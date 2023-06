Fahrrad-Navis im Test: Alles, was Sie für die Navigation benötigen

Von: Ömer Kayali

Teilen

Planen Sie einen Tagesausflug mit dem Fahrrad? Mit einem Fahrrad-Navi bleiben Sie auch an unbekannten Orten auf dem rechten Weg. © Andrey Popov/Imago

Ob in der Stadt oder Offroad: Mit einem Fahrrad-Navi bleiben Sie immer auf dem richtigen Weg. In diesem Artikel stellen wir Testsieger von AllesBeste vor.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Ein Navigationssystem gehört in Autos heutzutage zur Standardausstattung. Auch bei Fahrrädern gibt es entsprechendes Zubehör, mit dem Sie immer auf dem rechten Weg bleiben. Solange man nur dieselben Strecken zurücklegt, ist ein Navi fürs Fahrrad wohl nicht nötig, etwa wenn Sie zur Arbeit und wieder zurückfahren. Aber wenn Sie gerne größere Touren machen, welche Sie in unbekannte Gefilde führen, ist die Navigation von höchster Wichtigkeit. Damit Sie nicht ständig Ihr Smartphone aus der Tasche kramen müssen, ist ein Fahrrad-Navi äußerst nützlich. Welche Funktionen dieses bietet und was es können sollte, verraten wir im Folgenden.

Fahrrad-Navis im Test: Die Funktionen und Vorteile

Ihnen ist vielleicht der Gedanke gekommen, dass Sie auch einfach Ihr Smartphone für die Navigation verwenden können. Allerdings müssen Sie bedenken, dass dies Akku kostet. Wenn Sie Ihr Handy noch für andere Dinge benötigen, ist das Fahrrad - Navi definitiv die bessere Alternative .

kostet. Wenn Sie Ihr Handy noch für andere Dinge benötigen, - . Fahrrad-Navis bieten neben der Navigation teils weitere , nützliche Funktionen . Mit manchen Modellen können Sie vorab am Computer Touren erstellen und die exakten Routen berechnen. Im Anschluss lässt sich die gefahrene Strecke auswerten. Für ambitionierte Radfahrer oder Radreisende ist dies sicherlich interessant.

, . Mit manchen Modellen können Sie vorab am Computer Touren erstellen und die exakten Routen berechnen. Im Anschluss lässt sich die gefahrene Strecke auswerten. Für ambitionierte Radfahrer oder Radreisende ist dies sicherlich interessant. Besonders wichtig sind die Größe und Lesbarkeit des Displays sowie die Bedienbarkeit des Fahrrad-Navis.

Lesen Sie auch: Günstige E-Bikes: Hier finden Sie Modelle unter 1.000 Euro.

Die Kollegen vom Testportal AllesBeste haben mehrere Fahrrad-Navis ausführlichen Tests unterzogen. Im folgenden Abschnitt stellen wir die fünf empfehlenswerte Modelle vor.

Fahrrad-Navis im Test: Garmin Edge Explore – der Testsieger

Garmin Edge Explore Fahrrad-Navi © Amazon Produktbild

Preis: ab 189,99 Euro Marke: Garmin Bildschirmgröße: 3 Zoll Gewicht: 116 Gramm Akkulaufzeit: bis zu 12 Stunden Funktionen: vorinstallierte Europa-Fahrradkarte, Distanz, Geschiwindigkeit, Höhenprofil, PC-Auswertung über Garmin-Connect

Garmin Edge Explore Fahrrad-Navi jetzt bei Amazon ansehen

Fahrrad-Navis im Test: Garmin eTrex Touch 35

Garmin eTrex Touch 35 Fahrrad-Navi © Amazon Produktbild

Preis: ab 236,24 Euro Marke: Garmin Bildschirmgröße: 2,6 Zoll Gewicht: 159 Gramm Akkulaufzeit: bis zu 16 Stunden Funktionen: vorinstallierter Profile, vorinstallierte TopoActive-Europakarte, 250.000 vorinstallierte Geocaches

Garmin eTrex Touch 35 Fahrrad-Navi jetzt bei Amazon ansehen

Fahrrad-Navis im Test: Garmin eTrex Touch 25

Garmin eTrex Touch 25 Fahrrad-Navi © Amazon Produktbild

Preis: 247,72 Euro Marke: Garmin Bildschirmgröße: 2,6 Zoll Gewicht: 159 Gramm Akkulaufzeit: bis zu 16 Stunden Funktionen: vorinstallierter Profile, vorinstallierte TopoActive-Europakarte, 250.000 vorinstallierte Geocaches

Garmin eTrex Touch 25 Fahrrad-Navi jetzt bei Amazon ansehen

Fahrrad-Navi mit Akku oder Batterien?

Die Tester von AllesBeste sehen in beidem Vorteile. Fahrrad-Navis mit Akkus sind schlanker. Wer das Gerät nach oder während der Tour an einer Steckdose aufladen kann, für den ist dies vorteilhaft. Wer längere Touren inklusive Camping plant, der sollte eine Powerbank dabei haben. Ansonsten sind bei letzterem Geräte mit Batterien eher von Vorteil.

Auch interessant: Fahrradschloss-Test: Die besten Kabelschlösser von Abus und Co.