Meistverkauftes Gesellschaftsspiel des Jahres: Herr der Ringe-Exit-Spiel jetzt für nur 10 €

Von: Ömer Kayali

Rätsel lösen in Mittelerde: Exit-Spiel in der Herr der Ringe-Ausgabe © Kosmos Verlag

Das „Der Herr der Ringe“-Exit-Spiel des Kosmos Verlags war das meistverkaufte Gesellschaftsspiel 2022. Die Edition ist jetzt für nur 10 € zu haben.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Escape Rooms haben sich in den letzten Jahren als eine beliebte Freizeitaktivität für Gruppen etabliert. Gemeinsam mit Freunden begibt man sich in einen Raum und löst Rätsel, um wieder herauszukommen. Mittlerweile sind auch zahlreiche Escape-Room-Gesellschaftsspiele für zu Hause im Handel erhältlich. Die Exit-Spiele vom Kosmos-Verlag zählen zu den beliebtesten Editionen. Das Spielprinzip ist ähnlich, mit dem Unterschied, dass die Teilnehmer gemeinsam am Tisch sitzen und Aufgaben und Rätsel lösen. In diesem Jahr hat Kosmos eine „Der Herr der Ringe“-Version des Exit-Spiels veröffentlicht – und Rätsel und Herr der Ringe passen so gut zusammen, wie Frodo und Sam.

Aus diesem Grund haben sich viele Tolkien-Fans das Spiel gekauft und dazu beigetragen, dass die „Schatten über Mittelerde“-Exit-Game-Edition das meistverkaufte Gesellschaftsspiel des Jahres ist (via Tagesschau). Wer es noch gespielt hat, kann es sich 33 Prozent günstiger kaufen. Bei Amazon ist es jetzt für 9,99 Euro statt 14,99 Euro erhältlich.

Der Herr der Ringe – Schatten über Mittelerde: Exit-Spiel jetzt günstiger

Exit-Game für Anfänger : Rätsel raten kann ziemlich frustrierend sein, wenn man nicht auf die Lösung kommt. Bei dieser Edition müssen Sie sich keine Sorgen machen, da es für Einsteiger geeignet ist. Für Kinder ist es ab 10 Jahren empfohlen.

: Rätsel raten kann ziemlich frustrierend sein, wenn man nicht auf die Lösung kommt. Bei dieser Edition müssen Sie sich keine Sorgen machen, da es für Einsteiger geeignet ist. Für Kinder ist es ab 10 Jahren empfohlen. Bis zu 4 Spieler : Das Herr der Ringe-Exit-Spiel eignet sich für 1 bis 4 Spieler – auch alleine ist es somit spielbar.

: Das Herr der Ringe-Exit-Spiel eignet sich für 1 bis 4 Spieler – auch alleine ist es somit spielbar. Erklär-App verfügbar : Damit der Einstieg leichter fällt, ist auch eine kostenlose Erklär-App verfügbar, die Sie sich herunterladen können.

: Damit der Einstieg leichter fällt, ist auch eine kostenlose Erklär-App verfügbar, die Sie sich herunterladen können. Nur einmal spielbar: Da in vielen Exit-Spielen das Spielmaterial auch zerschnitten werden muss, um Rätsel zu lösen, ist es leider nur einmal spielbar.

Rettet Mittelerde! Der finstere Lord Sauron hat es auf den Einen Ring abgesehen. Frodo Beutlin und seine Gefährten brauchen dringend eure Hilfe. Im Auftrag des mächtigen Zauberers Gandalf begebt ihr euch auf die gefahrvolle Reise zum Schicksalsberg. Erfüllt unterwegs die Aufträge des Zauberers und löst seine Rätsel. Nur wenn euch dies gelingt und ihr gemeinsam die richtigen Entscheidungen trefft, wird eure Mission erfolgreich sein!

