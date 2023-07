Juchhu – endlich Stau! Mit diesen 11 genialen Ideen sitzen Sie gerne lange im Auto

Von: Nina Dudek

Perfekt vorbereitet und mit ein paar genialen Gadgets an Bord kann die lange Reise losgehen. © IgorTishenko/PantherMedia

Lange Autofahrten in den Urlaub oder Stau – das war für Sie bisher ein Graus? Dann sollten Sie unbedingt diesen Beitrag lesen. Geniale, lustige oder neue Gadgets, die die Zeit im Auto angenehmer machen.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Der ADAC warnt schon jetzt: An Juli- und Augustwochenenden droht auf vielen deutschen Autobahnen eine Stau-Katastrophe. An den Sommerferien-Wochenenden im Jahr 2022 zählte der ADAC gigantische 38.351 Staus – vor allem auf den beliebten und unumgänglichen Routen A1, A3, A7, A8 und A9.

Doch 2023 wird für Sie alles anders. Oder zumindest erträglicher. Denn wir haben uns unter Kolleginnen und Kollegen in der Redaktion einmal ungehört, wie sich lange Autofahrten angenehmer und kurzweiliger gestalten lassen. Sie werden überrascht sein, was es da alles gibt ...

Das werden die Stau-Wochenenden 2023

21./23. Juli 28./30. Juli 4./6. August 11./13. August 25./27. August 8./10. September

Die Top-Gadgets fürs Auto im Überblick

Die Nacht durchmachen im Auto – Kaffee aus der Handpresso

Wer nachts fährt, vermeidet Staus, Hitze und quengelnde Kinder. Doch irgendwann kommt trotz Fahrerwechsel der „tote Punkt“. Dann hilft nur Kaffee. Und zwar nicht der überteuerte von der Tanke, sondern selbst frisch aufgebrühter. Das geht mit der Handpresso-Maschine von Nespresso. Funktioniert über den 12V oder 24V-Stecker des Zigarettenanzünders.

Bei Amazon bestellen

Auf Wiedersehen Plörre – eisgekühlter Trinkgenuss

Dometic BordBar für kühle Getränke © Amazon

Mindestens zwei Liter trinken, empfehlen Mediziner – vor allem im Sommer. Aber wer mag schon die lauwarme Apfelschorle oder das „eingeschlafene“ Mineralwasser aus dem aufgeheizten Kofferraum? Super praktisch, günstig und überall installierbar: eine tragbare thermo-elektrische Kühlbox, die über den Zigarettenanzünder betrieben wird..

Gibt‘s bei Amazon

Mama, mir ist NICHT langweilig – Kinder Tablet

Fire HD 10 Kids Pro-Tablet © AMazon

Fire HD 10 Kids – neuestes Modell

Grenzenloser Spaß für Kinder – ein gutes Gefühl für Eltern. Das ist das Versprechen von Amazon Kids.

Für Kinder im Alter von 3 bis 12 Jahren Sicheres Lernen, Spielen und Entdecken Zugriff auf eine Vielzahl werbefreier und altersgerechter Inhalte wie Videos, Spiele, Lern-Apps, Bücher, Hörbücher und vieles mehr. Exklusive Originalinhalte sowie Inhalte von bekannten Marken wie Disney, Marvel, Lego, Die ??? und Bibi & Tina

Elektrische Lunchbox – Top für Kinder & Babys

Elektrische Lunchbox © Amazon

29,95 € statt 30,89 € bei Amazon

Verkrümelter Rücksitz, schokoverschmierte Polster oder ein unliebsamer „Aufwärm-Stopp“ an der Reststätte zum Babynahrung wärmen: fällt alles weg! Diese Luncbox hält kleine Gerichte wie Nudeln und Babybrei warm. Einfach am Zigarettenanzünder (oder normaler Steckdose) anschließen. Auslaufsicher, umweltfreundlich und ungiftig

Aufatmen und entspannen mit Ionisator

Air Purifier für reine Luft im Wagen © Amazon

Bei Amazon bestellen

Ein sogenannter Ionisator kann die Belastung der Luft durch Staub, Pollen und Sporen reduzieren und so zum Wohlbefinden beitragen. Was im Haushalt schon längst nichts Neues mehr ist, hält diesen Sommer Einzug in deutsche Autos. Arbeitet über den USB-Anschluss, ideal für Allergiker oder Kinder und Raucher

Immer cool bleiben ohne Klimaanlage

Kfz-Doppel-Ventilator für 12-V-Anschluss © Amazon

Bei Amazon bestellen

Sie können oder wollen die Klimaanlage nicht immer auf Maximum laufen lassen? Gerade empfindliche Menschen und Kinder reagieren schnell mit einer Erkältung. Was also tun? Während geöffnete Autofenster auf der Autobahn sehr laut sind, summt dieser 12V-betriebene Mini-Ventilator leise vor sich hin.

Premium Auto-Massagesitzauflage

Massageauflage fürs Auto mit einzigartiger Pneumatik-Technik © Amazon

Bei Amazon bestellen

Wenn‘s mal wieder länger dauert – lassen Sie sich einfach massieren. Diese Sitzauflage hat Luftkammern, die über den gesamten Rückenbereich verteilt sind. Sie üben gezielten Druck auf Muskeln und Gewebe aus. Wird die Massagematte nicht genutzt, entleeren sich die integrierten Luftkammern, und die Matte ist nicht spürbar.

Gegen Venenstau im Stau – EMS Fußmassagegerät

Dyroe EMS Fußmassagegerät mit 6 Modi und 9 Frequenzen © Amazon

Gesehen bei Amazon

Langes Sitzen und Wärme sind eine ungesunde Kombination für die Beinvenen. Bei empfindlichen Personen kann sogar die Gefahr für eine Thrombose steigen. Anregend und Durchblutungsfördernd ist hier eine Fußmassage. Lassen Sie die einfach von einer EMS Massagematte machen, die über den Zigarettenanzünder betrieben wird.

Eingekuschelt statt eingezwängt mit Gurtpolster

Premium Gurtpolster im Zweierpack © Amazon

2 Stück nur 6,99 €

Gerade, wenn es heiß ist oder man viele Stunden im Auto sitzen muss: Irgendwann zwickt der Sicherheitsgurt jeden. Jetzt bloß nicht abschnallen, weil das bequemer wäre! Super günstig für wenige Euro zu haben und super weich: ein Premium Gurtpolster.

Wie man sich bettet ... Thermoregulierendes Reisekissen

VOLAR, ergonomisches Nackenkissen für unterwegs © Third of Life

Beim Hersteller kaufen

Im Sitzen schlafen ist nicht Ihr Ding? Manchmal überkommt einen die Müdigkeit trotzdem – und dann wird‘s im Auto schnell unbequem. Aber nicht, wenn Sie ein eigens geformtes Reisekissen mit Stützeffekt im Gepäck haben. Dieses hier ist auch im Sommer angenehm, denn der samtig-weiche Visco-Schaum ist thermoregulierend, atmungsaktiv und sogar für Allergiker geeignet.

Mini-Bordcomputer für Entertainment unlimited

ATOTO S8 Lite S8G2113LT © Amazon

Bei Amazon bestellen

Dieser Bordcomputer ist ein genialer Ersatz fürs Autoradio. Er hat ein ausfahrbares 10,1-Zoll-Display und bietet zahlreiche Funktionen, darunter GPS-Navigation, Rückfahrkamera, Multimedia mit Android-Auto-Radio, kabelloses Apple CarPlay und kabelgebundenes Android Auto, Dual-Bluetooth, Internet, Wifi, Freisprecheinrichtung, Radio und vieles mehr.