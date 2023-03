Top oder Flop: Lohnt sich ein Fenstersauger für den Frühlingsputz?

Von: Ömer Kayali

Fenstersauger können beim lästigen Fensterputz eine große Hilfe sein. © AllesBeste

Fenstersauger sind spezielle Geräte, welche das Fensterputzen erleichtern sollen. Aber ist die Anschaffung wirklich sinnvoll?

Nach dem Winter steht in vielen Haushalten der Frühlingsputz an. Die Dreckschicht auf den Fenstern ist kein schöner Anblick. Und wenn im Frühling die Pollen durch die Lüfte fliegen, bleibt der Blütenstaub auch oftmals an den Scheiben kleben. Die meisten Menschen greifen zum Saubermachen zu Schwamm, Wassereimer und einem Putztuch. Doch das Fensterputzen ist eine lästige Angelegenheit, da es einige Zeit in Anspruch nimmt. Abhilfe versprechen Fenstersauger, mit denen das alles schneller gehen soll. Können Sie dieses Versprechen halten?

Wie putzt man mit einem Fenstersauger?

Fenstersauger funktionieren im Prinzip alle gleich:

Sie füllen Wasser und das Reinigungsmittel in die integrierte Sprühflasche . Anschließend bringen Sie den Aufsatz und das Reinigungspad an und schütteln die Flasche.

. Anschließend bringen Sie den Aufsatz und das Reinigungspad an und schütteln die Flasche. Danach sprühen Sie das Fenster mit der Sprühflasche ein. Dann verwenden Sie den Fenstersauger, um die Flüssigkeit von der Scheibe abzusaugen. Das Fensterputzen dauert mit dem Sauger nur wenige Minuten .

. Achten Sie darauf, dass ausreichend Flüssigkeit an der Scheibe ist. Wenn man den Staubsauger quietschen hört, während man damit über das Fenster fährt, dann verwenden Sie zu wenig Wasser.

an der Scheibe ist. Wenn man den Staubsauger quietschen hört, während man damit über das Fenster fährt, dann verwenden Sie zu wenig Wasser. Fenstersauger lassen sich zudem nicht nur zum Fensterputzen verwenden: Sie eignen sich auch gut im Badezimmer für Duschkabinen oder Fliesen und in der Küche sogar für Ceranfelder – im Prinzip auf allen glatten Oberflächen.

Welche Flüssigkeit verwendet man für Fenstersauger? Eine spezielle Reinigungsflüssigkeit ist für Fenstersauger nicht notwendig. Daher können Sie auf die herkömmlichen Reinigungsmittel zurückgreifen. Ein Gemisch aus Wasser und Allzweckreiniger erfüllt den Zweck. In der Regel haben die Fenstersauger-Hersteller auch Empfehlungen für Reinigungsmittel.

Warum hinterlässt der Fenstersauger Streifen auf dem Fenster? Wenn beim Putzen ein Schmierfilm auf dem Fenster entsteht, verwenden Sie wahrscheinlich zu viel Reinigungsmittel. In dem Fall fügen Sie mehr Wasser ins Flüssigkeitsgemisch.

Im Video: Fenstersauger im Test bei Stiftung Warentest

Im nachfolgenden Abschnitt stellen wir Ihnen einige der beliebtesten Fenstersauger näher vor.

Kärcher WV 2 Plus N Fenstersauger – 47,99 €

Kärcher WV 2 Plus N Fenstersauger © Amazon Produktbild

Marke: Kärcher Akkulaufzeit: 35 Minuten Reinigungsleistung pro Ladung: ca. 105 m² Arbeitsbreite der Saugdüsen: 280 und 170 mm Lieferumfang: Fenstersauger mit integrierter Sprühflasche, Ladegerät, zwei Aufsätze LED-Anzeige: ✔️

Bosch Home and Garden Fenstersauger – 63,87 €

Bosch Home and Garden Akku-Fenstersauger © Amazon Produktbild

Marke: Bosch Home and Garden Akkulaufzeit: ca. 30 Minuten Reinigungsleistung pro Ladung: ca. 35 Fenster Arbeitsbreite der Saugdüsen: 266 und 133 mm Lieferumfang: Fenstersauger, Ladegerät, separate Sprühflasche mit Mikrofasertuch, zwei Aufsätze LED-Anzeige: ✔️

Leifheit Fenstersauger – für 44,99 €

Leifheit Fenstersauger © Amazon Produktbild

Marke: Leifheit Akkulaufzeit: 38 Minuten Reinigungsleistung pro Ladung: k.A. Arbeitsbreite der Saugdüsen: 280 mm Lieferumfang: Fenstersauger, Ladegerät, Sprühwischer

Vileda Fenstersauger mit Spray-Einwascher –54,98 €

Vileda Fenstersauger © Amazon Produktbild

Marke: Vileda Akkulaufzeit: 40 Minuten Reinigungsleistung pro Ladung: ca. 120 m² Arbeitsbreite der Saugdüsen: k.A. Lieferumfang: Fenstersauger, Aufsatz, Ladegerät, Sprühwischer

Kärcher WV 6 Plus Fenstersauger – 72 €

Kärcher WV 6 Plus Fenstersauger © Kärcher

Marke: Kärcher Akkulaufzeit: 100 Minuten Reinigungsleistung pro Ladung: k.A. Arbeitsbreite der Saugdüsen: ca. 280 m² Lieferumfang: Fenstersauger, Ladegerät, Sprühwischer