Marken-Heißluftfritteuse von Philips zum Tiefpreis – jetzt 100 € sparen

Von: Nina Dudek

Teilen

Heißluftfritteusen benötigen nur wenig Öl, um knusprige Gerichte zuzubereiten. © Leung Cho Pan/PantherMedia

Heißluftfritteusen sorgen für knusprige Speisen, ohne dass sie viel Öl benötigen. Der Philips Premium Airfryer XXL ist gerade 100 Euro günstiger bei Amazon im Angebot.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Seit die Heißluftfritteuse 1989 in den USA zum Patent angemeldet wurde, erlebte sie einen Siegeszug über die ganze Welt. Knusprige goldene Pommes oder Chicken-Nuggets mit bis zu 90 Prozent weniger Fettgehalt – eine geniale Idee, die Kinder und Erwachsene gleichermaßen begeistert.

Mit einer Heißluftfritteuse lassen sich Pommes im Handumdrehen zubereiten, neben der Ersparnis von Kalorien und Fett muss außerdem auch niemand mehr mit Unmengen an Frittierfett in der heimischen Küche hantieren.

Bei Amazon ist derzeit der Philips Premium Airfryer XXL besonders günstig zu haben. Mit Coupon sparen Sie 100 Euro und zahlen somit lediglich 279,99 Euro.

Coupon aktivieren und zusätzlich 50 Euro sparen Auf der Produktseite bei Amazon erhalten Sie 50 Euro zusätzlich Rabatt. Aktivieren Sie den Coupon, in dem Sie unter dem Preis in das Coupon-Feld das Häkchen setzen.

Heißluftfritteuse Philips Premium Airfryer XXL

Philips Premium Airfryer XXL © Philips

Airfryer jetzt bestellen

Preis: 279,99 € statt 379,99 €

Die neue Technologie zur Fettbeseitigung entfernt überschüssiges Fett aus den Speisen – die gesündere Art zu frittieren für bis zu 6 Portionen. Mit der Smart-Sensing-Technologie werden die Zutaten während des Garens automatisch perfekt auf den Punkt gegart. Der Airfryer passt die verbleibende Garzeit und Temperatur automatisch an.

✔️ Philips Airfryer: 1,5 Mal schneller zubereiten als im Backofen ✔️ Ohne Vorheizen ✔️ 90 % weniger Fett als herkömmliche Fritteusen ✔️ Fat Removal Technologie fängt überschüssiges Fett auf ✔️ Zum Frittieren, Backen, Grillen, Braten oder sogar Aufwärmen ✔️QuickClean und spülmaschinenfest für alle abnehmbaren Teile ✔️ Hunderte Rezepte in der App + kostenloses Rezeptheft

Airfryer jetzt bestellen