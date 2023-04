Jetzt mit Pepsi 2 Tickets für das Champions-League-Finale 2023 gewinnen

Aktion bis 12.04.2023

+ © tampatra@hotmail.com / PantherMedia & Canva (Montage) Gewinnen Sie mit PepsiCo zwei Tickets für das UEFA Champions-League-Finale 2023 in Istanbul. © tampatra@hotmail.com / PantherMedia & Canva (Montage)

Erleben Sie das Champions-League-Finale 2023 live. Machen Sie mit beim Gewinnspiel und mit etwas Glück bringt Pepsi Sie am 10.06.2023 nach Istanbul.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

„Ce sont les meilleures équipes – Es sind die allerbesten Mannschaften – The main event“ – wenn diese Zeilen ertönen, dann stehen große Fußballabende an. Die Hymne der Champions League erzeugt bei jedem Fan und Fußballer Gänsehaut. Und das Finale des größten Vereinswettbewerbs wirft längst seine Schatten voraus: Am 10. Juni ertönt der Anpfiff in Istanbul. Millionen von Menschen sitzen dann vor den TV-Geräten, jeder möchte einmal live dabei sein. Sie haben jetzt die Chance! Gewinnen Sie mit Pepsi 1 x 2 Tickets für das CL-Finale 2023, inklusive An- und Abreise und Übernachtung im 4-Sterne-Hotel. Der Gesamtwert: rund 9.000 Euro.

2 Tickets für das CL-Finale 2023 gewinnen – so einfach geht’s

Kaufen Sie bei Amazon Produkte von PepsiCo im Wert von mindestens 5 Euro (exklusive Pfand). Der Zeitraum für die Aktion ist von 28. März bis 12. April 2023. Die Kombination aus den aufgeführten Produkten ist frei wählbar. Hier gelangen Sie direkt zur Seite. Schließen Sie Ihre Bestellung ab und laden Sie Ihre Rechnung aus dem Amazon-Konto herunter. Schicken Sie anschließend diese Rechnung an gewinnen@pepsideutschland.de. Sie nehmen automatisch am Gewinnspiel teil. Teilnahmeschluss ist der 12.04.2023, 23:59 Uhr. Hier finden Sie die Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen.

+ Schauplatz Istanbul! Im Atatürk-Olympiastadion findet am 10. Juni 2023 das Champions-League-Finale statt. © mc.atolye / PantherMedia

Bereit für große Fußballabende? Jetzt mit Getränken und Snacks von Pepsi eindecken

Acht Teams kämpfen noch um den heißbegehrten Henkelpott. Unter anderem steht der FC Bayern München in der Runde der letzten Acht und trifft dort auf Manchester City. Fußballherz, was willst Du mehr? Spannende Fußballabende benötigen auch die richtigen Rahmenbedingungen: Snacks wie Chips und eben Kaltgetränke. Mit PepsiCo haben Sie eine große Auswahl – von Doritos und Lay‘s über Rockstar Energy bis hin zum klassischen Pepsi.

Bestellen Sie bei Amazon Pepsi-Produkte zu handelsüblichen Preisen. Das hat zwei Vorteile: Zum einen bekommen Sie die Ware direkt vor die Haustür geliefert, zum anderen nehmen Sie so automatisch am Champions-League-Gewinnspiel teil. Im Folgenden haben wir hier eine kleine Auswahl für Sie zusammengestellt:

