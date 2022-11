De‘Longhi Black Friday: Kaffeevollautomaten auch noch am Wochenende stark reduziert

Von: Nina Dudek

Der Kaffeevollautomat De‘Longhi Magnifica S ist nur einer von vielen Black Friday Deals. © De‘Longhi

De‘Longhi Kaffeevollautomaten Black Friday günstig wie nie – auch am Wochenende! Bis zu 600 € Ersparnis für Schnäppchenjäger bei De‘Longhi Magnifica, Diamantica oder Perfetto

Der Black Friday 2022 ist der Tag des Jahres, an dem Kaffeefans voll auf ihre Kosten kommen. Denn dann sind Kaffeevollautomaten von De‘Longhi günstig wie sonst nie! An dieser Stelle halten wir Sie minütlich auf dem Laufenden über die besten Deals und Angebote bei Amazon & Co.

62 % Rabatt – De‘Longhi Kaffeevollautomat ECAM13.123.W

De‘Longhi Kaffeevollautomat ECAM13.123.W in Schwarz oder Weiß © De‘Longhi

Für Kaffeebohnen oder gemahlenem Kaffee, zwei Tassen Kaffee mit einem einzigen Brühzyklus, manuelles Cappuccino-System, programmierbare Wasserhärte, leise Kaffeemühle mit 13 einstellbaren Einstellungen

Nur 199 € statt 529 € bei Lidl

52 % Black Friday Rabatt – De‘Longhi Kaffeevollautomat Perfecta Evo inkl. 2x Kaffeebohnen & Pflegeset

De'Longhi Kaffeevollautomat Perfecta Evo ESAM 428.40.BS © De‘Longhi

4 Direktwahltasten für Espresso, Kaffee, Cappuccino und Latte Macchiato, Kaffeekannen-Funktion bis zu 6 Tassen per Knopfdruck, „Mein Kaffee“-Funktion für individuellen Lieblingskaffee, inkl. 2 Pakete DeLonghi Kaffeebohnen (250 gr. Espresso & Caffè Crema) + Pflegeset im Wert von 31,99 €

Nur 579 € statt 1.200 € bei OTTO

53 % Black Friday Rabatt – De‘Longhi Dinamica ECAM 350.55.SB

Der Kaffeevollautomat De‘Longhi Dinamica ist intuitiv zu bedienen und hat eine automatische Reinigung der Milchkaraffe. © De‘Longhi

Der Liebling unter den Kaffeevollautomaten: Die Dinamica ECAM 350.55.SB von De‘Longhi ist häufig der Testsieger unter den Mittelklassegeräten. Die Kaffeemaschine verfügt über 13 Mahlstufen und einer einstellbaren Durchspülfunktion. Diese reinigt das Milchschaumsystem nach jedem Gebrauch automatisch. Ein weiterer Vorteil: Sie können einstellen, wie flüssig oder fest der Schaum sein

Bei eBay nur 444 € statt 849 €

60 % – De‘Longhi Magnifica S + Milchaufschäumer im Wert von 89,99 €

De'Longhi Kaffeevollautomat Magnifica S + Milchaufschäumer © De‘Longhi

Set mit Kaffeevollautomat ECAM 21.118.B + separatenr Alicia Latte Milchaufschäumer EMF2.B, für Kaffeebohnen und -pulver geeignet, erste Wahl für beliebte italienische Kaffeespezialitäten wie Cappuccino, Latte Macchiato und Caffé Latte

Nur 299 € statt 740 € bei OTTO

350 € Rabatt – De‘Longhi Dinamica ECAM 358.15.R inkl. Pflegeset

De‘Longhi Kaffeevollautomat „Dinamica ECAM 358.15.R“ © De‘Longhi

Gratis Pflegeset im Wert von 31,99 € inklusive! Benutzerfreundlich durch 4 Direktwahltasten, Long Coffee-Funktion für traditionellen Filterkaffee, professionelle Milchaufschäumdüse, wartungsarme herausnehmbar Brühgruppe, 3 Jahre Herstellergarantie nach Registrierung

Nur 399 € statt 750 € bei baur

51 % Rabatt – De‘Longhi Magnifica S ECAM21.116.B

De‘Longhi Magnifica S ECAM21.116.B Kaffeevollautomat Schwarz © De‘Longhi

Twin-Shot-System brüht 2 Espressotassen gleichzeitig, geeignet für Pulver als auch Kaffeebohnen, für Teetrinker bietet der De‘Longhi Magnifica S eine Heißwasserfunktion, schnelle Aufheizzeit

Nur 299,99 € statt 615 € bei MediaMarkt

58 % Rabatt – Black Friday De‘Longhi Kaffeevollautomat ECAM 23.466.S

De‘Longhi Kaffeevollautomat ECAM 23.466.S © De‘Longhi

Höchste Qualität mit optimaler Komfortbedienung, patentiertes De‘Longhi LatteCrema System für besonders feinporigen Milchschaum, konisches Stahlmahlwerk ist mit 100%-iger Genauigkeit kalibriert, einfache Reinigung

Nur 399 € statt 955 € bei OTTO

58 % Rabatt – De‘Longhi Perfecta Evo ESAM 420.40.B

Der De‘Longhi Perfecta Evo Kaffeevollautomat ESAM 420.40.B sorgt für leckeren Milchschaum und Kaffeespezialitäten auf Knopfdruck. © De‘Longhi

Die Kaffeetester und Experten von coffeeness.de haben den De‘Longhi Perfecta Evo ESAM 420.40.B getestet. Ihr Fazit: Für kostenbewusste Milchschaumfans genau das Richtige. Der Kaffeevollautomat wirkt unscheinbar – macht aber tolle Getränke.

Bei eBay nur 389,99 € statt 829,99 €

53 % Rabatt – De‘Longhi ECAM Magnifica S 20.116.B

DeLonghi Magnifica S ECAM 20.116.B Kaffeevollautomat © DeLonghi

Die De‘Longhi ECAM Magnifica S 20.116.B ist ein starkes Einsteigermodell mit leichter Bedienung zu einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit der De‘Longhi Magnifica S gelingen köstliche Kaffeespezialitäten wie Kaffee, Latte Macchiato, Cappuccino, Espresso sowie Milchschaum.

Bei eBay nur 346,63 € statt 579 €

60 % Rabatt – De‘Longhi Kaffeevollautomat ESAM2200 mit Cappuccino-System

De‘Longhi Kaffeevollautomat ESAM2200 © De‘Longhi

Kompakte vollautomatische Kaffeemaschine mit manuellem Cappuccino-System wie beim Barista, für Kaffeebohnen oder gemahlenen Kaffee, mit 13 einstellbaren Mahlgraden und für bis zu 2 Tassen in einem Mahlvorgang

Nur 199 € statt 499 € bei Lidl