigere Variante. Teurer sind Dachzelte mit Hartschale, in der das Zelt verstaut wird. Klarer Vorteil der Softtops neben dem Preis: Bei diesen Modellen ist die Liegefläche unabhängig von der Größe des Autodachs.

Bevor Sie ein Dachzelt kaufen: Worauf muss man achten?

Dachzelt und Dachträger müssen zusammenpassen: Der Dachträger muss breit genug sein, um das gewünschte Dachzelt aufzunehmen. Die Schraubbrücken, die das Zelt mit dem Dachträger verbinden, müssen ebenfalls mit dem Dachträger kompatibel sein.

Der Dachträger muss breit genug sein, um das gewünschte Dachzelt aufzunehmen. Die Schraubbrücken, die das Zelt mit dem Dachträger verbinden, müssen ebenfalls mit dem Dachträger kompatibel sein. Maximale Dachlast beachten: Der Dachträger Ihres PKWs sollte eine Last von mindestens 75 Kilogramm tragen. Außerdem sollte er am besten von einer Qualitätsmarke stammen und allen Normen entsprechen. Softtop-Dachzelte wiegen zwischen 30 und 80 Kilogramm. Hinzu kommt das Gewicht der Bewohner. Autodach und Dachträger müssen diesem Gesamtgewicht standhalten. Den genauen Wert erfragen Sie beim Automobilhersteller.

Der Dachträger Ihres PKWs sollte eine Last von mindestens 75 Kilogramm tragen. Außerdem sollte er am besten von einer Qualitätsmarke stammen und allen Normen entsprechen. Softtop-Dachzelte wiegen zwischen 30 und 80 Kilogramm. Hinzu kommt das Gewicht der Bewohner. Autodach und Dachträger müssen diesem Gesamtgewicht standhalten. Den genauen Wert erfragen Sie beim Automobilhersteller. Qualität erkennen: Wollen Sie auf Nummer sicher gehen, achten Sie auf das TÜV-Siegel. Es gewährleistet, dass alles hinsichtlich Sicherheit und Qualität überprüft und Herstellungsprozesse eingehalten wurden. Das Zeltmaterial sollte reiß- und wetterfest sein, Reißverschlüsse, Schrauben oder Dichtungen aus rostfreiem Edelstahl. Beschichtungen gegen Nässe, UV-Licht, Kälte und Hitze verhindern, dass Ihr Zelt porös wird.

Wollen Sie auf Nummer sicher gehen, achten Sie auf das TÜV-Siegel. Es gewährleistet, dass alles hinsichtlich Sicherheit und Qualität überprüft und Herstellungsprozesse eingehalten wurden. Das Zeltmaterial sollte reiß- und wetterfest sein, Reißverschlüsse, Schrauben oder Dichtungen aus rostfreiem Edelstahl. Beschichtungen gegen Nässe, UV-Licht, Kälte und Hitze verhindern, dass Ihr Zelt porös wird. Benzin sparen mit Aerodynamik: Je kleiner sich das Dachzelt zusammenfalten lässt, desto geringer der Windwiderstand – und damit auch der Spritverbrauch.

Je kleiner sich das Dachzelt zusammenfalten lässt, desto geringer der Windwiderstand – und damit auch der Spritverbrauch. Die passende Leiter: Um ins Dachzelt zu gelangen, benötigen Sie eine Leiter. Diese ist in aller Regel mit dabei, doch es gibt Unterschiede. Erste Wahl ist eine Teleskopleiter, die sich stufenlos verstellen lässt. Ist der Stellplatz nicht ganz eben, lassen sich so Höhendifferenzen am besten ausgleichen.

Einige Elektroautos können auch als Stromquelle im Campingbetrieb genutzt werden. Im Vergleich zu einem Wohnwagen an der Anhängerkupplung ist auch der Mehrverbrauch moderat und die Reichweite nicht so stark eingeschränkt. Deshalb ist das Dachzelt für Elektroautofahrer tatsächlich eine clevere Campingvariante.

Dachzelte im Test: Das sind die besten laut ADAC

Über 100 Dachzelthersteller auf dem deutschen Markt machten die Auswahl für die Tester des ADAC nicht gerade leicht. Sieben Modelle haben es dann geschafft, genauer unter die Lupe genommen zu werden. Auswahlkriterien dafür waren eine ca. 140 cm breite Liegefläche, ein überdachter Zugang und ein Höchstgewicht inklusive Dachträger von 75 Kilogramm.

Testsieger Thule Tepui Autana

+ Thule Tepui Autana Dachzelt für bis zu 3 Personen © Thule

Der vergleichsweise günstige Testsieger wird inklusive Matratze und Vorzelt geliefert.

✔️ Günstiger Preis (um 2.295,99 €) ❌ Nicht für den Winter geeignet ✔️ Bestnote 1,0 für Verarbeitung und Schadstoffbelastung ❌ Aufbau etwas komplex ✔️ Annähernd faltenfreier Wurf ✔️ Note ''sehr gut'' fürs Camping ✔️ Erweitertes Vordach für zusätzliche Privatsphäre ✔️ Panorama-Dachfenster

Vickywood Big Willow 140

+ Das Vickywood Big Willow 140 passt auf nahezu jedes Fahrzeug © Fritz Berger

Der Preissieger im Test stammt aus dem bayerischen Gersthofen und punktet im aufgeklapptem Zustand mit einer XL-Liegelänge von 240 cm.

✔️ Günstigster Preis (ab 1.790 €) ❌ Verarbeitung ''befriedigend'' ✔️ Komfortabel & wetterfest ❌ Schadstoffe ✔️ 2 große Skyline-Fenster für Blick in die Sterne ✔️ Für große Personen geeignet

Nakatanenga Roof Lodge Evo II Extended

+ Campwerk Adventure 140 für 2-3 Personen © Campwerk

Dieses Modell des deutschen Herstellers Campwerk ist die Lieblingslösung für alle, die am Wochenende spontan raus wollen.

✔️ Schneller, einfacher Auf-/Abbau (Note ''sehr gut'') ❌ verbesserungswürdige Verarbeitung ✔️ Wetterfestigkeit ''sehr gut'' ❌ Schadstoffe ✔️ Große Fenster ✔️ Guter Kälteschutz durch Baumwollinnenzelt

Rubriklistenbild: © leonovo/PantherMedia