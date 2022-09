Saubere Sache bei „Die Höhle der Löwen“: Mit Naturgranulat lemonist gegen Pestizide

„Die Höhle der Löwen“: lemonist ist ein Lebensmittel-Reiniger, der Pestizide an Obst und Gemüse reduzieren soll. © lemonist

Mal eben unter warmes Wasser halten und der Apfel ist sauber? Von wegen! Kathrin und Felix wollen heute die Löwen bei VOX von „lemonist“ überzeugen, das Pestizide und Gift von Lebensmitteln entfernt.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Man kann sie nicht sehen, nicht schmecken und nicht riechen oder fühlen – und trotzdem sind sie allgegenwärtig: Pestizide! Denn gerade im konventionellen Anbau werden Pflanzenschutzmittel noch immer im großen Stil eingesetzt. Die Alternative: Biowaren kaufen? Für viele Geldbeutel nicht möglich oder der Bio-Apfel kommt aus Südafrika und ist damit alles andere als nachhaltig. Außerdem weisen auch Bioprodukte oft noch Pestizidrückstände auf.

Von dieser Situation hatten zwei junge Aachener genug: Kathrin Alfen (38) und Felix Strohmaier (40) stellen deshalb heute Abend ab 20:15 Uhr auf VOX in „Die Höhle der Löwen“ ihre Kampfansage an Pestizide & Co. vor: lemonist – ein Reinigungsmittel für Obst und Gemüse, das Pestizide deutlich reduzieren soll. Gemeinsam mit einer Löwin oder einem Löwen wollen Kathrin und Felix jetzt richtig durchstarten und allen Menschen eine pestizidärmere Ernährung ermöglichen. Ihr Angebot: 50.000 Euro für 15 Prozent der Firmenanteile.

Eine Möglichkeit, um Pestizide zu vermeiden, können Bio-Lebensmittel sein, denn sie sind deutlich weniger belastet. Aber auch auf ungefähr 25 Prozent aller Bio-Lebensmittel befinden sich noch Pestizid-Rückstände.

lemonist: Womit soll das Reinigungsmittel bei „Die Höhle der Löwen“ überzeugen?

Wer auf Gesundheit und Hygiene achtet, findet dafür allerlei Helferlein im Handel: Seife zum Händewaschen, Spülmittel für das Geschirr und sogar Spezialreiniger für Autos oder Waschmittel für Fahrräder. Kathrin und Felix stellten sich da die naheliegende Frage, warum gibt es nichts für Lebensmittel?

Mit lemonist präsentieren die beiden Aachener ihre Lösung: ein rein natürliches Granulat aus Natron, Zitronensäure und Salz.

Wie funktioniert lemonist aus „Die Höhle der Löwen“?

Granulat aus Natron, Salz und Zitronensäure in Wasser lösen

Obst oder Gemüse ins Wasser legen

10 bis 15 Minuten einwirken lassen

Unter laufendem Wasser abspülen

Deutliche Reduzierung von Pestiziden (laut Herstellerstudie)

