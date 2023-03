Fenster putzen ohne Streifen – die besten Hilfsmittel

Von: Ömer Kayali

Gerade nach der Winterzeit sind Fenster sehr dreckig. Wie sie wieder blitzeblank werden und mit welchem Zubehör das am besten geht, verraten wir hier.

Mit der Zeit sammelt sich Schmutz langsam aber sicher an Fenstern an. Das trübt nicht nur den Blick nach draußen, sondern auch das Sonnenlicht, das in die Wohnung scheint. Gerade nach der Winterzeit kann sich außen an den Fenstern eine dicke Schmutzschicht bemerkbar machen. Zum Frühlingsputz gehört daher die Reinigung der Fenster natürlich dazu. Nervig ist es, wenn danach Schlieren entstehen, die ebenfalls unschön anzusehen sind. Wie Sie das vermeiden und welche Hilfsmittel Sie zum Fensterputzen benötigen, verraten wir im folgenden Abschnitt.

Wie häufig sollten Sie Fenster putzen?

Wie oft Sie Ihre Fenster putzen, liegt in Ihrem eigenen Ermessen. Grundsätzlich liegt es nahe, dass Fenster besonders im Sommer und Frühjahr durch Blütenstaub und Pollen schneller schmutzig werden. Jedoch sind auch Wohnungen, die an befahrenen Straßen liegen, prädestiniert für schmutzige Fensterscheiben, da sich hier Staub und Abgase schnell festsetzen. Natürlich gilt, je öfter Sie die Fenster reinigen, desto weniger kann sich der Schmutz festsetzen und dementsprechend leichter entfernen.

Fenster putzen ohne Streifen: Mit diesen Hilfsmitteln ist das kein Problem

Die Vorbereitung ist beim Fensterputzen das A und O. In jedem Haushalt sind selbstverständlich Putzutensilien vorzufinden. Aber mit einigen speziellen Hilfsmitteln geht es schneller und besser. Hier ist eine Checkliste:

Handbürste

Schwämme

Putzeimer

Abzieher

Mikrofasertuch

Bei Bedarf: Handtücher, die Sie unter die Fenster legen, damit kein Wasser aufs das Parkett oder den Teppich tropft.

Fenster putzen: Das richtige Putzmittel

Übertreiben Sie es nicht mit dem Spül- und Putzmittel im Wasser – das begünstigt die Entstehung von Schlieren am Fenster.

Es gibt fertige Glasreiniger im Supermarkt oder in der Drogerie zu kaufen. Doch wenn Sie eine Sprühflasche und ein Papiertuch oder Zeitungspapier verwenden, werden Schmutz und die Reinigungslösung nur hin und her gewischt. Das Fenster bleibt im Anschluss noch trüb und es entstehen unschöne Schlieren. Alternativ können Sie sich auch ein eigenes Putzmittel mischen. Alles, was Sie dafür benötigen, finden Sie in Ihrem Haushalt: Sie brauchen nur einige Tropfen Spülmittel oder Essig in einen Putzeimer voll Wasser zu tröpfeln. Außerdem eignen sich auch Zitronensaft und Schwarztee als chemiefreie Alternative zur Fensterreinigung. Zitronensaft und Schwarztee ist dabei eine gute Kombination. Die Säure wirkt gegen Kalk und Schwarztee eignet sich besonders gut für die Entfernung von Nikotin sowie Fett.

Fenster putzen ohne Streifen: So gelingt es am Besten

Um die Schlieren zu vermeiden, putzen Sie die Fenster nie bei direkter Sonneneinstrahlung . Ideal ist ein bewölkter und trockener Tag.

. Ideal ist ein bewölkter und trockener Tag. Achten Sie außerdem darauf, nicht zu viel Putzmittel zu verwenden. Im Putzwasser sollte nur wenig Spülmittel sein. Falls Sie den Glasreiniger bevorzugen, gehen Sie damit auch lieber sparsam um.

zu verwenden. Im Putzwasser sollte nur wenig Spülmittel sein. Falls Sie den Glasreiniger bevorzugen, gehen Sie damit auch lieber sparsam um. Beginnen Sie zunächst mit dem Handbesen den groben Staub und Schmutz zu entfernen. Anschließend wischen Sie mit einem Schwamm das Fenster.

den groben Staub und Schmutz zu entfernen. Anschließend wischen Sie mit einem das Fenster. Hier können Sie einen Handbesen inklusive Kehrblech bestellen In der Nebenhand halten Sie am besten bereits den Abzieher bereit. Bevor das Putzwasser auf der Fensterscheibe trocknet, ziehen Sie es damit in achterförmigen Bewegungen gleichmäßig ab.

bereit. Bevor das Putzwasser auf der Fensterscheibe trocknet, ziehen Sie es damit in achterförmigen Bewegungen gleichmäßig ab. Hier können Sie einen Fenster-Abzieher bestellen Es kann trotzdem passieren, dass noch Schlieren entstehen. In dem Fall nehmen Sie sich ein Mikrofasertuch zur Hand und wischen diese weg. Das Mikrofasertuch sollte möglichst neu und ungewaschen sein, da es sonst Fusseln auf der Scheibe hinterlässt.

Fenster putzen mit einem Fenstersauger

Fenstersauger von Kärcher © Amazon Produktbild

Falls Sie nach einer einfacheren Methode suchen, ist ein sogenannter Fenstersauger womöglich das Richtige für Sie. Dieses Gerät kommt zusammen mit einer Sprühflasche, an der bereits ein Mikrofaser-Wischbezug befestigt ist. Dank der Abziehlippe und der Absaugfunktion werden Streifen vermieden.

