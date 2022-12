Zückt die Messer! So veranstalten Sie ein Krimidinner zu Hause

Events für daheim

+ © VitalikRadko/PantherMedia Ein Krimidinner lässt sich auch in den eigenen vier Wänden veranstalten. © VitalikRadko/PantherMedia

Ein Krimidinner zu Hause ist ein unterhaltsames und spannendes Event mit Freunden und Familie. Hier finden Sie einige Tipps, wie Sie ein Krimidinner daheim veranstalten können.

Ob in Büchern oder Filmen: Krimis kommen nicht aus der Mode. Es macht großen Spaß, mitzuraten, wer der Täter ist und wie genau dieser die Tat begangen haben könnte. Noch spaßiger ist das im Rahmen eines Krimidinners. Dabei handelt es sich quasi um ein interaktives kulinarisches Theaterstück, bei dem die Teilnehmer in vorbestimmte Rollen schlüpfen und versuchen, ein Rätsel oder einen Mordfall zu lösen.

Jede Figur hat eine eigene Persönlichkeit und Hintergrundgeschichte. Während des Krimidinners interagieren die Teilnehmer miteinander und versuchen den Fall zu lösen, indem sie Hinweise sammeln.

Normalerweise finden Krimidinner in Restaurants, Hotels oder anderen Veranstaltungsorten statt – aber Sie können solch ein unterhaltsames Abendessen auch zu Hause veranstalten. Ein Krimidinner eignet sich bestens für einen spaßigen und spannenden Abend mit Freunden und Familie.

Doch wie lässt sich so ein Krimidinner daheim veranstalten?

So läuft ein Krimidinner für zu Hause ab

Suchen Sie sich ein Krimidinner-Drehbuch aus : Im Netz finden Sie zahlreiche verschiedene Krimidinner-Scripts, die Sie online kaufen können. Es stehen unterschiedliche Themen zur Auswahl – weiter unten im Artikel finden Sie einige Empfehlungen.

: Im Netz finden Sie zahlreiche verschiedene Krimidinner-Scripts, die Sie online kaufen können. Es stehen unterschiedliche Themen zur Auswahl – weiter unten im Artikel finden Sie einige Empfehlungen. Machen Sie sich mit der Anleitung vertraut : Damit Sie den Spielablauf verstehen, lesen Sie zunächst die Anleitung gut durch. Einige Varianten erfordern, dass Sie Einladungen an Ihre Gäste verschicken. Erklären Sie Ihren Gästen rechtzeitig das grundlegende Spielprinzip und den Ablauf. Spätestens am Esstisch geben Sie jedem Gast ein Drehbuch, das alle Informationen zur Rolle enthält. Lassen Sie ihnen genügend Zeit, um sich in ihre Rolle einzufinden.

: Damit Sie den Spielablauf verstehen, lesen Sie zunächst die Anleitung gut durch. Einige Varianten erfordern, dass Sie Einladungen an Ihre Gäste verschicken. Erklären Sie Ihren Gästen rechtzeitig das grundlegende Spielprinzip und den Ablauf. Spätestens am Esstisch geben Sie jedem Gast ein Drehbuch, das alle Informationen zur Rolle enthält. Lassen Sie ihnen genügend Zeit, um sich in ihre Rolle einzufinden. Dekorationen aufstellen und Dresscode festlegen : Schaffen Sie eine passende Atmosphäre, die der Thematik des jeweiligen Falls entspricht. Mit passenden Requisiten wird der „Tatort“ stimmungsvoller. Auch ein Dresscode ist für ein Krimidinner üblich. Teilen Sie Ihren Gästen mit, was das Thema ist und wenn es erforderlich ist, welche Rollen sie übernehmen werden – dann können sie sich entsprechend kleiden.

: Schaffen Sie eine passende Atmosphäre, die der Thematik des jeweiligen Falls entspricht. Mit passenden Requisiten wird der „Tatort“ stimmungsvoller. Auch ein Dresscode ist für ein Krimidinner üblich. Teilen Sie Ihren Gästen mit, was das Thema ist und wenn es erforderlich ist, welche Rollen sie übernehmen werden – dann können sie sich entsprechend kleiden. Kochen oder bestellen Sie das Abendessen : Das Abendessen darf bei einem Krimidinner natürlich nicht fehlen. Einige Spiele haben Vorschläge für das Menü. Auch hier empfiehlt es sich, Gerichte auszuwählen, die zum Thema passen. Sehen Sie in der Anleitung nach, ob die einzelnen Gänge zu bestimmten Zeitpunkten während des Krimidinners serviert werden sollten.

: Das Abendessen darf bei einem Krimidinner natürlich nicht fehlen. Einige Spiele haben Vorschläge für das Menü. Auch hier empfiehlt es sich, Gerichte auszuwählen, die zum Thema passen. Sehen Sie in der Anleitung nach, ob die einzelnen Gänge zu bestimmten Zeitpunkten während des Krimidinners serviert werden sollten. Das Krimidinner beginnt: Begrüßen Sie noch einmal alle Gäste und leiten Sie das Theaterstück ein. Oft hat jeder Charakter festgelegte Textpassagen. Während des Krimidinners versuchen die Gäste, das Rätsel zu lösen und den Täter zu finden.

Culinario Mortale: Mord über Bord – Krimidinner für zu Hause

+ Culinario Mortale Krimidinner © Culinario Mortale

Für 22,95 € bei Amazon bestellen

Thema: Yacht-Ausflug

Für bis 5 bis 7 Spieler

7 Spielhefte mit Rollenbeschreibung und Hinweisen sind enthalten

Das Krimidinner dauert 3 bis 4 Stunden

Ablauf, Vorgeschichte, Ereignisse und die Auflösung stehen im Ereignisheft

Mord bei Tisch: Der Berghotel-Fall – Krimidinner für zu Hause

+ Mord bei Tisch Krimidinner © Mord bei Tisch

Für 22,95 € statt 29,95 € bei Amazon bestellen

Thema: Charity-Event im Berghotel

Für bis 6 bis 8 Spieler

Dauer: 3 bis 4 Stunden

1 Gastgeberheft für den Spielablauf

8 Einladungen mit Rolleninformationen

8 Rollenhefte für den Dinnerabend selbst

8 Hinweiskarten

Link zu einer Spotify-Liste mit passender Musik

Rezeptempfehlungen für das Dinner

Mord bei Tisch: Der Backstage-Fall – Krimidinner für zu Hause

+ Mord bei Tisch Krimidinner © Mord bei Tisch

Für 22,95 € statt 29,95 € bei Amazon bestellen

Thema: Konzert

Für bis 6 bis 8 Spieler

Dauer: 3 bis 4 Stunden

1 Gastgeberheft für den Spielablauf

8 Einladungen mit Rolleninformationen

8 Rollenhefte für den Dinnerabend selbst

8 Hinweiskarten

Link zu einer Spotify-Liste mit passender Musik

Rezeptempfehlungen für das Dinner

Murder Mystery Party: Tödlicher Wein – Krimidinner für zu Hause

+ Tödlicher Wein Krimidinner © Kosmos

Für 17,99 € statt 24,99 € bei Amazon bestellen

Thema: Weinfestival

Für 6 bis 8 Spieler

Dauer: 3 bis 4 Stunden

Partyplaner-Anleitung enthalten

8 Einladungen mit Umschlägen für die Gäste

8 Hefte mit Rollenbeschreibungen

8 Tischkärtchen

6 Hinweise

Mit begleitender Audio-App – optionaler Erzähler

Mord bei Tisch: Der Las Vegas-Fall – Krimidinner für zu Hause

+ Mord bei Tisch Las Vegas © Mord bei Tisch

Für 22,95 € statt 29,95 € bei Amazon bestellen