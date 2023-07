TÜV-Experten warnen: „Finger weg vom Donut im Wasser“ – Schwimmflügel & Co für Kinder im Test

Von: Nina Dudek

Dieser kleine Engel hat gut lachen: Denn mit Schwimmflügeln ist er auch im tiefen Wasser sicher unterwegs. © FamVeldman/PantherMedia

Alle Jahre wieder passieren leider Unfälle beim Baden, weil Kinder die falsche Schwimmhilfe verwenden. Was Experten vom TÜV raten und wie Sie wirklich gute Schwimmflügel finden.

Es ist ein lustiges, buntes Bild, das sich an so manchem Baggersee, im Freibad oder am Meer bietet: Kinder planschen mit aufblasbaren Flamingos, Donuts oder Palmeninseln im seichten Wasser. Doch Experten des TÜV warnen vor solchen Spaßobjekten. Zwar schwimmen die lustigen aufblasbaren Teile und Nichtschwimmer können sich daran festhalten, eine sichere Schwimmhilfe sind die meisten allerdings nicht. Laut eines Berichts der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) ertranken im Jahr 2022 leider 20 Kinder, die unter 10 Jahre alt waren.

Darum gilt: Sicherheit geht vor. Auch, wenn Schwimmflügel oder Schwimmringe nicht so „cool“ sind, sollten Eltern unbedingt darauf bestehen. Laut TÜV ist es wichtig zu beachten, dass nicht alle aufblasbaren Produkte gleichermaßen sicher sind. Es gibt Unterschiede zwischen richtigen Schwimmhilfen nach EN 13138-1 und reinen Wasserspielzeugen.

Inhaltsverzeichnis

Die besten Schwimmflügel von Stiftung Warentest

Die Experten der Stiftung Warentest haben im Prüflabor mit einer Puppe viele verschiedene Schwimmflügel getestet. Welche Modelle empfehlenswert sind, verraten wir Ihnen hier:

Testsieger: Bema Original Schwimmflügel

Bema Happy People Schwimmflügel © BEma

Marke seit über 50 Jahren bekannt; mit Doppelluftkammernsystem, flachem, ergonomisch geformtem Steg und abgerundeten Ecken

Bestseller: Delphin Schwimmscheiben

Delphin Schwimmscheiben Typ „Super“ © Amazon

Einheitsgröße (bis 60 kg), TÜV- und GZ-zertifiziert; mit fortschreitender Schwimmfähigkeit können Scheiben entfernt werden

Fashy Sima Schwimmhilfe

Fashy SIMA Schwimmhilfe mit der Testnote „Gut“ © Fashy

Doppelkammer-System mit Sicherheitsventil, sehr kleines Packmaß

Mondo Natursport Schwimmflügel „Hello Kitty“

Gut & günstig: Mondo Natursport Schwimmflügel „Hello Kitty“ © Amazon

Trotz des geringen Preises überzeugen diese Schwimmflügel mit einem „guten“ Testergebnis bei Stiftung Warentest.

Die besten Schwimmhilfen für Kinder & Babys

Neben den beliebten Schwimmflügeln wurden auch andere Schwimmhilfen wie Schwimmgürtel, Schwimmwesten & Co. bei Stiftung Warentest unter die Lupe genommen. Das sind die Testsieger:

Testsieger Beco Schwimmgürtel

Beco Schwimmgürtel Sealife, für 2-6 Jahre © Amazon

Mit „gut“ bewertet wurde der Schwimmgürtel Sealife von Beco; für Kinder 2-6 Jahren mit 15-30 kg, TÜV- und GS-zertifiziert nach EN 13138, fünf Blockelemente, verstellbares Gurtband mit Patentverschluss

Schwimmweste Grabner Swimy Kid Mini

Grabner Swimy Kid Schwimmweste © Amazon

Hilft beim sicheren und kinderleichten Lernen von Brustschwimmen; verrutscht dank Brustband und Fixierungen unter den Armen auch beim Toben und Ins-Wasser-Springen nicht

Megatraxx Beverly Kids Bojen-Badeanzug

Sieht niedlich aus und hilft beim Schwimmenlernen © Amazon

Sieht super niedlich aus und liefert Auftrieb; für Kinder, die bereits etwas schwimmen können, idealer Schwerpunkt im Wasser, TÜV-geprüft

Starfish Schwimmweste für Babys

Damit haben schon die kleinsten Spaß im Wasser © MyToys

Ideal, um schon die kleinsten mit dem Wasser vertraut zu machen; große Bewegungsfreiheit, maximale Tragkraft 18 kg

Woran erkenne ich sichere Schwimmflügel, Schwimm­gürtel & Co.?

Ist teuer immer gut? Das muss nicht sein. Einen ersten Check, ob eine Schwimmhilfe etwas taugt, können Eltern gut selbst durchführen.

Siegel & Normen: Sichere Schwimmhilfen sollten der Norm EN 13138 entsprechen. Diese TÜV-Zertifizierung für „Auftriebshilfen für das Schwimmenlernen“ gewährleistet, dass bestimmte Qualitäts- und Sicherheitsstandards eingehalten werden. Orientierung bietet auch das GS-Siegel für geprüfte Sicherheit, zum Beispiel in den Bereichen Schadstoffbelastung und Hautverträglichkeit.

Sichere Schwimmhilfen sollten der Norm EN 13138 entsprechen. Diese TÜV-Zertifizierung für „Auftriebshilfen für das Schwimmenlernen“ gewährleistet, dass bestimmte Qualitäts- und Sicherheitsstandards eingehalten werden. Orientierung bietet auch das GS-Siegel für geprüfte Sicherheit, zum Beispiel in den Bereichen Schadstoffbelastung und Hautverträglichkeit. Mehrkammersystem: Schwimmhilfen sollten über ein Mehrkammersystem verfügen. Das bedeutet, dass sie mindestens zwei separate Luftkammern haben. So bietet die Schwimmhilfe auch dann noch Auftrieb, wenn eine Kammer beschädigt sein sollte.

Schwimmhilfen sollten über ein Mehrkammersystem verfügen. Das bedeutet, dass sie mindestens zwei separate Luftkammern haben. So bietet die Schwimmhilfe auch dann noch Auftrieb, wenn eine Kammer beschädigt sein sollte. Rückschlagventile: Diese Ventile sorgen dafür, dass die Luft nicht plötzlich entweicht, falls die Kinder versehentlich die Stöpsel öffnen. Dadurch bleiben die Luftkammern auch nach einer gewissen Zeit noch ausreichend mit Luft gefüllt.

Diese Ventile sorgen dafür, dass die Luft nicht plötzlich entweicht, falls die Kinder versehentlich die Stöpsel öffnen. Dadurch bleiben die Luftkammern auch nach einer gewissen Zeit noch ausreichend mit Luft gefüllt. Sichtbarkeit: Sichere Schwimmhilfen sollten für eine möglichst gute Sichtbarkeit sorgen. So sind die kleinen Wassernixen im Falle eines Falles auch in trübem Wasser gut sichtbar.

Sichere Schwimmhilfen sollten für eine möglichst gute Sichtbarkeit sorgen. So sind die kleinen Wassernixen im Falle eines Falles auch in trübem Wasser gut sichtbar. Passende Größe: Die Schwimmhilfe sollte dem Gewicht und der Größe des Kindes entsprechen. Die Hersteller geben in der Regel Gewichts- oder Größenempfehlungen an, um sicherzustellen, dass die Auftriebshilfe effektiv und sicher funktioniert.

Sind Schwimmhilfen oder Schwimmflügel sinnvoll?

Hier sind sich Experten einig: Die Antwort lautet ja. Schwimmhilfen sind essenziell, um Kindern das Schwimmen sicher und richtig beizubringen. Doch eine Schwimmhilfe ist nur so gut, wie sie eingesetzt wird. Das bedeutet: Eltern sollten bei der Wahl von Schwimmflügeln & Co. immer darauf achten, dass sie zu Alter, Gewicht und Schwimmfähigkeiten des Kindes passen.

Hier hilft die Einteilung in Klassen:

Klasse Schwimmhilfe Zweck für passive Schwimmer (Klasse A) Schwimmsitze und Schwimmringe mit Sicherheitsgurt um Babys mit dem Wasser vertraut zu machen für aktive Schwimmer (Klasse B) werden direkt am Körper getragen; z.B. Schwimmflügel, Schwimmscheiben, Schwimmwesten, Schwimmgürtel für erste Schwimmerfahrungen, zum Schwimmenlernen für aktive und geübte Schwimmer (Klasse C) Schwimmbretter und Schwimmnudeln für Kinder, die bereits schwimmen können, um gelernte Technik zu verbessern

Auch die individuellen Fähigkeiten und Vorlieben Ihres Kindes spielen bei der Wahl der idealen Schwimmhilfe eine Rolle: Einige Kinder fühlen sich mit Schwimmflügeln wohler, während andere Schwimmwesten oder -gürtel bevorzugen. Es ist wichtig, eine Schwimmhilfe zu wählen, mit der sich das Kind wohlfühlt – denn nur so wird sie gerne getragen und erfüllt ihren Zweck.

Viel hilft nicht immer viel Was viele nicht wissen: Zu viel Auftrieb ist keineswegs gut. Er kann dazu führen, dass das Kind zu hoch im Wasser schwimmt. Das macht es schwierig, die richtige Schwimmtechnik zu erlernen. Also Größe und Typ von Schwimmflügel oder Schwimmhilfe immer auf Größe, Gewicht und Können des Kindes anpassen.

Wie lege ich Schwimmhilfen für Kinder richtig an?

Damit die Schwimmhilfe ihren Zweck auch erfüllen kann, muss sie richtig angelegt sein. Und vor Gebrauch immer kurz checken, ob auch alles intakt ist.

Schwimmflügel werden erst mit wenig Luft aufgeblasen. Dann über den Oberarm auf Schulterhöhe gezogen und erst jetzt vollständig aufgepustet. Schwimmgürtel sollten oberhalb des Bauchnabels festgeschnallt und nicht auf dem Rücken getragen werden. Und trotz aller Vorsicht: Lassen Sie ihre Kinder auch mit korrekt angelegter Schwimmlernhilfen niemals aus den Augen!

Welche Schwimmhilfen gibt es?

Grundsätzlich lassen sich Schwimmhilfen grob in drei Kategorien einteilen, die auf unterschiedlichen Prinzipien und Technologien basieren. Alle haben gewisse Vorzüge, je nachdem, wie gut Ihr Kind bereits schwimmen kann – oder es noch lernen will.

Aufblasbare Schwimmflügel: Der bekannte und beliebte Klassiker ist leicht und einfach zu verwenden. Sie werden um die Arme des Kindes getragen und mit Luft aufgeblasen, um Auftrieb zu bieten. Sie sind in verschiedenen Größen und Designs erhältlich und eignen sich am besten für Kinder, die gerade erst das Schwimmen lernen. Schwimmwesten und -gürtel: Diese Schwimmhilfen bieten mehr Unterstützung und Stabilität als aufblasbare Schwimmflügel. Sie sind entweder mit Luft oder Schaumstoff gefüllt und werden direkt am Körper getragen. Die beste Wahl für Kinder, die schon ein bisschen schwimmen können, aber noch zusätzlichen Auftrieb benötigen. Schwimmbretter und -nudeln: Können Kinder schon selbständig schwimmen, sind aber noch unsicher, sind diese Schwimmhilfen aus Schaumstoff perfekt. Sie halten das Kind über Wasser und helfen, bestimmte Schwimmtechniken zu üben.

Finger weg von Schwimmringen Experten raten von gewöhnlichen Schwimmringen im Stile eines Rettungsrings ab. Diese sind eher ein Spielzeug und keine sichere Auftriebshilfe. Kinder können durchrutschen oder samt Schwimmring vorne überkippen und schaffen es nicht allein, sich wieder aufzurichten.

Nur zum Spaß: Riesenflamingos, Palmeninseln oder Donuts

Luftmatratzen, Riesenschwimmringe und ähnliche Wasserspielzeuge in verschiedenen Formen und Farben üben eine magische Anziehungskraft auf Kinder aus. Doch Experten vom TÜV betonen eindringlich, dass es sich hier einzig und alleine um Spielzeug handelt.

Zwar muss auch Wasserspielzeug den Sicherheitsanforderungen gemäß der Spielzeugrichtlinie und Norm EN 71 entsprechen, doch Donut, Flamingo & Co. sind kein Ersatz für eine Schwimmhilfe.

Eltern sollten sich bewusst sein, dass Wasserspielzeug nicht die gleiche Sicherheit bietet wie Schwimmhilfen und daher immer mit Vorsicht verwendet werden sollte. Luftmatratzen und Gummitiere können durch Wind und Strömung weit vom Ufer abgetrieben werden, was besonders auf offenen Gewässern wie Seen oder auf dem Meer gefährlich ist. Große Wasserspielzeuge beeinträchtigen außerdem die Sicht der kleinen Passagiere, die im Gedränge eines Freibades dann schlimmstenfalls unter das Wasserspielzeug geraten könnten.

Darum ist es wichtig, Kinder beim Gebrauch von größeren Wasserspielzeugen immer zu begleiten und die Alters- und Gewichtsbeschränkungen zu beachten. Lesen Sie bitte zur Sicherheit Ihres Kindes immer erst die Gebrauchsanweisung und Warnhinweise.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Nina Dudek sorgfältig überprüft.