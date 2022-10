Heizung: Sparen mit Heizkörperverstärker

Von: Ömer Kayali

Mit einem Hilfsmittel können Sie Ihre Heizung noch effizienter einsetzen. © nikkytok/PantherMedia

Ein Heizkörperverstärker sorgt dafür, dass die Wärme der Heizung sich besser verteilt. Dadurch können Sie Energie und Geld sparen.

Die steigenden Kosten für fast alle Bereiche im Alltag sind in diesem Jahr ein großes Thema. Auch Gas- und Strompreise sind 2022 aus verschiedenen Gründen sehr hoch. Aus diesem Grund überlegen sich viele Menschen, an welchen Ecken und Enden sie Geld sparen können – unter anderem was das Heizen im kommenden Winter betrifft. Da gibt es zum Beispiel mit Strom betriebene Heizungen als Alternative zur Gasheizung. Ja, sie verbrauchen zwar ebenfalls Energie, allerdings deutlich weniger als die herkömmlichen Heizmethoden. Eine weitere Möglichkeit ist ein Heizkörperverstärker, durch den Ihre vorhandenen Heizungen in der Wohnung oder im Haus effizienter arbeiten. Doch Achtung: Nicht in jedem Haushalt sind die Heizkörperverstärker erlaubt!

Heizkörperverstärker bei Heizungen mit Heizkostenverteilern verboten

Haben Sie einen Heizkostenverteiler direkt an der Heizung, dann kommt ein Heizkörperverstärker für Sie leider nicht in Frage. © Kzenon/PantherMedia

Der Einsatz ist dann verboten, wenn die Heizkosten über einen Heizkostenverteiler ermittelt werden. Ob das bei Ihnen der Fall ist, erkennen Sie daran, dass das entsprechende Erfassungsgerät direkt an der Heizung montiert ist. In Mehrfamilienhäusern mit Zentralheizung und einer solchen Heizkostenermittlung sind Heizkörperverstärker nicht erlaubt und die Hausverwaltung oder der Vermieter kann sie im schlimmsten Fall fristlos kündigen! Wenn Sie sich unsicher sind, klären Sie es vorher mit ihnen ab.

Bei einer Heizkostenabrechnung mittels Wärmemengenzähler oder bei einem Einfamilienhaus kann der Heizkostenverstärker grundsätzlich eingesetzt werden. Wärmemengenzähler sind am Eingang der Leitungen in die Wohnung oder ins Haus platziert und nicht direkt am Heizkörper selbst. Bei Einsatz von Wärmepumpen oder Solarthermie ist ein Heizkostenverstärker durchaus zu empfehlen.

So funktionieren Heizkörperverstärker

Heizkörperverstärker werden an der Unterseite der Heizung befestigt. © SpeedComfort

Bei Gasheizungen gelangt die erwärmte Luft langsam zunächst nach oben im Raum. Die kalte Luft bewegt sich derweil nach unten. Langsam wird so der gesamte Raum beheizt. Der Heizkörperverstärker beschleunigt diesen Vorgang.

Das Gerät wird an der Unterseite der Heizung befestigt. Die eingebauten Lüfter sorgen dafür, dass die warme Luft schneller im Raum verteilt wird. Dadurch kann die Heizung früher heruntergedreht werden und Sie sparen Energiekosten. Der Heizkörperverstärker schaltet sich automatisch ein, sobald die Heizung eine festgelegte Betriebstemperatur erreicht.

Ein Nachteil ist, dass Sie für den Heizkörperverstärker eine Steckdose in der Nähe der Heizung benötigen. Die Geräte verbrauchen zwar selbst Strom, aber nur sehr wenig.

Bei eBay erhalten Sie einen Heizkörperverstärker von SpeedComfort für 89,99 Euro.

Im Video: Heizkörperverstärker im Detail

Heizkörperverstärker von SpeedComfort

SpeedComfort Heizkörperverstärker. © SpeedComfort

Preis 89,99 € Länge geeignet für Heizkörper mit 75 bis 12 cm Länge Montage unter dem Heizkörper Kabellänge 180 und 60 cm