Kaffeevollautomat De‘Longhi Dinamica – jetzt 41 % sparen

Von: Olga Krockauer

Der Kaffeevollautomat De‘Longhi Dinamica ist intuitiv zu bedienen und hat eine automatische Reinigung der Milchkaraffe. © De‘Longhi

Der Dinamica ECAM 350.55.SB Kaffeevollautomat von De‘Longhi ist ein intuitives, robustes Gerät der Mittelklasse. Bei eBay ist die Maschine jetzt zum Tiefpreis zu haben.

Der Liebling unter den Kaffeevollautomaten: Die Dinamica ECAM 350.55.SB von De‘Longhi ist häufig der Testsieger unter den Mittelklassegeräten. Die Kaffeemaschine verfügt über 13 Mahlstufen und einer einstellbaren Durchspülfunktion. Diese reinigt das Milchschaumsystem nach jedem Gebrauch automatisch. Ein weiterer Vorteil: Sie können einstellen, wie flüssig oder fest der Schaum sein soll. So servieren Sie einen Cappuccino oder Latte Macchiato wie vom Barista. Aktuell ist De‘Longhi Dinamica bei eBay zum Bestpreis von 499 statt 849 Euro zu haben.

De‘Longhi Dinamica S bei eBay

Der Kaffeevollautomat präsentiert sich im eleganten, geradlinigen Design und passt somit in jede Küche. Wählen Sie aus vier klassischen Kaffeespezialitäten aus – von Espresso bis “Long-Coffee”. Mit der Funktion „MY” speichern Sie die auf Ihren Geschmack individuell eingestellte Mischung ab. Ihnen stehen zahlreiche Aroma-, Menge- und Temperatureinstellungen zur Auswahl. Das weitere Plus: Das intuitive Touch-Bedienfeld macht es Ihnen besonders einfach. So bekommen Sie bei jeder Kaffeepause das optimale Aroma und den besten Geschmack.

Sie möchten Ihrem Besuch mit einem leckeren Espresso servieren? Kein Problem: Brühen Sie zwei Espressotassen gleichzeitig auf. Mit dem automatischen LatteCrema-System bereiten Sie cremigen, langanhaltenden Milchschaum bei perfekter Temperatur.

Datenblatt zur De‘Longhi Dinamica ECAM 350.55.S

Abmessungen 23.6 x 42.9 x 34.8 cm Gewicht 9.5 kg Material Kunststoff, Metall Brühtechnologie Vorbrüh-Aroma-System, Schwallbrühverfahren Maximale Leistung 1450 Watt Fassungsvermögen des Wassertanks 1.8 L Inhalt Bohnenbehälter 300 g Filtersystem Integrierter De`Longhi Wasserfilter Aroma-Wahlschalter ✔️ 2-Tassen-Funktion ✔️ Beheizte Tassenablage ✔️ Einstellbare Tassengröße ✔️ Automatische Abschaltung ✔️ Calc-Clean-Funktion ✔️ Wasserhärte-Wahlfunktio ✔️

Features der De‘Longhi Dinamica ECAM in der Übersicht

Die herausnehmbare Brühgruppe ist wartungsarm und lässt sich einfach reinigen.

Die Hintergrund-beleuchteten Sensortasten ermöglichen eine intuitive Bedienung.

Stellen Sie über “Mein Kaffee“ das Aroma sowie die Kaffee- und Milchmenge für jedes Getränk individuelle ein.

Dank dem doppelten Heizsystem bereiten Sie Ihr Lieblingskaffeegetränk schnell zu – mit bis zu 77 % Energieersparnis.

Das Vorbrüh-Aroma-System sorgt für perfekten Kaffeegenuss.

Das 13-stufige Kegelmahlwerk ist extra leise; der Mahlgrad lässt sich individuell einstellen.

Nutzen Sie die “Doppio+”-Funktion, um einen zusätzlichen Energieschub zu erleben.

Mit der Heißwasserfunktion bereiten Sie auch im Nu Ihre Teespezialität.

Schnelle und einfache Reinigung dank des vollautomatischen Spül- und Entkalkungsprogramms. Die Abtropfschale mit Wasserstandsanzeiger ist abnehmbar und spülmaschinengeeignet.

