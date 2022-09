Hochdruckreiniger: Darauf sollten Sie beim Kauf achten

Von: Philipp Mosthaf

Hochdruckreiniger sind wahres Alleskönner, wenn es um das Putzen rund ums Haus geht. Wir stellen Ihnen mehrere Produkte vor. © xblickwinkel/fotototox/imago-images

Hochdruckreiniger reinigen Oberflächen rund um das Haus mit viel Druck. Kärcher, Bosch und Co. haben viele Modelle im Sortiment. Darauf sollten Sie beim Kauf achten.

Der Winter ist vorbei, der Frühling steht vor der Tür. Zeit also, Garten und Haus auf Vordermann zu bringen. Schließlich sollen Hab und Gut wieder im Glanz erstrahlen, sobald alles blüht. Wer mit einem Gartenschlauch reinigen will, der stoßt schnell an seine Grenzen. Mit einem Druck von 5 bar reicht ein Schlauch nicht aus, um hartnäckigen Schmutz zu beseitigen. Hierbei helfen Hochdruckreiniger. Im deutschen Volksmund ist von „kärchern“ die Rede, wenn man vom Putzen mit dem Hochdruckreiniger spricht. Dies zeigt schon, wie präsent der Marktführer Kärcher ist. Doch auch andere namhafte Hersteller wie Bosch haben gute Modelle im Sortiment. Wir zeigen Ihnen, worauf Sie beim Kauf eines Hochdruckreinigers achten sollten.

Zubehör: Ganz wichtig bei einem Hochdruckreiniger sind die mitgelieferten Aufsätze. Nicht jeder Aufsatz ist für alles geeignet. Anhand der Aufsätze können Sie entscheiden, ob der Druck konzentriert auf eine kleine Fläche kommt oder ob weitläufiger gereinigt werden soll. Auch der Grad der Verschmutzung spielt dabei eine Rolle. Schließlich würden Sie Ihr Fahrrad oder Auto ja nicht mit demselben Druck putzen wollen, wie den dreckigen Gartenweg.

Hochdruckreiniger kaufen: Kärcher Hochdruckreiniger K 5 Premium Full Control Plus Home

Kärcher Hochdruckreiniger K 5 Premium Full Control Plus Home. © Amazon Produktbild

Preis ab 299,99 Euro (mehrere Modelle) Marke Kärcher Motorleistung / Druck 2100 Watt / 20 - 145 bar Artikelmaße L x B x H 41,1 x 30,5 x 58,4 cm Gewicht 13,1 Kilogramm Schlauchlänge 8 Meter

Jetzt auf Amazon über den Kärcher Hochdruckreiniger K 5 informieren

Hochdruckreiniger kaufen: Bosch Hochdruckreiniger UniversalAquatak 135

Bosch Hochdruckreiniger UniversalAquatak 135. © Amazon Produktbild

Preis 129,99 Euro Marke Bosch Home and Garden Motorleistung / Druck 1900 Watt / 135 bar Artikelmaße L x B x H 44,6 x 37,5 x 36,3 cm Gewicht 6,55 Kilogramm Schlauchlänge 7 Meter

Jetzt auf Amazon über den Bosch Hochdruckreiniger UniversalAquatak 135 informieren

Hochdruckreiniger kaufen: Nilfisk E 145 bar 145.4-9 X-TRA PAD

Nilfisk E 145 bar 145.4-9 X-TRA PAD Hochdruckreiniger. © Amazon Produktbild

Preis 333,93 Euro Marke Nilfisk Motorleistung / Druck 2100 Watt / 145 bar Artikelmaße L x B x H 39,5 x 34,5 x 90 cm Gewicht 19,8 Kilogramm Schlauchlänge 9 Meter

Informieren Sie sich jetzt über den Nilfisk E 145 auf Amazon

Hochdruckreiniger kaufen: Kärcher Hochdruckreiniger K 7 Premium Full Control Plus Home

Kärcher Hochdruckreiniger K 7 Premium Full Control Plus Home. © Amazon Produktbild

Preis ab 484,99 Euro (mehrere Modelle) Marke Kärcher Motorleistung / Druck 3000 Watt / 20 - 180 bar Artikelmaße L x B x H 46 x 34,3 x 27,9 cm Gewicht 9,16 Kilogramm Schlauchlänge 10 Meter

Informieren Sie sich jetzt über den Kärcher Hochdruckreiniger K 7 auf Amazon

Hochdruckreiniger kaufen: Kränzle Hochdruckreiniger K 1152 TS T

Kränzle Hochdruckreiniger K 1152 TS T. © Amazon Produktbild

Preis 645,- Euro Marke Kränzle Motorleistung / Druck 2800 Watt / 10 - 130 bar Artikelmaße L x B x H 78,74 x 29,97 x 30,48 cm Gewicht 31 Kilogramm Schlauchlänge 15 Meter

Informieren Sie sich jetzt über den Kränzle Hochdruckreiniger K 1152 TS T auf Amazon

Hochdruckreiniger baut keinen Druck mehr auf: Das können Sie tun

Ein Hochdruckreiniger ohne den nötigen Druck ist nichts anderes als ein modisch aussehender Gartenschlauch. Baut der Hochdruckreiniger keinen Druck mehr auf, sollten Sie in diesem Fall mehrere Faktoren in Betracht ziehen:

Wasser: Kontrollieren Sie, ob der Wasserhahn richtig angeschlossen und aufgedreht ist. Kommt nicht genügend Wasser raus, dann kann der Hochdruckreiniger keinen Druck aufbauen. Auch die Wassermenge ist wichtig. Die Hersteller wie Kärcher geben die Menge an, die der Reiniger benötigt, um ordentlich arbeiten zu können.

Kontrollieren Sie, ob der Wasserhahn richtig angeschlossen und aufgedreht ist. Kommt nicht genügend Wasser raus, dann kann der Hochdruckreiniger keinen Druck aufbauen. Auch die Wassermenge ist wichtig. Die Hersteller wie Kärcher geben die Menge an, die der Reiniger benötigt, um ordentlich arbeiten zu können. Filter: Ist der Filter des Hochdruckreinigers verstopft? Überprüfen Sie diesen, wenn Sie das Wasser kontrolliert haben. Der Filter sitzt in der Regel am Wasseranschluss des Hochdruckreinigers und lässt sich einfach herausnehmen und reinigen.

Ist der Filter des Hochdruckreinigers verstopft? Überprüfen Sie diesen, wenn Sie das Wasser kontrolliert haben. Der Filter sitzt in der Regel am Wasseranschluss des Hochdruckreinigers und lässt sich einfach herausnehmen und reinigen. Hochdruckschlauch: Auch der Schlauch selbst kann beschädigt sein. Hierfür reichen schon kleinste Risse, um die Leistung des Hochdruckreinigers abfallen zu lassen. Schläuche reißen vor allem an empfindlichen Stellen, oftmals am Übergang in das Gehäuse.

Haben Sie selbst dann noch nicht die Ursache für den Druckabfall gefunden, so lassen Sie Ihren Hochdruckreiniger von einem Experten überprüfen. Oft gibt es auch im Inneren des Reinigers Defekte. Besitzen Sie ein altes Modell, so lohnt eine Reparatur oft nicht mehr. (pm) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

