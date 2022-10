Frittieren fast ohne Öl: Tefal Actifry Heißluftfritteuse jetzt zum Tiefpreis

Küchengeräte

Mit einer Heißluftfritteuse lassen sich nicht nur Pommes mit wenig Öl knusprig zubereiten. Die Tefal Actifry erhalten Sie derzeit 40 % günstiger.

Eine Heißluftfritteuse ist ein praktisches Gadget für die Küche. Die meisten Leute denken dabei wohl an Gerichte wie Pommes, doch die Geräte eignen sich auch für Fleisch, Gemüse und mehr. Dank der zirkulierenden heißen Luft werden die Gerichte besonders knusprig und knackig. Zudem benötigt die Heißluftfritteuse nur geringe Mengen an Öl. Im Vergleich zum normalen Frittieren werden die Zutaten somit nicht komplett in Fett getunkt – es reicht schon etwa ein Esslöffel Öl, um einen vergleichbaren Geschmack und eine Konsistenz zu bekommen. Aus diesem Grund gelten Gerichte, die in einer Heißluftfritteuse zubereitet werden, als gesünder, da sie weniger Fett und Kalorien enthalten. Die Tefal FZ7110 Actifry ist ein beliebtes Modell und gerade zum Tiefpreis erhältlich. Sie zahlen bei eBay nur 149,90 € statt den üblichen 249,99 €.

Welche Funktionen hat die Tefal ActiFry Heißluftfritteuse?

Die Tefal ActiFry Heißluftfritteuse ist einfach zu bedienen . Sie muss nicht vorgeheizt werden. Ein Timer ist integriert und dank des transparenten Deckels sehen Sie, ob die Zutaten schon durch sind.

. Sie muss nicht vorgeheizt werden. Ein Timer ist integriert und dank des transparenten Deckels sehen Sie, ob die Zutaten schon durch sind. Dank des integrierten rotierenden Rührarms werden die Zutaten automatisch umgewälzt, sodass nichts anbrennt.

werden die Zutaten automatisch umgewälzt, sodass nichts anbrennt. Mit der Actifry-App haben Sie außerdem Zugriff auf eine Vielzahl an Rezeptideen, die Sie mit der Heißluftfritteuse zubereiten können.

Datenblatt Tefal FZ7110 ActiFry

Zustand Neu Material Kunststoff Anzahl Programme 7 Fassungsvermögen 1,2 kg Maße 39,1 x 26 cm Gewicht 4 kg Maximale Leistung 1.500 Watt Maximale Temperatur 220°C LCD-Display ✔️ Integrierter Timer ✔️ Material Innenbehälter Keramik