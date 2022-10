LAYZEE in „Die Höhle der Löwen“: Ein Dachzelt für jedes Alltagsfahrzeug & 3 Top-Alternativen

Mit einem Dachzelt wird der eigene PKW im Handumdrehen zum mobilen Hotel auf Rädern. © simonapilolla/PantherMedia

Das Dachzelt LAYZEE wiegt nur 35 Kilogramm und soll in „Die Höhle der Löwen“ die Investoren überzeugen. Was steckt hinter der Idee und welche Alternativen gibt es?

Was machten Hotelbetreiber und Campingbus-Vermieter während der Corona-Pandemie? Das Ehepaar Alexander Bocks (41) und Jill Vinkmann (35) aus Osnabrück jede Menge! Als während des Lockdowns sämtliche Buchungen in ihrer Campingbus-Vermietung Lazy Bus und dem erst seit kurzem geöffneten Hotel Lazy Finca auf Mallorca storniert wurden, musste eine Alternative her. Die Geburt des Dachzelts LAYZEE, das sie am 17. Oktober in der VOX-Show „Die Höhle der Löwen“ präsentieren.

Dachzelt LAYZEE: kann es in „Die Höhle der Löwen“ punkten?

Die „Löwen“ staunen nicht schlecht, dass diese Situation den Kampfgeist in den beiden Osnabrückern weckt: „Jetzt erste recht!“ Gemeinsam mit Jills Bruder Christopher Vinkmann entwickelt das Trio das Dachzelt LAYZEE, das nur 35 Kilogramm wiegt und auf nahezu jedes beliebige Alltagsfahrzeug passt. Mit LAYZEE ist so für jedermann spontanes und unkompliziertes Campen möglich. Das Beste: Statt auf dem kalten Boden zu schlafen, wie in einem herkömmlichen Zelt, schlafen LAYZEE-Besitzer auf dem Dach ihres Autos. Auch bei Regen ist man so vor dem Eindringen von Wasser geschützt.

LAYZEE aus DHDL lässt sich superschnell aufbauen & hat alles dabei

Der Aufbau von LAYZEE ist besonders schnell und unkompliziert – ohne die vielen Einzelteile eines Zelts. Außerdem ist im LAYZEE-Paket alles mit dabei, was für eine gemütliche Nacht nötig ist:

Bequeme Matratze für 2 Personen

Teleskopleiter zum Rauf- und Herunterklettern

Praktische Staumöglichkeiten für alles, was auf der Camping-Packliste steht

Fenster mit Panoramablick

Die besten Dachzelt-Alternativen zu LAYZEE aus „Die Höhle der Löwen“

Viel Komfort, schnelles Aufbauen, alles dabei – und nur 35 Kilogramm: Das geringe Gewicht macht das LAYZEE Dachzelt natürlich zu etwas ganz Besonderem. Wir haben uns nach alternativen Dachzelten umgesehen, die sich ebenfalls auf nahezu jedem Alltagsfahrzeug montieren lassen.

Dachzelt mit überdachtem Einstieg

Dieses Dachzelt kann um ein Vorzelt erweitert werden. © Amazon

Ab 1.799 € bei Amazon

Dieses Dachzelt lässt sich in nur 3 bis 5 Minuten aufstellen und auf nahezu jedem PKW montieren. Bei Regen schützt der überdachte Eingang, Insektenschutzgitter halten Plagegeister fern und ein optionales Vorzelt bietet ein Plus an Platz und Schlafmöglichkeiten.

Flaches Packmaß (150 x 130 x 30 cm) Transport auf dem Autodach spart Platz im Kofferraum Raumwunder mit 240 x 140 cm Liegefläche & 130 cm Höhe zum Sitzen 60 mm Komfort-Matratze verbleibt dauerhaft im Zelt 2,3 m Aluminium Teleskopleiter Dachlast des Fahrzeuges & des Trägersystems mind. 60 kg (Zeltgewicht: 58 kg) Amazon-Bewertung 4,5 von 5 ⭐⭐⭐⭐⭐

Front Runner Feather-Lite Dachzelt

Das Front Runner Feather-Lite Dachzelt gehört zu den leichtesten Modellen auf dem Markt. © Amazon

Mit nur 43 kg ist dieses Modell leichter als vergleichbare Dachzelte und kann auf nahezu jedem Fahrzeug montiert werden. Ein haltbarer Untergrund aus Folien, dichtem Schaumstoffkern und Aluminiumrahmen sorgt für eine stabile, isolierte Unterlage.

Ab 1.165 € bei Amazon

Öffnet sich in einer flüssigen Bewegung Maße 130 x 240 cm | zusammengeklappt nur 330 mm hoch inkl. Leiter Zeltkörper aus wasserabweisendem, strapazierfähigem Gewebe Inklusive komfortabler 6 cm Matratze aus hochdichtem Schaumstoff Mit ausziehbarer robuster Aluminiumleiter Amazon-Bewertung 4,5 von 5 ⭐⭐⭐⭐⭐

Prime Tech Hartschalen-Dachzelt

Prime Tech Hartschalen-Autodachzelt Nevada © Amazon

Der Vorteil von Hartschalen-Dachzelten: Sie haben eine aerodynamische Form, die sehr stabil ist und keine Fahrgeräusche erzeugt. Ihre Aerodynamik hilft, den Kraftstoffverbrauch zu minimieren. Da diese Zelte in einer harten „Hülle“ transportiert werden, sind sie optimal vor Witterung geschützt.

Ab 2.699 € bei Amazon

Nur 47 kg: kann auch auf vielen Kleinwagen montiert werden Automatische Öffnung des Dachzeltes mittels Gasdruckfedern Zeltmaß offen 215 x 143 x 106 cm | geschlossen 215 x 140 x 24 cm Liegefläche 205 x 135 cm Teleskopleiter bis zu 230 cm Optional Thermo-Innenwand für Isolierung im Winter Amazon-Bewertung 4,5 von 5 ⭐⭐⭐⭐⭐

