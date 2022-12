Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI – Bestseller jetzt 46 % reduziert

Von: Philipp Mosthaf

Teilen

Die Akku-Geräte von Bosch Professional sind hochwertig, langlebig und verfügen über flexible Akkus. © eBay Produktbild

Der Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI ist einer der leichtesten und kompaktesten Akkuschrauber seiner Klasse. Nun ist der Bestseller rund 121 Euro günstiger zu haben.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Der Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI bringt alles mit, was ein Akkuschrauber benötigt: Äußerst kompakt, extrem leistungsstark, dabei mit nur 1,3 kg das leichteste Gerät seiner Klasse. So ist es kein Wunder, dass der Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI zu den Bestsellern auf dem Werkzeug-Markt zählt. Für die Experten von werkzeugcheck.com verspricht der GSR 18-2-LI sogar das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Aktuell gibt es das Spitzenmodell inklusive umfangreichen Set zum Sparpreis: Zahlen Sie bei eBay nur 139,90 statt 260,61 Euro für den Akku-Bohrschrauber und sparen so ganze 34 Prozent. Das Beste: Im Lieferumfang sind zwei 2,0-Ah-Akkus mit 18 Volt, ein Schnellladegerät, eine GLI VariLED Akku-Lampe sowie eine L-BOXX 136 enthalten.

Bosch Professional für 139,90 € (260,61 €) bei eBay

Für mich sprechen beim GSR-18-2-Li von Bosch Professional die sehr gute Verarbeitung, die Leistung und vor allem die Präzision beim Umgang mit kleinen Schrauben. Nicht vergessen sollte man, dass er sehr ergonomisch ist, denn die Gewichtsverteilung ist perfekt. Gründe gegen den 18V-Schrauber wird man denke ich nur finden, wenn man anderen Anforderungen hat (z.B. Schlagbohren) oder sich bereits auf ein anderes Ökosystem (z.B. Makita oder DeWalt) festgelegt hat.

Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI: die technischen Daten

Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI © Bosch Professional

Bosch Professional für 139,90 € (260,61 €) bei eBay

Spannungsklasse 18 Volt 2-Gang-Getriebe ✔️ Leerlaufdrehzahl 0-450 (1. Gang) / 1.400 (2. Gang) max. Drehmoment 16 Nm (weich) / 38 Nm (hart) Bohrfuttertyp Schnellspannbohrfutter Bohrfutterspannweite 1 - 10 mm Drehmomentstufen 20+1 Max. Bohrdurchmesser 10 mm (Stahl) / 30 mm (Holz) Max. Schraubendurchmesser 7 mm Integriertes LED-Arbeitslicht ✔️ Artikelmaße L x H 16,9 x 19,7 cm Gewicht 1,3 kg Zubehör 2x 2,0-Ah-Li-Ion-Akkus mit 18V, 1x GLI VariLED Akku-Lampe, 1x Schnellladegerät GAL 18V-40, 1x L-BOXX 136, 1x L-BOXX-Einlage Bewertung 4,8 von 5 ⭐

Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI mit ECP und EMP

Der Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI ist nicht nur leistungsstark und kompakt. Er verfügt auch über alle Extras, die ein komfortables Arbeiten ermöglichen. So ist das Gerät mit dem Electronic Motor Protection System (EMP) ausgerüstet, das den Bürstenmotor vor Überlastung schützt. Dank Electronic Cell Protection (ECP) wird der Akku vor Überhitzung, Überlastung und Tiefentladung geschützt.

Bosch Professional für 139,90 € (260,61 €) bei eBay