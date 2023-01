Lauftights für Damen: Kauftipps für Laufhosen

Von: Philipp Mosthaf

Ob in der kalten Jahreszeit oder an wärmeren Tagen - mit Lauftights sind Sie fürs Joggen bestens gewappnet. (Symbolbild) © IMAGO / Westend61

Lauftights für Damen sind nicht nur praktisch, sie werden auch gerne als modisches Statement benutzt. Wir haben Kauftipps für Laufhosen und geben Ihnen hilfreiche Infos.

Wenn es im Frühjahr allmählich wärmer wird und die Sonne unsere Stimmung aufhellt, dann sind die Wege wieder voll mit Joggern und Läuferinnen. Vorbei ist die kalte Jahreszeit, in der es sich viele Menschen lieber in den eigenen vier Wänden auf der Couch gemütlich machten. Dann heißt es Laufschuhe an und los. Neben bequemen Laufschuhen darf dabei ein Kleidungsstück mittlerweile nicht mehr fehlen – sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen: die Lauftights! Laufhosen sind super bequem, praktisch, halten auch an kälteren Tagen warm und sehen richtig gut aus. Aus diesem Grund werden die Lauftights mittlerweile auch in der Freizeit genutzt, zum Beispiel zum schnellen Einkauf im Supermarkt. Wer aber die Laufhosen tatsächlich fürs Joggen nutzen will, der muss ein paar Dinge beachten. Wir haben Tipps für Sie und stellen Ihnen zudem einige Lauftights für Damen vor.

Lauftights für Damen: Das sollten Sie beim Kauf beachten

Jahreszeit: Lauftights bestechen durch ihre hohe Atmungsaktivität und den Feuchtigkeitstransport. So bleiben sie auch bei höheren Temperaturen angenehm und fühlen sich wie eine zweite Haut an. Viele Sportartikelhersteller haben mittlerweile auch Laufhosen für kältere Tage entwickelt, die Wärme regulierend sind und den Körper damit gegen Unterkühlung schützen. Machen Sie sich vor einem Kauf von Lauftights daher Gedanken, für welche Jahreszeit die Leggings sein soll.

Funktionen: Es gehört beim Laufen mittlerweile dazu wie die Laufschuhe selbst: das Foto vom Joggen! Es vergeht beinahe kaum ein Tag, an dem kein Foto in den sozialen Netzwerken auftaucht. Da trifft es sich gut, wenn man eine Laufhose mit Tasche für das Handy hat. Diese Tasche sitzt meist am Oberschenkel. So ist das Handy jederzeit griffbereit und muss nicht beim Joggen getragen werden. Manche Hosen verfügen zudem noch über eine kleine Tasche, wo der Schlüssel verstaut werden kann.

Material: Wenn die Temperaturen steigen, muss die Lauftight besonders atmungsaktiv sein. Laufhosen für das Frühjahr und den Sommer bestehen daher meist nur aus einer Schicht, die aus Polyamid und Elastan hergestellt ist. So wird Feuchtigkeit besonders gut nach außen transportiert.

Schnitt: Die gute Atmungsaktivität der Lauftights ist ein Vorteil für alle Läuferinnen, die nicht gerne in Shorts laufen. Achten Sie beim Kauf der Laufhose auf die richtige Passform: Die Tight sollte auf der Haut aufliegen, jedoch nicht zu eng sein. Viele Frauen bevorzugen mittlerweile auch die 3/4-Lauftight. Auch hier gibt es eine große Auswahl an Modellen.

Lauftights für Damen: adidas Damen Tights W E Lin

adidas Damen Tights W E Lin © Amazon Produktbild

Preis ab 29,71 € Eigenschaften Weiches Tragegefühl aus stretchigem Single Jersey Material 92% Baumwolle, 8% Elastan Größen XS-S bis XL Farben Black/White, Negro/Blanco, Legend Ink/White, Dark Grey Heath, Semcor/Blancoe Pink, Taschen -

adidas Tights W E Lin bestellen

Lauftights für Damen: PUMA Damen Active Leggings

PUMA Damen Active Leggings © Amazon Produktbild

Preis ab 19,99 € Eigenschaften Drycell-Technologie leitet Schweiß sicher ab Material 89% Polyester, 11% Elastan Größen XS - XXL Farben Puma Black, Light Gray Heather, Peacoat Taschen -

PUMA Damen Active bestellen

Lauftights für Damen: JOYSPELS Shape Leggings

JOYSPELS Shape Leggings © Amazon Produktbild

Preis ab 24,99 € Eigenschaften High waist Schnitt mit Bauch-weg-Effekt Material 75% Polyester, 25% Elastan Größen XS - XXL Farben Dunkelgrün, Schwarz, Koralle, Bleigrau, Rosarot, Weintraube, Cassis Taschen Innentasche an Taille für Smartphone, kleine Tasche vorne im Bund

JOYSPELS Shape bestellen

Lauftights für Damen: Nike Damen Pro Cool Trainings Leggings

Nike Damen Pro Cool Trainings Leggings © Amazon Produktbild

Preis ab 44,95 € Eigenschaften Kühler Tragekomfort und schweißableitend Material 80% Polyester, 20% Elastan Größen XS - XL Farben Schwarz/Weiß, Grau, Negro/Blanco, Schwarz/Rosa Taschen -

Nike Damen Pro Cool bestellen

Lauftights für Damen: Odlo Long Element Light AOP

Odlo Long Element Light AOP. © Amazon Produktbild

Preis um 71,99 € Eigenschaften Optimale Passform auch bei ''Kurven'' mit hohem, rutschfestem Bund Material 78% Polyester, 22% Elastan Größen XS - XL Farben Plum Perfect/Flower, Black/Flower, Diving Navy/Flower Taschen -

Odlo Long Element Light bestellen

Lauftights für Damen: Under Armour Damen 3/4-Leggings HeatGear

Under Armour Damen Leggings HeatGear © Amazon Produktbild

Preis ab 18,13 € Eigenschaften 24 stylische Farben, Kompressionseffekt, schnelltrocknend Material 87% Polyester, 13% Elastan Größen XS - XL Farben Schwarz, Grau Taschen -

Under Armour Damen 3/4-Leggings bestellen

Lauftights für Damen: AURIQUE Damen Colour Block-Sportleggings

AURIQUE Damen Colour Block-Sportleggings. © Amazon Produktbild

Preis ab 11,32 € Eigenschaften Material bleibt beim Training blickdicht (Kniebeugen) Material 83% Polyester, 17% Elastan Größen 34 - 42 Farben Schwarz/Ochsenblutrot/Gehaucht Rosa, Schwarz/Staubblau/Grün, Blau/Weiß/Verwaschenes Blau u.v.m. Taschen -

AURIQUE Damen Colour Block bestellen

