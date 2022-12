Die besten Solargeneratoren für Zuhause und unterwegs – Jackery enthüllt neue Produkte bei CES

Teilen

Die besten Solargeneratoren für zu Hause – Jackery enthüllt neue Produkte bei CES © Jackery/CES (Montage)

Die Solargeneratoren von Jackery gehen in eine neue Generation. Während das Unternehmen auf der CES neue Produkte zeigt, können Sie starke Rabatte einheimsen.

Hamburg – Solargeneratoren werden angesichts der stetig steigenden Strompreise immer mehr zu einer wichtigen Energie-Alternative. Sauberen Strom, wann immer Sie ihn brauchen, erhalten Sie zum Beispiel bei Jackery. Das heiße neue Unternehmen für Solargeneratoren für Zuhause und unterwegs wird bei der CES 2023 seine neuesten Produkte vorstellen. Vorher können Sie auf die Solargeneratoren von Jackery noch ein paar schnelle Rabatte einheimsen.

Solargeneratoren von Jackery: Tech-Startup kommt mit neuer Pro-Reihe zur CES

Was gibt es Neues bei der CES? Seit seiner Gründung im Jahr 2012 hat das kalifornische Unternehmen Jackery sich zu einer echten Größe für mobilen und sauberen Strom entwickelt. Zahlreiche Konzeptdesigns von Jackery haben bereits Auszeichnungen abgeräumt, die Solargeneratoren erobern den Markt gerade im Sturm. Zur CES 2023, einer der einflussreichsten Messen für Elektronik weltweit, fährt Jackery mit neuen Produkten für Zuhause und unterwegs auf.

Egal ob Zuhause oder unterwegs: mit Jackery seid ihr bestens gerüstet. © Jackery

Bei der kommenden Consumer Electronic Show in Las Vegas wird Jackery gleich zwei neue Solargeneratoren seiner Pro-Reihe vorstellen. Die Pro-Geräte sind aktuell die Flaggschiffe im Angebot des Unternehmens und bieten schnellere Ladezeiten und mehr Flexibilität als ihre herkömmlichen Gegenstücke – bei gleicher Kapazität. Nach den Solargeneratoren 1000 Pro und 2000 Pro hat Jackery also direkt zwei neue Modelle in der Pipeline. Zusätzlich wollen die umweltfreundlichen Energiepioniere mit neuen Konzeptideen beeindrucken.

Jackery verfolgt mit seinen Produkten den einfachen Gedanken, dass sauberer, günstiger Strom überall vorhanden sein kann und sollte. Bei anhaltenden Krisen, wie der aktuellen Energiekrise oder dem Klimawandel, ist dieser Gedanke wichtiger denn je. Wem diese Themen am Herzen liegen, und wer sich von den Solargeneratoren von Jackery von Zuhause aus überzeugen will, hat noch für kurze Zeit die bestmögliche Gelegenheit dazu – ganz ohne Messebesuch.

Auch beim Camping eine echte Bereicherung: die Solar-Lösungen von Jackery. © Jackery

Solargeneratoren von Jackery: Am 20. Dezember zum Weihnachtsverkauf sichern

Nachdem Jackery im Jahr 2022 schon sein zehnjähriges Bestehen gefeiert hat, zaubert es kurz vor Ende des Jahres noch einmal die dicken Rabatte aus dem Hut. Noch für kurze Zeit können Sie auf jeden Solargenerator ein exklusives Angebot per Rabattcode erhalten. Mit inbegriffen sind die Artikel der Pro-Reihe, also der Solargenerator 1000 Pro und 2000 Pro, aber auch die übrigen Ausführungen, wie den Solargenerator 500, können Sie am 20. Dezember günstiger bekommen.

Mit den Solargeneratoren von Jackery können Sie nicht nur Ihren Weihnachtsbaum mit sauberem Strom versorgen. Sie begleiten Sie in jeder Lebenssituation, ob sie den nötigen Notstrom beim nächsten Stromausfall liefern, Sie sie auf Ihre Outdoor-Abenteuer mitnehmt, oder Sie einfach auf nachhaltigere Energien setzen möchten.

Mit den Rabattcodes können Sie noch für kurze Zeit euren Solargenerator zum Weihnachtspreis erhalten. Wenn Sie nicht über Amazon zuschlagen möchten, können Sie die Geräte übrigens auch auf der offiziellen Seite von Jackery kaufen – mit dem gleichen Weihnachtsrabatt, allerdings nur noch am 20. Dezember.