DHDL: Lockcard-Geldbeutel im praktischen Kleinformat

Von: Nina Dudek

Teilen

Kostengünstige Alternativen zum Lockcard-Geldbeutel aus DHDL © Amazon

Achtung Spoiler! Die Höhle der Löwen geht am Montag, dem 3. April 2023 geht in die 13. Staffel. Das junge Start-up Lockcard stellt einen ganz besonders Wallet vor.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Sind Sie auch schon so gespannt, welche genialen Ideen in der neuen Staffel der VOX-Show „Die Höhle der Löwen“ 2023 an den Start gehen? Dann verraten wir Ihnen hier schon vorab einen der Favoriten: Eine Geldbörse im Miniformat, deren Erfinder großes vorhaben.

Die Höhle der Löwen 2023 stellt den Lockcard vor. Was ist das?

„Viel drin, wenig dran“. So beschreibt das Start-up seinen innovativen Geldbeutel. Wobei die Gründer Aaron Rau (21) und Jonas Weber (20) eher von einem „Wallet“ sprechen. Denn für einen klassischen Geldbeutel ist ihre Erfindung zu klein – und das trotzdem mit enorm viel Stauraum.

Das Geheimnis hinter Lockcard: Nach einem Baukastensystem lässt sich der minimalistische Geldbeutel flexibel an individuelle Bedürfnisse und Platzbedarf anpassen.

Dabei können Kunden aus drei Modulen wählen:

Im Schlüssel-Modul lassen sich Schlüssel platzsparend im Geldbeutel verstauen.

lassen sich Schlüssel platzsparend im Geldbeutel verstauen. Bargeld lässt sich im Barfach-Modul in zwei Größen unterbringen.

in zwei Größen unterbringen. Geldbeutel verloren? Kein Problem, denn dank AirTag-Modul lässt sich Lockcard orten.

lässt sich Lockcard orten. Holder als fester Platz für das Wallet: Lässt sich mit Klebepunkt an der Wand oder einem Möbelstück befestigen

Das waren die besten DHDL-Produkte 2022

Wo kann ich Lockcard aus DHDL kaufen?

Noch gibt es das Original ausschließlich beim Start-up für über 43 Euro zu kaufen. Wer eine günstige Alternative sucht, findet ähnlich praktische Produkte schon jetzt in diversen Online-Shops.

Schlüssel & Geld kompakt verwart mit dieser Lockcard-Alternative

Echtleder-Geldbeutel mit Geld-Clip, RFID-Schutz und Key Smart Organizer © Amazon

40,99 € bei Amazon

✔ Special Feature: Mit dem Key Smart Organizer haben Sie neben Karten und Bargeld auch Ihre Schlüssel immer zur Hand.

Lockard-Alternative aus aus Kohlefaser und Metall

Kartenetui Herren aus Kohlefaser und Metall, mit Geldklammer und Gummiband © Amazon

19,99 € statt 29,99 € bei Amazon

✔ Special Feature: Mit dem innovativen RFID-/NFC-Schutz schützen Ihre Kreditkarteninformationen auf Reisen vor Cyberdieben.

Alternative zu Lockard aus echtem Holz

Mit Protectdata-Funktion © Amazon

19,28 € bei Amazon

✔ Extraviel Platz: Kreditkarten, Girokarten, Personalausweis, Führerschein – bis zu 17 Karten haben in diesem Wallet Platz.

Lockcard Wallet aus dem 3-D-Drucker