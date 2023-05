5 Grillkohlen & -briketts für Top-Ergebnisse: Unterschiede und Vorteile im Vergleich

Von: Ömer Kayali

Teilen

Grillen mit Kohle oder Briketts? Das ist nicht nur reine Glaubenssache. © Canva

Beim Grillabend stellt sich die Frage: Holzkohle oder lieber Briketts zum Grillen verwenden? Was die Unterschiede sind, verraten wir hier.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Grillen im Sommer, das gehört einfach dazu. Nur sind die meisten Leute keine Grillprofis, sodass die Auswahl der richtigen Kohle schon zur Herausforderung werden kann. Noch schlimmer ist es, wenn gar nicht unterschieden und einfach blind die nächstbeste Grillkohle genommen wird. Vor allem die Wahl zwischen Holzkohle und Briketts spielt eine entscheidende Rolle.

Holzkohle oder Briketts beim Grillen?

Die größten Unterschiede bei Holzkohlen und Briketts sind vor allem der Hitzegrad sowie die Dauer der Glühzeit.

Holzkohle:

Die Glut entfacht in der Regel in kürzerer Zeit in etwa 20 bis 30 Minuten , allerdings ist sie auch relativ schnell abgekühlt. Nach circa einer Stunde gibt sie wesentlich weniger Wärme ab , sodass das Grillgut möglichst schnell gegrillt werden muss. Danach hilft nur noch, mehr Kohle nachzulegen. Wer einen längeren Grillabend plant und viel Grillgut hat, sollte dies bedenken.

Die Glut entfacht in der Regel in kürzerer Zeit , allerdings ist sie auch relativ schnell abgekühlt. , sodass das Grillgut möglichst schnell gegrillt werden muss. Danach hilft nur noch, mehr Kohle nachzulegen. Wer einen längeren Grillabend plant und viel Grillgut hat, sollte dies bedenken. Briketts:

Für längere Grill-Sessions sind Briketts meist die bessere Wahl, denn ihre Glühzeit beträgt drei bis fünf Stunden. Außerdem geben sie konstant eine gleichmäßige Hitze ab über die gesamte Brenndauer. Daher eignen sich Briketts auch bestens fürs indirekte Grillen. Ein Nachteil ist, dass sie etwas länger brauchen, bis sie grillbereit sind – circa 45 bis 60 Minuten. Zudem werden sie nicht so heiß wie die Holzkohle.

Experimentierfreudige Grillmeister können auch einfach Holzkohle mit Briketts kombinieren. Dabei empfiehlt es sich, zunächst die Briketts in den Grill zu legen und zum Glühen zu bringen und im Anschluss die Holzkohle. So hat man dank der Kohle eine ausreichend hohe Hitze und die Briketts sorgen dafür, dass die Wärme konstant aufrechterhalten wird.

Doch als Faustregel können Sie sich merken: Für kürzeres Grillen eignet sich Holzkohle besser, da sie schneller glüht und höhere Temperaturen erreicht. Für längere Grillabende sind Briketts empfehlenswert, da sie eine längere Glühzeit haben und Sie somit nicht ständig am Grill stehen müssen.

Falls Sie Ihren Vorrat an Holzkohle oder Briketts aufstocken möchten, haben wir im folgenden Abschnitt noch einige Empfehlungen für Sie. Im Supermarkt oder an der Tankstelle werden Sie vermutlich günstigere Packungen finden, allerdings werden Sie in Sachen Qualität Unterschiede feststellen.

Besonders langanhaltende Glut – Lübzer Holzkohle

Lübzer Restaurant Holzkohle © Amazon

Gratis-Lieferung bei Amazon

Preis: 15,99 €

Menge: 6 kg

Holzkohle aus reinem Laubholz in Restaurantqualität

Extra große Körnung für langanhaltende Glut

Steakhouse-Kohle aus kontrolliert nachhaltigem Anbau

BlackSellig Steakhouse-Kohle © Amazon Produktbild

Versandkostenfrei bestellen

Preis: 24,94 €

Menge: 10 kg

Quebracho Blanco Grillkohle aus Paraguay aus dem extrem harten Holz des Quebrachobaumes – für Grillergebnisse wie vom Profi

Nur zugelassene Hölzer kontrolliert vom Ministerium für Umwelt und nachhaltige Entwicklung Paraguay Seam

Ideal auch für Smoker-Grills

Dreimal längere Glut – Buchenholzkohle von Brennholz-Moser

Buchenholzkohle von Brennholz-Moser © Amazon Produktbild

Jetzt versandkostenfrei bestellen

Preis: 46,95 €

Menge: 2x 10 kg

Buchenholzkohle hält die Wärme bis zu dreimal länger als günstigere Varianten. Mit ihr lassen sich viel mehr Steaks und Würstchen grillen und unter dem Strich spart man sogar.

Buchenholz-Aroma

100 % nachhaltig – Premium Cocos Grillketts

Premium Cocos Grillketts © Amazon

Versandkostenfrei bestellen

Preis: 44,99 €

Menge: 2x 10 kg

Recyclingprodukt aus 100 % nachwachsenden Natur-Rohstoffen

Brennen bis zu 3x länger und heißer als normale Holzkohle

Höherer Energiegehalt als herkömmliche Grillkohle, verbrennt sauber und hinterlässt wenig Asche

Bio-Qualität – Gourmet-Grill-Briketts aus Oliventrester

OlioBric 3kg Gourmet-Grill-Briketts © Amazon

Gratis-Lieferung – hier bestellen

Preis: 8,95 €

Menge: 3 kg

ruß- und raucharm

verbrennt fast rückstandslos

geschmacks- und geruchsneutral