Die Höhle der Löwen wird nachhaltig: The Way up

Von: Nina Dudek

Investorin Janna Ensthaler (l.) und Lisa Mathieu von „The Way up“ © RTL/Bernd-Michael Maurer

Die kreativen Upcycling-Produkte des Start-ups „The Way up“ fallen auf. Auch in der Show „Die Höhle der Löwen“. So sehr, dass man die Produkte von „The way up“ bereits im Internet bestellen kann.

In der zweiten Folge der 13. Staffel der VOX-Gründershow „Die Höhle der Löwen“ setzt Lisa Mathieu auf Nachhaltigkeit in ihrer schönsten Form. Die Gründerin der Marke „The Way up“ möchte bei den Investoren und Inverstorinnen mit kreativen Upcycling-Produkten punkten. Vor allem ihre Vasen aus Altglas-Scherben und ein XL-Tisch aus wiederverwertetem Holz sollen dabei überzeugen. Klar, dass gerade Nachhaltigkeits-Expertin Janna Ensthaler Lisas Produkte ganz besonders spannend findet.

Aus alt mach neu – The way up ist anders

Wer beim Begriff Upcycling an grob genähte Taschen aus Kartoffelsäcken denkt, irrt gewaltig. Lisa Mathieus Tableware, Vasen und Möbel haben Stil. Sie sind elegant, edel und hochwertig. Die Glasprodukte von „The way up“ Produkte zu 100 Prozent aus Altglas. Das spart nicht nur Rohstoffe und Energie, sondern auch die CO₂-Emission.

The Way up-Produkte gibt es bereits als:

Vasen

Tische

Kerzenständer

Bad-Zubehör

Küchen-Zubehör

Bodenvase »Julieta«: Das Meisterstück von The Way up

Bodenvase »Julieta« © Tchibo

Diese grün-graue Vase ist mit 6 kg kein Leichtgewicht. Aber genau darum darf Sie auch mal am Boden stehen. Höhe ca. 56 cm, Ø ca. 40 cm.

Altes Holz für neue Tische: die 100 Jahre alte »Greta«

Upcycling-Tisch „Greta“ von The Way up © The Way up

Jedes Tischmodell „Greta“ ist ein handgefertigtes Unikat made in Germany. Das Holz für die massiven Esstische ist teilweise über 100 Jahre alt und erlebt ein Revival als The way up-Möbel. Jeder Tisch erzählt eine eigene Geschichte, das eine oder andere Nagelloch, ein Kratzer oder eine Narbe ... Greta ist einmalig.

Das Altholzparkett stammt unter anderem aus einem verlassenen Bahnhof im Spreewald, einem Bauernhaus im Ruhrgebiet und einer verlassenen DDR-Turnhalle in Ost-Berlin. Auch das Holz einer Hamburger Kneipe oder aus Berliner Altbauten wird für die Tische verwendet.

Vase »Samuel« von The Way up

Schlicht und mit weitem Hals, ideal für große Sträuße © Tchibo

Das Einschmelzen von Altglas macht jede einzelne Samuel-Vase zum Unikat. Charakteristisch sind die einzigartigen Recyclingspuren, wie zum Beispiel kleine Luftbläschen. Höhe ca. 16 cm, Ø ca. 11,5 cm

Altglas und organische Farbe in Vase »Zoe«

Vase »Zoe« © Tchibo

Auf den ersten Blick sieht diese Vase nicht aus, wie aus Altglas. Der Clou hinter der seidenmatten Optik ist ein Finish aus organischer Farbe. Höhe ca. 30 cm, Ø ca. 20 cm

