Im Interview mit Profi Squash-Spielerin Kači Týcová: „Das Melatonin nehme ich auf alle Fälle mit“

Von: Nina Dudek

Teilen

Squash ist ihr Leben: Kači Týcová © Kači Týcová

Von Kindesbeinen an steht Kači Týcová auf dem Squash-Court. Heute ist sie mit 23 Jahren bereits eine erfolgreiche Profisportlerin, die an Europa- und Weltmeisterschaften und seit 2021 auch an der Squash-Turnierserie der Damen „PSA World Tour“ teilnimmt.

Schon mit 7 Jahren traf die kleine Kači eine karriereprägende Entscheidung und tauschte den Tennis- gegen den Squashschläger. Mit viel Talent aber auch Ehrgeiz nahm sie noch im selben Alter an ersten Turnieren teil. Das war der Startschuss zu ihrem Leben als Profisportlerin im Squash. Nur während der Schulzeit musste Kači eine kurze Pause einlegen, doch war sofort wieder drin in ihrem Lieblingssport Squash. Mittlerweile ist Kači Týcová Sportsoldaten der Bundeswehr und trainiert an der Sportschule Oberhaching und das sehr erfolgreich. Viel zu verdanken hat die 23-Jährige dabei ihrer Mutter und ihrem Vater, dem ehemaligen tschechischen Profi-Fußballspieler Roman Týce..

Immer ausgeruht und ausgeschlafen zeigt Kači stets vollen Einsatz. © Kači Týcová

Kači Týcová ist eine von vielen Profisportlern, die Third of Life mit Schlafprodukten und Coaching unterstützt, um ihren Schlaf zu optimieren – und damit auch ihre sportlichen Leistungen.

Wie wichtig gesunder Schlaf für Top-Leistungen ist, hat Kači schon als Kind von ihrem Vater gelernt. „Mein Papa hat mir schon immer gesagt, Kači, wenn du müde bist, leg dich für 20 Minuten hin, danach geht‘s dir besser“, erzählt die Spitzensportlerin. Dieses Power-Napping ist für sie bis heute eine wichtige und effiziente Möglichkeit, sich nach nur 20 Minuten Timeout wieder wie neu geboren und topfit zu fühlen. Diese kleinen Schlafpausen zeigen Kači Týcová, wie wichtig Schlaf eigentlich ist und sind für sie mit ein Grund, weshalb sie im Training und auch in Turnieren stets so hervorragende Leistungen abrufen kann. Obwohl Power-Napping der Squash-Spielerin viel Kraft gibt, ist sie aber überzeugt davon, dass der Schlaf in der Nacht noch viel wichtiger für die Regeneration ist.

Mit der richtigen Ausstattung auch auf Flugreisen immer top ausgeruht

Um voll konzentriert zu bleiben, achtet Kači Týcová auf ausreichend erholsamen Schlaf für ihre Regeneration. © Kači Týcová

Ganz nach dem Motto „wie man sich bettet, so schläft man“ achtet Kači beim Schlafen auch auf entsprechend hochwertige Bettwaren. Third of Life ist dabei seit vielen Jahren ihr treuer Begleiter. Vor allem die AERO-Ganzjahresdecke möchte sie nicht mehr missen: „Ich schlafe nur noch mit der Third of Life Decke. Da bleibt alles da, wo es hingehört. Und ich muss auch sagen, sie ist nicht zu heiß, aber auch nicht zu kalt, obwohl sie ja so leicht ist.“ Weil Kači viel unterwegs ist, hat sie nicht immer die Möglichkeit, es sich im Bett gemütlich zu machen.

Wenn die Topathletin zu weit entfernten Austragungsorten wie den CAS International in Pakistan oder zu den Australian Open reist, ist das re-charge Kissen immer mit im Gepäck, um auf den vielen Flugstunden für erholsamen Schlaf zu sorgen.

Melatonin: kleiner Helfer mit großer Wirkung

Einen Geheimtipp hat Kači Týcová außerdem für langen Reisen: Melatonin. „Ich habe Melatonin bereits angewendet und muss sagen, dass ich während eines acht Stunden Flugs fünf Stunden geschlafen habe. Mein Körper konnte sich erholen und in Deutschland ankommen war ich relativ fit und nicht dauerhaft müde.“

Vor allem, wenn die Profisportlerin zwischen verschiedenen Zeitzonen hin- und herreisen muss und nur wenig Zeit vor Ort hat, um ihren Körper an die neue Zeit und die ungewohnten Gegebenheiten anzupassen, hilft ihr das Melatonin von Thid of Life. Denn es unterstützt ihren Körper beim Entspannen und somit auch beim Regenerieren vor anstrengenden Wettkämpfen – und danach.

Dass sich Spitzensportler mit dem Thema Schlaf so ausführlich beschäftigen wie Kači Týcová, ist nicht die Regel. Ein Grundinteresse für gesunden Schlaf entwickelte sie bereits während ihres Ökonomie-Studiums, doch erst als Schlafcoaches aktiv auf sie zukamen und ihr Tipps zum Optimieren ihrer Schlafgewohnheiten gaben, stieg Kači tiefer in die Thematik ein. Gerade praktische und schnell wirksame Tipps, wie sie auch die 7 Schritt-für-Schritt-Ideen für besseren Schlaf von Third of Life beinhalten, unterstützten die Squash-Sportlerin dabei.

Was guter Schlaf mit dem Spitzensport zu tun hat

Mit Ehrgeiz, Können und optimaler Regeneration möchte Kači Týcová irgendwann den Deutschen Meistertitel holen. © Kači Týcová

Vor allem, wenn man so viel unterwegs ist wie Kači Týcová, ist erholsamer Schlaf essenziell für gleichbleibend hohe Leistung. Und die wird in ihrem Job als Sportsoldatin täglich von ihr erwartet. Auf die Sportfördergruppe der Bundeswehr kam sie auf Empfehlung des Bundestrainers und macht es Kači möglich, Sport und Arbeit perfekt miteinander zu verbinden. „In der Bundeswehr ist man nach seiner militärischen Ausbildung erst einmal Soldatin. Der Fokus liegt allerdings auf dem Sport, der von der Bundeswehr finanziell unterstützt wird. Die Grundausbildung ist bei Sportsoldatinnen allerdings kürzer, um nicht zu lange an Turnieren zu fehlen“, erklärt Kači Týcová ihre Beweggrüdnde.

Als Teilnehmerin der PSA WorldTour und anderen internationalen Wettkämpfen ist Kači Týcová viel auf Reisen und das, obwohl Sauash als eher unbekannte Randsportart gilt. Kači nimmt ihren teils stressigen Alltag aber gerne in Kauf, denn sie macht etwas, das ihr durch und durch Spaß macht. Und das ist auch ihre Botschaft an viele andere junge Menschen: „Macht das, was euch einfach am meisten Spaß macht. Und dadurch seid ihr am erfolgreichsten.“

Damit aus Spaß aber nicht Stress wird, ist Schlafen extrem wichtig, weiß die Top-Athletin aus eigener Erfahrung und empfiehlt jungen Menschen, die Schlaf oft unterschätzen: „Ausgeschlafen hat man mehr Energie und ist gut gelaunt. Ich finde, wenn man wenig Schlaf hat, dann ist man einfach auch schlecht gelaunt und hat keine Lust auf irgendwas.“

Mit dieser ausgeschlafenen Einstellung möchte Kači Týcová in der Weltrangliste bald die Top 100 fix erreicht haben. Ihr nächstes Ziel sind die Top 50 und irgendwann möchte sie unter den Top 20 der Weltrangliste spielen. Ihr großer Traum: unbedingt einmal den Deutschen Meisterschaftstitel gewinnen.

Dabei wird sie unter anderem von Third of Life mit individuellen Schlafplänen, von Schlafexperten entwickelten Produkten und Beratungen rund um das Thema Schlaf unterstützt.

