Knieschmerzen nach dem Fahrradfahren: Jetzt ist Schluss damit!

Von: Nina Dudek

Knieschmerzen beim Radfahren haben manchmal ganz einfache Ursachen. © Yuri Arcurs/PantherMedia

Schmerzen im Knie nach dem Radfahren sind keine Seltenheit – und müssen auch nicht sein. Wir verraten Ihnen 4 mögliche Ursachen und was Sie dagegen tun können.

Radfahren ist gesund für die Knie, das belegen zahlreiche Studien. Eigentlich. Denn viele Radfahrer und Radfahrerinnen haben nach dem Fahrradfahren oder bereits während der Fahrradtour Schmerzen in den Kniegelenken oder auch Schmerzen am Steißbein. In vielen Fällen gibt es aber einfache Erklärungen dafür, die sich in der Regel schnell selbst beheben lassen. Ähnlich leicht, wie den richtigen Fahrradsattel zu finden.

Wir sind den Ursachen für Knieschmerzen nach dem Radfahren auf den Grund gegangen und haben hier die besten Tipps für Sie.

Knieschmerzen nach dem Fahrradfahren – Ursache 1: falsche Fußstellung

Die wenigsten Menschen haben eine perfekte Fuß- oder Kniestellung. O-Beine, X-Beine, leicht nach außen oder innen gerichtete Füße – Fehlstellungen sind eher die Regel als die Ausnahme. Gerade bei längeren Fahrradtouren kann das durchaus zu Problemen in den Kniegelenken führen, denn: Sind Fuß beziehungsweise Pedal nicht richtig ausgerichtet, wird die Belastung nicht optimal auf das Kniegelenk übertragen. Vor allem Radfahrer und Radfahrerinnen, die mit „Klicks“, also über eine Platte fest mit dem Pedal verbundenen Spezialschuhen fahren, ist eine gelenkschonende Ausrichtung der Fußposition essenziell.

Die Lösung: Weil Pedale mit kurzer Achse meist nur eine parallele Fußstellung erlauben, die meisten Menschen aber von dieser Idealnorm abweichen, können Pedale mit längeren Achsen eine natürliche Fußstellung unterstützen – und so die Knie entlasten.

Pedalachsverlängerung

ergotec Unisex Pedalachsverlängerung © MFM-Shop

Pedalverlängerung bestellen

Diese Pedalachsverlängerung wird zwischen Tretlager und Pedal eingeschraubt und dient zur Anpassung des Q-Faktors (Abstand zwischen beiden Pedalen). So lässt sich die Achse preisgünstig und schnell kniefreundlich anpassen.

Pedale mit langer Achse

HT Cheetah-S ARS03 Pedale in verschiedenen Farben © fahrrad-de

Pedal CHEETAH-S ARS03 bestellen

Plattformpedale mit großer Auflagefläche kennt man eigentlich vor allem aus dem Downhill-Bereich und dem Mountainbiken im Gelände. Sie haben zwei Vorteile: erstens verteilt sich der Druck auf dem Fuß gleichmäßig und zweitens bieten sie viel Platz für eine bequeme Stellung. Bei diesen Modellen mit extra langer Achse bleiben Sie dabei besonders flexibel.

Knieschmerzen beim Radfahren – Ursache 2: falsche Sitzhöhe

Einer der häufigsten Verursacher von Knieschmerzen beim Fahrradfahren ist eine falsch eingestellte Sitzhöhe. Dabei führt ein zu tief eingestellter Sattel zu einem spitzen Winkel in den Knien – gerade in der Druckphase entstehen so höchst ungünstige Kräfte im Gelenk. Wird der Sattel zu hoch eingestellt, überstreckt das Knie am tiefsten Punkt, was die Ansätze der hinteren Kniemuskulatur reizen kann.

Kleiner Trick: schmerzen die Knie beim Fahrradfahren an der Vorderseite, deutet das meist auf einen zu niedrigen Sattel hin. Schmerzen im hinteren oder äußeren Kniebereich können auf eine zu hoch eingestellten Sattel hindeuten.

Flexibel bleiben mit höhenverstellbarer Vario Sattelstütze

imotec A1 Höhenverstellbare Sattelstütze © LIMOTEC

Vario Sattelstütze bestellen

Auch dieses clevere Fahrradzubehörteil stammt aus dem Mountainbikesport. Eine Vario Sattelstütze lässt sich per Knopfdruck sogar auf verschiedene Fahrer einstellen – ganz ohne Werkzeug. Das ist besonders praktisch, wenn Sie ein und dasselbe Fahrrad mit unterschiedlichen Schuhen nutzen, beispielsweise mit flachen Sommerschuhen oder aber auch mit Winterboots und dicker Sohle. Im Handumdrehen haben damit immer die perfekte Sattelhöhe!

Knieschmerzen beim Radfahren – Ursache 3: „unrunder“ Tritt

Dieses Problem kennen alle, die mit ihrem Bike gerne auch mal längere Strecken bergauf fahren. Um die Schwerkraft zu überwinden ist natürlich sehr viel Druck auf das Pedal nötig, gerade, um aus dem „toten Punkt“ Kraft auf die Pedale zu übertragen. Durch diesen „unrunden“ Tritt kommen kurze Belastungsspitzen zustande, die die Knie enorm fordern. Für alle Bergauf-Radfahrer und Radfahrerinnen gibt es aber zwei Tricks, um die Knie auch in steilem Gelände zu entlasten.

Nicht nur treten, sondern ziehen

Shimano Pedal PD-M324 mit zwei Seiten für normale und Klick-Schuhe © fahrrad-de

Kombipedale bestellen

Das Treten mit sogenannten Klickpedalen, in die man sich mit der Unterseite von Spezialschuhen fest einhaken kann, hilft die Knie enorm zu entlasten. Denn so besteht die Möglichkeit, dass Sie das Pedal aktiv nach oben ziehen und dabei gleichzeitig das hinabtretende Bein entlasten. Besonders praktisch sind 2-in-1-Kombipedale, die auf der einen Seite eine „ganz normale“ Auflagefläche haben, auf der anderen die Möglichkeit sich einzuklinken.

Ovales Kettenblatt für „runden“ Tritt

Ovale Kettenblätter wie das Sram X-Sync2 Eagle können die Knie entlasten © CYCOLOGY Shop

Kettenblatt oval bestellen

Bei ovalen Kettenblättern ändert sich der wirksame Radius im Verlauf einer Umdrehung. Das bedeutet: Ovale Kettenblätter sollen Schwächen bei der Übertragung der Beinkraft auf das Pedal ausbügeln. Bei der Pedalstellung auf „6 und 12 Uhr“ gibt es einen „toten Punkt“. Diesen umgehen ovale Kettenblätter und entlasten somit die Knie, die nicht immer wieder von null auf hundert über diesen toten Punkt treten müssen.

Knieschmerzen während des Fahrradfahrens – Ursache 4: medizinische Gründe

Leiden Sie regelmäßig und das über einen längeren Zeitraum unter Knieschmerzen beim Fahrradfahren, ist fachlicher Rat durch einen Arzt oder Orthopäden ratsam. Anhaltende Schmerzen im Knie, womöglich in Verbingung mit eingeschränkter Beweglichkeit des Gelenks, sind immer Symptome, die auf jeden Fall zum Arzt führen sollten. Denn nur wenn medizinische Ursachen ausgeschlossen werden können, ist Fahrradfahren auch wirklich gesund für die Gelenke.

Mögliche Ursachen für schmerzende Knie beim Radfahren:

Arthrose: Diese Erkrankung des Kniegelenks gehört zu den häufigsten Abnutzungserscheinungen der Gelenke. Allerdings kann die kreisförmige, regelmäßige Beinbewegung beim Radfahren dafür sorgen, dass die Gelenkknorpel besser durchblutet werden. So bildet sich mehr Gelenkflüssigkeit, die als „Schmiere“ zwischen den Gelenkflächen fungiert: Wichtig: kleine Gänge mit hoher Übersetzung wählen!

Diese Erkrankung des Kniegelenks gehört zu den häufigsten Abnutzungserscheinungen der Gelenke. Allerdings kann die kreisförmige, regelmäßige Beinbewegung beim Radfahren dafür sorgen, dass die Gelenkknorpel besser durchblutet werden. So bildet sich mehr Gelenkflüssigkeit, die als „Schmiere“ zwischen den Gelenkflächen fungiert: Wichtig: kleine Gänge mit hoher Übersetzung wählen! Chronischer Meniskusschaden: Schon im Kindesalter kann es zu einer angeborenen Formstörung des Meniskus kommen, was zu Einklemmungen im Kniegelenk führt. Aber auch Bindegewebserkrankungen können den Meniskus schwächen, zusätzliche ständige Überlastung dünnt ihn an kritischen Punkten außerdem aus.

Schon im Kindesalter kann es zu einer angeborenen Formstörung des Meniskus kommen, was zu Einklemmungen im Kniegelenk führt. Aber auch Bindegewebserkrankungen können den Meniskus schwächen, zusätzliche ständige Überlastung dünnt ihn an kritischen Punkten außerdem aus. Akuter Meniskusriss: Bei plötzlichen Stopp- und Drehbewegungen des Knies können auch im Alltag akute Risse im Meniskus entstehen. Seltener sind Meniskusrisse durch Verschleiß.

Bei plötzlichen Stopp- und Drehbewegungen des Knies können auch im Alltag akute Risse im Meniskus entstehen. Seltener sind Meniskusrisse durch Verschleiß. Schleimbeutelentzündung: Überlastung, ein Schlag oder Sturz, dauerhafte Reizung und Druckbelastung – die kleinen flüssigkeitsgefüllten „Poster“ im Kniegelenk sind schnell beleidigt. Mit Ultraschall oder Röntgen lässt sich feststellen, ob es sich um eine Schleimbeutelentzündung handelt.

Überlastung, ein Schlag oder Sturz, dauerhafte Reizung und Druckbelastung – die kleinen flüssigkeitsgefüllten „Poster“ im Kniegelenk sind schnell beleidigt. Mit Ultraschall oder Röntgen lässt sich feststellen, ob es sich um eine Schleimbeutelentzündung handelt. Überlastung: Auch ungewohnte Belastungen können zu akuten Knieschmerzen führen, beispielsweise bei längerem bergabgehen oder Sportarten mit schnellen Stoppbewegungen. Meist in Verbindung mit einer leichten Schwellung oder Erwärmung des Knies helfen hier in der Regel Schonung und abschmerzwellende Salben oder Medikamente.