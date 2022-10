Mama Cooling Gel aus „Die Höhle der Löwen“: Wohltat für stillende Mamas

Von: Nina Dudek

Leiden stillende Mamas unter Milchstau, kann das Mama Cooling Gel Linderung verschaffen. © IgorVetushko/PantherMedia

Das Brust-Kühlgel Mama Cooling Gel aus DHDL soll gegen Spannungsgefühle, Wärmeentwicklung und Entzündungen der weiblichen Brust beim Stillen helfen. Wie wirkt es?

Als dreifache Mama hat Thea Broszio so manch schmerzhafte Erfahrung gemacht: Wie viele andere stillende Mütter hat die junge Hamburgerin mit dem Problem Milchstau zu kämpfen gehabt. Schmerzen, Spannungsgefühle und eine warme oder gar entzündete Brust sind die Folgen, denen Thea mit ihrem Mama Cooling Gel entgegenwirken möchte. Am Montagabend um 20:15 Uhr stellt sie in der VOX-Show „Die Höhle der Löwen“ ihr Kühlgel für die Brust vor.

„Ich lief mit Kohlblättern in meinem Still-BH durch die Wohnung oder lag barbusig mit säuerlich riechenden Quarkwickeln im Bett. Der Aufwand war groß und meine Würde dahin“

Womatics Mama Cooling Gel in der praktischen Tube © Amazon

Womatics Mama Cooling Gel in der 150 ml-Tube: ideal zum Mitnehmen, immer und überall dabei

Mama Cooling Gel bestellen

Wie wirkt das Mama Cooling Gel aus „die Höhe der Löwen“?

Mit pflanzlichen Extrakten aus Thymian, Arnika, Rosmarin, Ringelblume und Hamamelis soll das Pflegeprodukt Linderung bei Milchstau und den daraus resultierenden Beschwerden verschaffen. Dabei wird das Mama Cooling Gel unter Aussparung der Brustwarzen auf der Brust verteilt. Seine kühlende, abschwellende und entzündungshemmende Wirkung und die angenehme Textur machen das Gel zum idealen Begleiter im (Still-)Alltag.

Pflanze Wirkung Thymian beruhigend, entzündungshemmend, schmerzlindernd Arnika antibakteriell, entzündungshemmend, schmerzstillend Rosmarin entspannend, krampflösend, schmerzlindernd, antibakteriell Ringelblume abschwellend, entzündungshemmend, krampflösend Hamamelis entzündungshemmend, beruhigend



Mama Cooling Gel als Geschenk

Set Alvi Stillkissen to go & Womatics Mama Cooling Gel © Amazon

Ein wirklich sinnvolles Geschenk für frisch gebackene Mamis! Ob als kleine Aufmerksamkeit zum ersten Besuch im Krankenhaus oder zum „Hallo Baby“ sagen bei der Freundin: Als Geschenkset inklusive Stillkissen ist das Mama Cooling Gel ein willkommenes Präsent.

Ab 29,95 € bei Amazon



Milchstau beim Stillen: Ein Fall für das Mama Cooling Gel aus DHDL

Das Stillen eines Babys ist nicht immer einfach und die meisten Mütter kennen das Problem Milchstau. Dabei wird der Milchgang blockiert und die Muttermilch kann beim Stillen nicht ausreichend abfließen. Die Folgen sind Schmerzen in der Brust, weil das Gewebe durch die gestaute Milch anschwillt. Schnell verhärtet dann die Brust und wird spürbar warm. Im schlimmsten Falls kann das zu einer Entzündung der Brust führen.

