Abwechslung im Obstsalat: Fruping aus „Die Höhle der Löwen“

Die Toppings von Fruping verleihen Obst eine besondere Note.

Apfel und Birne sind schon zum faden Alltag geworden? Mit den leckeren Toppings von Fruping aus „Die Höhle der Löwen“ peppen Sie Ihre Früchte zu kulinarischen Highlights auf.

Gesunde Snacks schmecken immer gleich? Das muss nicht so sein, dachten sich Florian Hornig und Marcel Büttner. Die beiden Jungunternehmer entwickelten verschiedene Gewürzmischungen für Obst. Am 1. Mai stellen sie ihre Marke Fruping in „Die Höhle der Löwen“ vor.

Fruping aus „Die Höhle der Löwen“ – was ist das überhaupt?

Mit Fruping pimpen Sie Ihr Obst zu individuellen Leckerbissen auf. Die Gewürzmischungen für Früchte sorgen für Abwechslung im Obstsalat, Müsli oder Joghurt. Florian und Marcel probierten sich durch Gewürze aus der ganzen Welt und kombinierten sie zu schmackhaften Mischungen. Die Toppings können direkt auf das Obst oder die Obstspeisen gestreut werden. Ein bis zwei Teelöffel genügen, empfehlen die Gründer. Je nach Geschmack können Sie natürlich auch mehr oder weniger der Mischungen verwenden.

+ Fruping gibt es in drei verschiedenen Geschmacksrichtungen. © Fruping

Sie können zwischen drei Geschmacksrichtungen wählen. Die Toppings gibt es entweder im Dreier- oder Sechserpack zu kaufen. Für 15,99 Euro erhalten Sie drei Dosen. Sechs Packungen gibt es zum Vorteilspreis von 26,99 Euro.

Aktuell gibt es drei verschiedenen Geschmacksrichtungen:

Auf ihrer Website empfehlen die Fruping-Gründer Tipps, welches Topping zu welchem Obst besonders gut schmeckt. Außerdem finden Sie dort Rezepte für verschiedene Obstgerichte, die Sie mit den Fruping-Produkten aufpeppen können. Die Gewürzmischungen sind vegan und frei von künstlichen Aromen oder Geschmacksverstärkern.

Rezept-Vorschlag: Berries and Cream Toast mit Sweet Hibiskus Frucht-Topping Erhitzen Sie gefrorene Himbeeren mit Chia-Samen und Honig in einem Topf. Toasten Sie etwas Brot und bestreichen Sie es mit Magerquark. Verteilen Sie darauf die Himbeeren-Mischung und toppen Sie das Ganze mit Honig, Sweet Hibiskus Fruping und optional mit ein paar Mandelblättchen.

Wie kam es zu der Idee?

Die Idee entstand während Florians und Marcels Studienzeit. Weil die beiden während ihrer Abschlussarbeiten aus Zeitmangel häufig zu Fast Food und Süßigkeiten griffen, mussten gesunde Alternativen her. Aber beispielsweise ein Apfel schmecke immer ähnlich, egal ob im Obstsalat oder aufgeschnitten in kleine Häppchen, finden die beiden. Daraufhin erinnerten sie sich an ein Gewürz, das Florian von einer Reise aus Mexiko mitbrachte. Dieses wird dort unter anderem für Obst verwendet. „Ein Gedanke, der uns nicht mehr losgelassen hat: Warum verfeinert man alles, nur Früchte nicht?“, schreiben die Fruping-Gründer auf ihrer Website. So entstand die Idee, eigene Gewürzmischungen herzustellen.