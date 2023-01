Augen auf! 40 % Rabatt auf Grundig Smart TV 4K Ultra HD

Von: Nina Dudek

Teilen

Grundig 65 VUX 722 LED TV für nur 499,99 € © deltatecc

Herbstzeit = Serien-Zeit und gemütlich machen. Für alle, die noch auf der Suche nach einem günstigen 4K Fernseher sind: Den Grundig 65 VUX 722 LED TV gibt es derzeit mit satt Rabatt um 40 Prozent reduziert.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Herbst bedeutet: Früher dunkel, draußen und gerne auch schon ungemütlich, kühl und nass. Freuen Sie sich auch schon so auf gemütliche Serienabende und kuschelige Wochenenden mit richtig guten Filmen? Wenn Sie gerade auf der Suche nach einem 4K-Fernseher für derartige „Herbstunternehmungen“ sind: Den Grundig Smart TV gibt es jetzt 39 Prozent günstiger für nur 499,90 Euro statt 829 Euro bei eBay. Preislich sprengt er nicht gleich den Rahmen, kann aber durchaus mit den „Platzhirschen“ mithalten.

Der Grundig 65 VUX 722 punktet mit einer Bildauflösung von 3.840 x 2.160 Pixel und bietet genug Grafikkapazität, um Filme in Topqualität darzustellen. Mit einer ganzen Reihe an Komfortfunktionen wie Bildschirmmenü OSD, HD Triple Tuner und Hotelmodus sowie Smart-TV und integriertem Webbrowser an Bord ist dieser Smart-TV vielseitig ausgestattet.

Jetzt Angebot bei eBay sichern

Grundig Smart TV: Technische Features auf einen Blick

✅ Bildschirmgröße 65 Zoll / 164 cm ✅ Native UHD-Auflösung mit 3.840 x 2.160 px ✅ High Dynamic Range (HDR 10 / HLG) für Helligkeit und Luminanz ✅ Magic Fidelity: Sound-Algorithmus für besonders klangvollen und brillanten Sound ✅ Spezielle Anordnung der Lautsprecher für optimale Leistung auch bei geringer Lautstärke ✅ Integrierter Triple Tuner (DVB-C/-T2 HD/-S2 ✅ Time Shift: für zeitversetztes Fernsehen ✅ Apps: Netflix und Amazon Prime Video

Jetzt Angebot bei eBay sichern