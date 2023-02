Huawei Mate X3 vorbestellen: Wann startet der Vorverkauf für das neue Falt-Handy?

Von: Ömer Kayali

Das Mate X2 ist das letzte Modell der faltbaren Smartphones von Huawei. © Huawei

Gerüchten zufolge bringt Huawei das Mate X3 in Kürze auf den Markt. Wann startet der Vorverkauf für das neue faltbare Smartphone?

Huawei war einer der ersten Hersteller, die sich an faltbare Smartphones gewagt haben. Die Foldables sind zwar immer noch eine Randerscheinung auf dem Handymarkt, trotzdem sind viele an der Innovation interessiert. Der Vorteil eines solchen Smartphones ist, dass man es wie ein gewöhnliches Gerät nutzt, aber bei Bedarf kann man es aufklappen und das größere Display nutzen – quasi ein Smartphone und Tablet in einem.

Seit geraumer Zeit kursieren Gerüchte über das Huawei Mate X3. Dieses sollte angeblich schon Ende 2022 auf den Markt kommen. Insider gehen davon aus, dass das neue Foldable-Modell des chinesischen Herstellers spätestens im März in den Handel kommen wird. Wann starten die Vorbestellungen?

Huawei Mate X3 vorbestellen: Wann ist das neue Foldable verfügbar?

Da Huawei das Mate X3 noch nicht offiziell vorgestellt hat, ist das Smartphone aktuell noch bei keinem Händler vorzufinden. Interessenten müssen sich daher noch eine Weile gedulden. Sobald die Vorbestellungen starten, wird dieser Artikel mit den entsprechenden Links zu den Online-Shops ergänzt.

Es könnte allerdings sein, dass der Verkauf zunächst im Huawei-Heimatland China beginnt, bevor das Mate X3 in anderen Regionen verfügbar wird.

Huawei Mate X3: Was ist bislang über das Smartphone bekannt?

Es gibt zwar viele Gerüchte über die Ausstattung des Huawei Mate X3, aber es gibt noch keine bestätigten Details.

Erwartungsgemäß wird das Mate X3 wieder über zwei Bildschirme verfügen – einen internen und einen externen. Der interne Bildschirm soll eine Größe von 8 Zoll haben, während der externe Bildschirm 6,5 Zoll groß sein soll.

spekuliert. Es wird erwartet, dass das Mate X3 eine größere Kamera erhält, die die gesamte Breite der Rückseite nutzt. Beim Kamerasystem soll es sich um eine Dreifachkonfiguration mit 50 + 13 + 16 MP handeln.

Faltbare Smartphones: Weitere Huawei-Modelle und Alternativen

Die Samsung Galaxy Z Fold-Reihe gehört ebenfalls zu den wenigen faltbaren Smartphones auf dem Markt. © Samsung