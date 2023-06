Days of Play: PS5-Spiele günstiger als im PlayStation Store bei Amazon

Von: Ömer Kayali

„God of War Ragnarok“ ist bei den Days of Play von PlayStation günstiger zu haben. © Santa Monica Studio/Sony Interactive Entertainment

Die begehrten Days of Play-Angebote im PlayStation Store sind gestartet. Bei Amazon bekommen Sie viele Spiele sogar noch günstiger.

Es hat lange gedauert, doch die PlayStation 5 hat mittlerweile in vielen Haushalten ihren Platz gefunden. Sonys neueste Konsole war über weite Strecken ausverkauft. Was die Spiele angeht, so haben Gamer mittlerweile eine große Auswahl an starken Titeln für die PS5. Im Rahmen der Days of Play sind zahlreiche Games zu vergünstigten Preisen zu haben – und zwar nicht nur im PlayStation Store. Auch Amazon hat einige der besten Spiele im Angebot, teilweise noch günstiger als im digitalen Store.

Days of Play: PS5-Games bei Amazon günstiger als im PlayStation Store

Die Auswahl der Days of Play-Angebote im PlayStation Store ist zwar größer, dafür sind die Rabatte auf einige der PS5-Toptitel bei Amazon höher. Beispielsweise kostet „God of War Ragnarök“ im PS Store 59,99 Euro, bei Amazon bekommen Sie das Spiel schon für 44,99 Euro. Wir haben die Deals hier aufgelistet:

Wie lange sind die Deals gültig? Im PlayStation Store läuft die Verkaufsaktion bis zum 12. Juni. Amazon hat kein Ablaufdatum auf den Aktionsseiten angegeben, doch es ist zu erwarten, dass der Sale ebenfalls an diesem Datum endet. Schnell sein, lohnt sich, da die Days of Play-Angebote sehr begehrt und schon bald vergriffen sein könnten.

Days of Play: Angebote für PlayStation Plus-Mitgliedschaft

Bei den Days of Play können Abonnenten ihre PlayStation Plus Mitgliedschaft günstig verlängern. © Sony Interactive Entertainment

Für PlayStation Plus-Abonnenten sind die Deals of Play auch eine gute Gelegenheit, die Mitgliedschaft zu verlängern. Hier sind die bei Amazon verfügbaren Angebote: