Weg mit eklig! Die dripoff-Pads aus „Die Höhle der Löwen“

Jeder kenn es, jeder findet es eklig: das Abtropfwasser der WC-Bürste. Die Lösung ist das dripoff-Pad, das am 4. September in der 14. Staffel von „Die Höhle der Löwen“ vorgestellt wird.

Agnes „Agi“ Bings und Jan Du¨lken widmen sich am 4. September 2023 in „Die Höhle der Löwen“ einem Tabuthema: der Toilettenbürste. Und das aus gutem Grund. Während es schon unappetitlich ist, dass in vielen Haushalten Klobürsten oft Monate oder Jahre ungereinigt herumstehen, ist das Thema „Abtropfwasser“ richtig unhygienisch. Allerdings extrem wichtig. Das Ziel des Gründerpaares in der 14. Staffel von DHDL: Ihr Produkt soll der nächste Millionenseller werden. Für 25 Prozent der Firmenanteile wünschen sich die beiden Löwen 80.000 Euro Investitionssumme.

Wozu ist das dripoff-Pad gut?

Nach dem Gebrauch der Klobürste tropft unvermeidlich Wasser ab. Und mit ihm sammelt sich eine oft gelbliche Brühe im Toilettenbürstenhalter an, die viele nach dem Motto „aus den Augen, aus dem Sinn“ ignorieren. Ist ja auch eklig!

Agi und Jan aber wussten: Für dieses Wasser, das oft unschön und unhygienisch auf Boden oder WC-Brille tropft, muss es eine hygienische Lösung geben.

Nimmt Tropfwasser der WC-Bürste zuverlässig auf und schließt es ein – keine Pfützenbildung auf dem Boden des WC-Bürstenhalters.

Wie funktioniert das dripoff-Pad aus „Die Höhle der Löwen?

Das Pad wird einfach in die Toilettenbürstenhalterung gelegt und saugt dort abtropfendes Restwasser aus der Bürste auf. So kann kein übler Geruch entstehen – zusätzlich duften die dripoff-Pads dezent nach Zitronenfrische. Im Inneren der Pads aus Filterpapier ist ein spezielles Granulat, das Feuchtigkeit und Gerüche bindet. Besonders praktisch: Die dripoff-Pads passen in alle gängigen WC-Bürstengarnituren. Wann es Zeit zum Wechseln ist, verrät die Farbe. Verfärbt sich das Pad blau, sollte ein neues her.

dripoff-Pads kaufen: Was kosten sie?

Ein dripoff-Pad hält bis zu sieben Tage. Die hygienischen Helfer für die Klobürste gibt es in drei unterschiedlichen Packungsgrößen zu kaufen. Je größer die Packung, desto günstiger der Einzelpreis – Großpackungen sind unter dem Strich also die günstigste Lösung.

Wie oft sollte man eine Klobürste wechseln?

Das kommt natürlich auf verschiedene Faktoren an. Als Faustregel gelten aber sechs Monate. Allerdings verschmutzen Silikonbürsten weniger stark und schnell wie Toilettenbürsten mit Borsten. Außerdem kommt es darauf an, wie oft Sie die WC-Bürste einsetzen und für welchen Grad von Verschmutzung.

Welche WC-Bürsten sind besonders hygienisch?

Hier machen Silikonbürsten klar das Rennen, denn in Ihnen verfangen sich weniger Rückstände und sie lassen sich einfacher reinigen. Außerdem tropft Wasser schneller ab und sie trocknen besser.

