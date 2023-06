Mehrwertsteuer geschenkt: Google Pixel Smartphones jetzt hier günstig abstauben

Von: Sven Galitzki

Bei MediaMarkt gibt es gerade die Mehrwertsteuer geschenkt – auch beim Kauf eines Google Pixel Phones © Google / MediaMarkt (Montage)

Auf der Suche nach einem neuen Smartphone? Dann lohnt sich ein Blick auf MediaMarkt. Dort gibt es gerade aktuelle Modelle des Google Pixel Phone 16 % günstiger.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Hamburg – Schnäppchen-Jäger aufgepasst, es ist wieder so weit: eine der beliebtesten Rabatt-Aktionen von MediaMarkt ist zurück. Der Elektronik-Riese gewährt jetzt für kurze Zeit einen Rabatt in Höhe der Mehrwertsteuer auf viele Artikel, auch Smartphones der beliebten Google-Pixel-Reihe sind dabei. Eine gute Gelegenheit, um beim Kauf eines neuen Handys ordentlich zu sparen.

„Mehrwertsteuer geschenkt“ bei MediaMarkt – Auch beim Kauf von Google Pixel 7 Smartphones

16% Rabatt auf Google Pixel Smartphones – jetzt hier zuschlagen

Was steckt in der Aktion? Die „Mehrwertsteuer geschenkt“-Aktion von MediaMarkt umfasst mit einigen Ausnahmen verschiedenste Produkte aus dem gesamten Sortiment des Händlers und läuft sowohl online als auch vor Ort in Filialen. Der Rabatt entspricht dabei der Mehrwertsteuer des jeweiligen Produktes. Gestartet ist das Ganze um 20:00 Uhr des 22. Juni und läuft noch bis zum 26.06., 08:59 Uhr.

Hier die Deals zum Google Pixel 7, Google Pixel 7 Pro und dem Google Pixel 6a: Wer gerade auf der Suche nach einem Google Pixel Phone oder generell nach einem guten Smartphone ist, sollte unbedingt einen Blick auf diese Aktion werfen. Denn im Zuge von „Mehrwertsteuer geschenkt“ sind gerade zahlreiche Modelle und Farbvariationen der beliebten Google Pixel Smartphone-Reihe entsprechend günstiger erhältlich.

„Mehrwertsteuer geschenkt“ bei MediaMarkt – Das Google Pixel 7, Google Pixel 6a und Google Pixel 7 Pro gibts gerade günstiger © Google / Mediamarkt

Sowohl das leistungsstarke Google Pixel 7 als auch Googles aktuelles Top-Modell Google Pixel 7 Pro, aber auch das günstige Einsteigermodell Google Pixel 6a sind mit dabei. Ein genauerer Blick könnte sich also durchaus lohnen. Der jeweilige Rabatt wird übrigens im Warenkorb angezeigt und beim Checkout abgezogen. Hier alle Deals zum Google Pixel Phone bei der „Mehrwertsteuer geschenkt“-Aktion:

Warum 16 %? So berechnet sich der Rabatt: Auch wenn MediaMarkt hier einen Preisnachlass in Höhe der Mehrwertsteuer gewährt, die für die angebotenen Produkte bei 19 % liegt, so beträgt der effektive Rabatt unter dem Strich 15,97 %. Denn um vom Endpreis für Kunden auf den Aktionspreis abzüglich des Mehrwertsteuer-Betrages zu kommen, bedarf es rein rechnerisch einen Rabatt von knapp 16 %. Beispielrechnung: 100 € + 19 % = 119 €. 119 € - 15,97 % = 100 €.

