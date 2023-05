Das neue Heimtrikot des FC Bayern – jetzt mit Sonderaktion

Von: Philipp Mosthaf

Der FC Bayern München hat sein neues Heimtrikot für die Saison 23/24 präsentiert. Damit geht auch eine Preiserhöhung einher. Mit einer Sonderaktion können Sie Geld sparen.

Der FC Bayern München befindet sich mitten im Kampf um die Deutsche Meisterschaft. Nur noch zwei Siege trennen den Rekordmeister vom elften Triumph in Folge. Im Hintergrund laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison schon auf Hochtouren. So hat der FC Bayern sein neues Heimtrikot für die Saison 2023/24 präsentiert. Das neue Jersey ist in den Vereinsfarben Rot und Weiß gehalten. Und das neue Trikot hat natürlich auch seinen Preis – doch mit einer Sonderaktion bis 30. Juni können Sie 15 Euro sparen.

Ab wann ist das neue Bayern-Trikot erhältlich?

Der FC Bayern präsentiert bereits am Samstag zum letzten Heimspiel in dieser Saison das neue Heimtrikot. In den neuen Farben wollen Thomas Müller und Co. gegen RB Leipzig dann den nächsten Schritt zur Meisterschaft gehen. Bereits ab 17. Mai ist das neue Trikot für die Saison 23/24 in den Stores des FC Bayern sowie im Onlineshop erhältlich.

Die Farben Rot und Weiß begleiten mich schon mein Leben lang. Das neue Heimtrikot steht mit diesem traditionellen Design für die Erfolgsgeschichte des FC Bayern München.

„Die Farben Rot und Weiß begleiten mich schon mein Leben lang“, sagt Thomas Müller über das neue Bayern-Trikot. © Screenshot/fcb.de/Fotomaterial FC Bayern

Wie viel kostet das neue Heimtrikot des FC Bayern?

Neue Saison, neue Preise. Wie viele Bundesligavereine hat der FC Bayern zur kommenden Spielzeit die Preise angehoben. So kostet das neue Heimtrikot 99,95 Euro. Die Langarmversion gibt es ab 109,95 Euro. Wer sich wie die Profis fühlen möchte, kann auch das Authentic-Heimtrikot bestellen. Dieses ist ab 149,95 Euro erhältlich. Aufgrund der Preiserhöhung gibt es den Spielerflock und den individuellen Flock im Wert von 15 Euro bis zum 30.06.2024 geschenkt. Schnell sein, lohnt sich!

Warum sieht das neue Heimtrikot so aus?

Der deutsche Rekordmeister und Ausrüster adidas haben sich auf die Vereinsfarben Rot und Weiß verständigt. Das Design des neuen Jerseys bietet einen historischen Hintergrund: der weiße Grundton mit den kräftigen, roten Ärmeln ist eine Anspielung auf das Heimtrikot aus der Saison 1965. In dieser Jahr schaffte der FC Bayern erstmals den Aufstieg in die Erste Liga. Der Rest ist bekannt. In der Innenseite des Kragens steht der Schriftzug „Rot & Weiß ein Leben lang“, das durch das berühmte „Mia san mia“ im Nacken ergänzt wird.