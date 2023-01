Elektrorasierer: Hier gibt‘s die Sieger von Stiftung Warentest am günstigsten

Von: Nina Dudek

Teilen

Ein elektrischer Rasierer erspart Zeit beim Rasieren und sorgt für gründliche Ergebnisse. (Symbolbild) © belchonock/PantherMedia

Die Trockenrasur ist seit Jahren auf dem Vormarsch und immer mehr Männer greifen zum Elektrorasierer. Wo es die Top-Modelle von Stiftung Warentest am günstigsten gibt, erfahren Sie hier.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Wussten Sie, dass ein 55-jähriger Mann im Durchschnitt 3.500 Stunden seines Lebens mit Rasieren verbracht hat? Ob das Rasieren zum tägliche Übel oder zum angenehmen Pflegeritual wird, hängt entscheidend von der Rasiertechnik ab. Immer mehr Männer nutzen gerne die schnelle, bequeme und einfache Trockenrasur mit dem Elektrorasierer.

Dass die Qualität des Geräts dabei höchste Ansprüche erfüllen sollte, zeigt ein Blick auf folgenden Fakt: Pro Rasur werden laut Apotheken Umschau etwa 0,1 Millimeter der oberen Hornschicht abgetragen! Selbst die sanftesten Schersysteme verletzen also die Haut. Wer 1 und 1 zusammenzählt, kann sich ausrechnen, wie schädlich ein schlechter Elektrorasierer auf Dauer für die empfindliche Gesichtshaut sein kann! Im großen Rasierer-Vergleich zeigt sich: Gutes muss dabei nicht immer teuer sein.

Stiftung Warentest: so wurden die Elektrorasierer getestet

Um verschiedene Modelle unter möglichst realistischen Bedingungen zu testen, wurden die Geräte unter Aufsicht von Experten an Probanden zwischen 18 und 65 Jahren getestet. Die Haltbarkeit der Elektrorasierer wurde maschinell in 2.520 Zyklen in einem Gerät getestet, das den Anpress­druck des Benutzers während der Rasur simulierte.



In die Endnote der Tests flossen folgende Kriterien anteilig ein:

Rasieren 30 %

Hautschonung 30 %

Hand­habung 20 %

Halt­barkeit 20 %

Das sind die besten Elektrorasierer laut Stiftung Warentest

So gut ein Elektrorasierer auch abschneidet: Kein einziges Gerät schafft eine so glatte Haut wie ein guter Nass­rasierer. Das allerdings liegt an der unterschiedlichen Wirkungsweise von Nass­rasierern. Diese ziehen die Bart­haare leicht aus der Haut, bevor sie sie abschneiden. Elektrorasierer schneiden nur die Haare ab, die durch die Scherfolie ans Messer gelangen. So bleiben immer winzige Stoppeln stehen. Dennoch gibt es auch hierbei sicht- und tastbare Unterschiede.

Elektrorasierer für Bartträger – Braun Series 9 Pro 9465cc: Gut (1,6)

BRAUN 9465cc wet&dry Rasierer Series 9 Pro inklusive Zubehör © Braun

Hautschonung, Haltbarkeit und Handhabung überzeugten im Test mit einem „sehr gut“. Geeignet für die Nass- und Trockenresur.

☑️ Glatte Leistung – auch auf dichtem Bart ☑️ Gründliche Rasur auch für 1-, 3-oder 7-Tage-Bart ☑️ 10 % schneller mit ProLift-Trimmer und Braun Sonic-Technologie ☑️ Präzisionsschalter für schwierige Bereiche ☑️ Lithium-Ionen-Akku für bis zu 60 Minuten Laufzeit ☑️ 5in1-SmartCare-Center mit integriertem Reinigungsprogramm

Nur 279,99 € statt 549,99 € bei MediaMarkt

Elektrorasierer für Präzisionsarbeiten – Braun Series 5 50-B1200s: Gut (1,7)

Braun Elektrorasierer Series 5 51-M1200s inklusive Aufsätze © Braun

Besonders sanft zur Haut und einfach in der Handhabung: Damit konnte dieser Nass- und Trockenrasierer die Tester überzeugen.

☑️ 3 flexible Klingen passen sich problemlos den Gesichtskonturen an ☑️ AutoSense-Technologie passt die Leistung automatisch an die Bartdichte an ☑️ Lithium-Ionen-Akku für ca. 50 Minuten Dauereinsatz & 5 Minuten Schnellladung ☑️ Inklusive Präzisionstrimmer-Aufsatz für das Trimmen von Schnurrbart und Koteletten ☑️ EasyClean-System

Nur 89,99 € statt 149,99 € bei OTTO

Tipps für optimale Ergebnisse Vor der Trockenrasur nicht duschen! Denn der Wasserdampf könnte Haut und Bart sonst so sehr aufweichen, dass der Elektrorasierer das Barthaar nicht mehr richtig fassen und abschneiden kann. Das Gegenteil gilt für die Nassrasur: Hierfür sollten die Haare nicht nur nass, sondern durch gründliches Waschen von der Talgschicht befreit werden. Damit die Rasierklinge glatte und weiche Schnitte ausführen kann, müssen die Haare aufgequollen sein.

Elektrorasierer für Härtefälle – Panasonic ES-LV6Q: Gut (1,8)

Panasonic Premium Rasierer ES-LV6Q © Panasonic

Ein „Sehr gut“ gab es für die Haltbarkeit, alle anderen Hauptkriterien konnten mit „gut“ bewertet werden. Ein Top-Modell der soliden Mittelklasse für die Trocken- und Nassrasur.

☑️ Nanopolierte 30° Klingen gehören zu den schärfsten Elektrorasierern ☑️ Ultrastarker Linearmotor liefert jederzeit 100 % Leistung ☑️ Bartdichten-Sensor passt die Leistung automatisch an ☑️ Ultraflexibler 5D-Scherkopf ☑️ Soft-Gleitrollen schneiden auch Haare unterschiedlicher Wuchsrichtung

Am günstigsten für 189,99 € bei eBay

Elektrorasierer für Empfindliche – Philips Series 7000 S7788/55: Gut (1,8)

Philips Series 7000 S7788 55 inklusive Reinigingsstation © Philips

Mit einem „sehr gut“ für Hautschonung und Handhabung sowie „guten“ Rasurergebnissen punktete dieses Markenmodell für die Trocken- und Nassrasur.

☑️ Schutzbeschichtung aus 2.000 Mikrotechnikperlen reduziert die Reibung auf der Haut um 25 % ☑️ 5 selbstschärfenden SteelPrecision-Klingen für bis zu 90.000 Schneidevorgänge pro Minute ☑️ SkinIQ-Technologie zur Bewegungserkennung für effizientere Rasiertechnik ☑️ Ausklappbarer Trimmer für Schnurrbart und Koteletten ☑️ Leistungsstarke Reinigungsstation: Reinigen und Ölen in weniger als 1 Minute

Nur 134,95 € statt 179,99 € bei Amazon

Elektrorasierer für alle Fälle – Braun Series 7 70-S7200cc: Gut (1,9)

Braun Series 7 70-S7200cc © Braun

Durchwegs „gute“ Ergebnisse und eine „sehr gute“ Haltbarkeit machen diesen Elektrorasierer zum Preis-Leistungs-Helden, der sowohl bei der Nass- als auch der Trockenrasur eine gute Figur abgibt.

☑️ Variabel umrüstbar dank EasyClick-Aufsätzen für spezielle Pflegebedürfnisse ☑️ 360° Flex-Kopf für maximalen Kontakt auch an schwer zugänglichen Stellen ☑️ 1 Ladung für bis zu 3 Wochen Rasur ☑️ Reinigungsstation lädt, reinigt und ölt auf Knopfdruck

Nur 146 € statt 176 € bei Amazon