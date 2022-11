Jackery Black Friday & Cyber Monday Sale: Spare bis zu 899€

Teilen

Jackery Black Friday & Cyber Monday Sale: Spare bis zu 899€ © Jackery

Sparen zum Black Friday mit Jackery. Die Experten für Solargeneratoren haben ihren Black Friday- & Cyber Monday-Sale bereits gestartet. Hier könnt ihr sparen.

Jackery, eine der weltweit meistverkauften Marken für Solargeneratoren, startet seinen Black Friday & Cyber Monday Sale. Ausgewählte Produkte sind mit besonders attraktiven Rabatten erhältlich- spare bis zu 899€!

Egal, ob zur Aufladung des Smartphones, der Elektroheizung, der Heizdecke während der nächsten Reise oder zur Notstromversorgung im Winter zu Hause: Mit den verschiedenen Modellen der Jackery Solargeneratoren bezieht ihr euren Strom besonders nachhaltig und kostengünstig.

Light Up your Winter- Vielfältig einsetzbare, autarke Stromlösung

„Traditionell werden unsere Produkte im Outdoor-Bereich eingesetzt und haben sich dort als umweltfreundliche und sichere Methode autarker Energieerzeugung etabliert“, kommentiert Ricky, der Head of Business bei Jackery EU. „Wachsendes Umweltbewusstsein und steigende Energiepreise haben u.a. dazu geführt, dass Konsumenten verstärkt nach alternativen Energiequellen wie z.B. Balkon Solaranlagen für Ihr Zuhause suchen. Wir freuen uns, dass unsere kleinen nachhaltigen Energielösungen immer mehr Menschen helfen können, nicht nur unseren angestammten Kunden aus Outdoor-Enthusiasten, Heimwerkern, Campern etc.. All unsere Kunden kommen aktuell zudem in den Genuss, einer kostenlosen Garantieverlängerung auf zwei Jahre. Wer die Produkte bei Amazon oder über die Offline-Kanäle bestellt, kann durch das Registrieren auf Jackery offiziellen Website eine Verlängerung erhalten.“

Light up your Winter: nur mit Jackery. © Jackery

Diese Modelle sind jetzt schon verfügbar

Ab heute sind die Explorer-Serie Powerstation mit verschiedenen Kapazitäten und SolarSaga-Serie Solarpanel von Jackery zu den besten Black Friday-Preisen bei Amazon und über die Jackery-Website bis zu 30 % günstiger erhältlich, mit Ausnahme des neuen Flagschiff-Produkts Explorer 1000 Pro Powerstation.

Eines der Highlight-Angebote ist die Jackery Explorer 2000 Pro Powerstation. Mit einem Rabatt von 20 Prozent ist sie für 1839 Euro erhältlich. Die Powerstation bietet 160 Wh Kapazität, 2200 W Wechselstromleistung und 4400 W Stoßleistung und verfügt über sieben Steckdosen (2 x AC, 2 x USB-A, 2 x USB-C, 1 xDC), die mehrere Geräte gleichzeitig mit Strom versorgen können, was ideal für die Stromversorgung der meisten kleinen Haushaltsgeräte ist.

Egal ob Zuhause oder unterwegs: mit Jackery seid ihr bestens gerüstet. © Jackery

Darüber hinaus bietet Jackery die größen Rabatte mit bis zu 30% auf seine Solarpaneele an. Erwähnenswert kann man das SolarSaga 100 Solarpanel, eines der beliebtesten Produkte von Jackery, mit 30% Rabatt bekommen. Und das SolarSaga 80 ist ein exklusives Angebot und nur vom 17.- 23.Nov. erhältlich. Als weltweit erstes TÜV Rheinland-zertifiziertes Photovoltaik-Panel ist das SolarSaga 80 mit der weltweit führenden doppelseitigen Technologie ausgestattet und zeichnet sich durch eine um 25% höhere Ladeeffizienz auf allen Oberflächen aus. Dank der wasser- und staubdichten IP68-Ausführung hält es auch rauen Wetterbedingungen stand.

Die Produkte von Jackery halten selbst dem härtesten Winter stand. © Jackery

Ab dem 18. November haut Jackery weitere Angebote raus - spare bis zu 899€

Es geht noch weiter: Wer ein Set aus Powerstation und Solarpanel bestellen möchte, kann den Jackery Solargenerator 500/ 1000/ 2000 Pro vom 18. bis 28. November zu den besten Black-Friday-Preisen bei Amazon und über die Jackery-Website bestellen und bis zu 899€ sparen.

So funktioniert der Solargenerator von Jackery © Jackery

10. Geburtstag als Anlass für Spende in Sachen Nachhaltigkeit

Jackery engagiert sich über seine Produkte hinaus für Nachhaltigkeit und den Schutz der Umwelt. So hat das Unternehmen sein 10-jähriges Bestehen zum Anlass genommen, 11.000 Euro an Nabu, Deutschlands mitgliederstärksten Umweltverband, zu spenden, um 10 km2 Wald dauerhaft für die Natur zu bewahren. Im Naturschutzgebiet „Krayner Teiche/Lutzketal“ hat die NABU-Stiftung die Chance, ein bestehendes Schutzgebiet zu vergrößern und 6,4 Hektar Wald dauerhaft für die Natur zu bewahren. Das Gebiet ist nicht nur ein sicherer Rückzugsort für Baumfalken. Auch Waldkauz, Schwarzspecht und Waldlaubsänger finden dort ein Zuhause. Der Beitrag von Jackery hilft, die geplante Vergrößerung des Schutzgebietes zu ermöglichen und den Kettensägen Einhalt zu gebieten, die dort aktuell noch im Zuge intensiver Forstwirtschaft zum Einsatz kommen.

Mit der Kraft der Sonne sparen bei den Solar Generatoren von Jackery. © Jackery

Über Jackery

Jackery wurde 2012 in Kalifornien gegründet und ist der weltweit führende Anbieter innovativer, tragbarer und umweltfreundlicher Energielösungen für den Außenbereich. Als eine der weltweit meistverkauften Marken für Solargeneratoren, wird Jackery von über 150 autorisierten Medien und Organisationen auf der ganzen Welt anerkannt. Seit 2018 hat Jackery weltweit mehr als zwei Millionen Einheiten verkauft und eine Präsenz von den USA bis nach Europa, Japan und China.