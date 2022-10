Externe Festplatte von Seagate: Starke SSD mit 1 TB für unter 100 € – Sie sparen 57 %

Von: Ömer Kayali

Teilen

Externe Festplatten sind ein zusätzliches Backup für Ihre Dateien. © Poravute_Siriphiroon/PantherMedia

Externe Festplatten sind nützliche Gadgets, auf denen Sie Fotos, Videos und mehr abspeichern können. Ein starkes Modell von Seagate ist gerade um die Hälfte reduziert.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Manchmal reicht der Standardspeicher eines Geräts nicht aus, um alle Ihre Dateien zu speichern. Mit der Zeit sammeln sich schließlich unzählige Fotos, Videos und mehr auf Ihrem Smartphone, Tablet und PC an – und auch der Cloud-Speicher ist begrenzt. USB-Sticks? Sie eignen sich eher für kleinere Dateien.

Externe Festplatten sind die Lösung. Diese haben weitaus mehr Speicherplatz und sind ebenfalls einfach zu nutzen. Sie stecken lediglich das USB-Kabel an und verschieben die Daten von einem Medium aufs andere. Somit haben Sie auf dem PC wieder Platz, um beispielsweise mehr Programme zu installieren.

Seagate zählt zu den führenden Marken in Sachen Speichermedien. Die Seagate Expansion SSD mit riesigem 1 Terabyte Speicherplatz erhalten Sie derzeit schon für unter 100 Euro für nur 94,99 statt 219,99 Euro.

Zum Angebot bei Amazon

Seagate Expansion SSD 1 TB für unter 100 Euro: Was taugt der externe Speicher?

Seagate Expansion SSD © Seagate

Großer Speicherplatz : Dank 1 TB Speicherplatz ist die SSD eine optimale Ergänzung für PCs, mit der Sie Platz auf dem Computer schaffen.

: Dank 1 TB Speicherplatz ist die SSD eine optimale Ergänzung für PCs, mit der Sie Platz auf dem Computer schaffen. Kompakt : Die Festplatte ist klein und hat ein geringes Gewicht, sodass Sie sie bequem transportieren können.

: Die Festplatte ist klein und hat ein geringes Gewicht, sodass Sie sie bequem transportieren können. Garantie: Sie erhalten drei Jahre Garantie zusammen mit dem Rescue Data Recovery Service.

Speicherkapazität 1 TB Maße 7,5 x 5,5 x 0,9 cm Gewicht 45 g Kompatibel mit Windows ✔️ Kompatibel mit macOS ✔️ USB 3.0 ✔️ USB-C ✔️ Amazon-Bewertung ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,6 von 5

Zum Angebot bei Amazon

Darum ist eine SSD die richtige Wahl

SSD steht für Solid State Drive. Die Daten werden in integrierten Schaltkreisen gespeichert. Im Vergleich zu HDD-Festplatten sind SSDs zwar teurer, dafür sind sie auch robuster. Das heißt, wenn sie mal herunterfallen sollte, ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass Schäden entstehen. Außerdem arbeiten SSDs wesentlich schneller als HDDs.