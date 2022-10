Kabelloses Tastatur- und Maus-Set von Cherry – 23 % günstiger

Von: Nina Dudek

Cherry Stream Desktop Recharge kabelloses Tastatur- und Maus-Set für nur 69,47 € statt 89,99 €. © Amazon

Endlich arbeiten ohne Kabelsalat! Dieses hochwertige Maus-Tastatur-Set von Cherry gibt es gerade im Angebot für nur 69,47 € statt 89,99 €.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Keine Lust mehr auf störenden Kabelsalat am Rechner? Dann ist es an der Zeit, bei diesem Schnäppchen zuzuschlagen: Das kabellose Tastatur-Maus-Set Cherry Stream Desktop Recharge schafft Platz auf dem Schreibtisch. Amazon hat das Maus-Tastatur-Set von Cherry gerade im Angebot für nur 69,47 Euro statt 89,99 Euro . Neben einem ausreichend großen Monitor fürs Home-Office sind eine gut funktionierende Maus-Tastatur-Kombi absolut essenziell. Gerade Curved-Monitore sind gerade der Renner, denn auf ihnen bewahren Sie wirklich den Überblick – auf nur einem einzigen Monitor.

So bleiben Sie bei der Einrichtung Ihres Home-Office komplett unabhängig von Anschlüssen oder Steckerleisten. Das Beste: Die NiMH-Akkus dieses Desktop-Sets halten monatelang und lassen sich einfach per USB-C Kabel wieder aufladen, sogar, während sie in Benutzung sind.

Besonders angenehm und komfortabel: die CHERRY SX-Scherentechnologie sorgt für präzisen, soften und nahezu geräuschlosen Tastenanschlag. Außerdem punktet das Keyboard mit 10 praktischen Zusatztasten.

Die haptisch sehr angenehme Funkmaus ist für einen problemlosen Wechsel zwischen drei verschiedenen Auflösungen mit einem DPI-Switch ausgestattet.

Tastatur und Maus wieder aufladbar

Keine Kabel nötig, Datenübertragung über 2,4 GHz Funktechnologie

CHERRY SX-Scherentechnologie: Präzises Schreibgefühl und super leises Tippen

Stabiler Stand dank integrierter Metallplatte und Anti-Rutsch-Füßen

Leise klickende Maus mit sechs Tasten

Umschaltbare Auflösung (1000 dpi / 1600 dpi / 2400 dpi)

Nachhaltigkeit und Umweltschutz Diese Tastatur trägt das „Blauer Engel“ Siegel für umweltschonende Produkte. Das Set wurde zudem mit dem GS-Siegel „geprüfte Sicherheit“ ausgezeichnet.