Fahrradhelme für Damen: Mit diesen Modellen sind Sie sicher auf der Straße

Von: Ömer Kayali

Ein Fahrradhelm kann bei Unfällen vor ernsten Kopfverletzungen schützen. © PantherMedia / Yuri Arcurs

Ein Fahrradhelm sollte leicht, aber robust sein und zugleich atmungsaktiv. In diesem Artikel stellen wir einige Fahrradhelme für Damen vor und geben wertvolle Kauftipps.

Im Auto ist das Anschnallen Pflicht. Radfahrer sind jedoch nicht verpflichtet, Fahrradhelme zu tragen – und das, obwohl sie im Straßenverkehr wesentlich ungeschützter sind. Wenn es zu einem Unfall kommen sollte, ist ein Helm das Einzige, das Sie vor ernsten Verletzungen bewahren kann.

Als Frau ist man nicht auf spezifische Helme beschränkt, da die meisten Modelle universell sind. Dennoch gibt es spezielle Fahrradhelme für Damen. Wodurch sich diese von anderen Modellen unterscheiden? Grundsätzlich sind nur optische, design-technische Merkmale anders. In der Regel sind sie daher etwas schnittiger und weniger klobig. Die wichtigste Eigenschaft ist aber natürlich der Schutz und in dieser Hinsicht bestehen keine Unterschiede. Welche Aspekte bei der Auswahl des richtigen Fahrradhelms wichtig sind, verraten wir im folgenden Abschnitt.

Fahrradhelme für Damen: Was Sie beim Kauf beachten sollten

Größe : Falls Sie sich beim Kauf für einen speziellen Helm für Damen entscheiden, sollten Sie bei den Größenangaben genauer hinsehen. Meist fallen die Modelle etwas kleiner aus, als die universellen Exemplare. Viele Helme verfügen über ein Drehrad, mit dem Sie die Größe noch etwas anpassen können.

: Falls Sie sich beim Kauf für einen speziellen Helm für Damen entscheiden, sollten Sie bei den Größenangaben genauer hinsehen. Meist fallen die Modelle etwas kleiner aus, als die universellen Exemplare. Viele Helme verfügen über ein Drehrad, mit dem Sie die Größe noch etwas anpassen können. Gewicht : Wenn Sie leichtere Modelle bevorzugen, achten Sie darauf, dass der Fahrradhelm nicht mehr als circa 400 Gramm wiegt.

: Wenn Sie leichtere Modelle bevorzugen, achten Sie darauf, dass der Fahrradhelm nicht mehr als circa 400 Gramm wiegt. Helm-Typ: Fahrradhelme gibt es in unterschiedlichen Ausführungen, beispielsweise als Mountainbikehelm, BMX-Helm, Rennradhelm oder schlicht als City-Helm. Sie unterscheiden sich in der Regel nur in Kleinigkeiten voneinander. So besitzen Mountainbikehelme besonders viele Öffnungen für die Belüftung. Schutz bieten jedoch alle Modelle gleichermaßen.

Alpina Haga Urban Fahrradhelm mit Rückleuchte

Alpina Haga © Alpina

Der HAGA-Fahrradhelm von Alpina eignet sich für sportlich aktive Pendler und urbane Radler und bietet optimalen Schutz. Die integrierte Rückleuchte ist so positioniert, dass sie auch von der Seite gut sichtbar ist. Die dynamisch designten Helmstege sorgen für einen modernen Look und einen kühlen Kopf.

Preis: 56 Euro Marke: Alpina Helm-Typ: Allround-Helm Gewicht: 255 Gramm Sonstiges: Einstellbare Gurtbänder an den Ohren; integrierte Rückleuchte

Giro Fahrradhelm für Damen und Herren

Fahrradhelm von Giro © Giro

Den Helm von Giro erhalten Sie in fünf verschiedenen Farben und drei Größen. Über einen Knopf am Hinterkopf können Sie den Helm individuell an Ihre Kopfgröße anpassen. Er verfügt über 21 Belüftungsöffnungen. Es handelt sich hierbei um einen Unisex-Helm, der sowohl von Damen als auch von Herren getragen werden kann.

Preis: ab 50,70 Euro Marke: Giro Helm-Typ: Foray Gewicht: 310 Gramm Sonstiges: 21 Belüftungsöffnungen,

Victgoal Fahrradhelm mit Beleuchtung

Victgoal Fahrradhelm © Victgoal

Das integrierte LED-Licht verfügt über drei Beleuchtungsmodi: Dauerlicht, langsames und schnelles Blinken. So werden Sie auch bei Dunkelheit von anderen Verkehrsteilnehmern rechtzeitig erkannt. Damit Sie auch im Sommer einen kühlen Kopf behalten, ist der Helm mit neun großen Lüftungsschlitzen ausgestattet. Die Helmpolster können zum Waschen herausgenommen werden.

Preis: ab 33,61 Euro Marke: Victgoal Helm-Typ: City-Helm Gewicht: 270 Gramm Sonstiges: Integriertes LED-Rücklicht; abnehmbare, waschbare Polster; kleine Helmtasche dabei

Fischer Fahrradhelm mit beleuchtetem Innenring-System

Fischer Fahrradhelm © Fischer

Der Fahrradhelm von Fischer ist in acht Farben und zwei Größen erhältlich. Durch das verstellbare Innenring-System können Sie den Helm optimal an Ihre Kopfgröße anpassen. Dieses verfügt zudem über eine Lampe, damit Sie auch im Dunkeln von hinten gut gesehen werden. Für eine gute Belüftung sorgen 20 große Lufteinlässe.

Preis: 18,06 Euro Marke: Fischer Helm-Typ: City-Helm Gewicht: 298 Gramm Sonstiges: Lufteinlässe mit Insektengitter

Der Fahrradhelm muss richtig sitzen

Der Helm sollte gerade auf Ihrem Kopf sitzen – also nicht nach hinten oder vorne kippen. Die Riemen sollten direkt unter den Ohren zusammenlaufen und ein "V" bilden. Stellen Sie die Bänder um beide Ohren herum ein, bis Sie einen bequemen Sitz haben. Es sollte gerade so viel Platz sein, dass Ihr Finger zwischen den Riemen und Ihr Kinn passt.