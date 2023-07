MediaMarkt Sommer Deals: Bis zu 50 % Rabatt auf Technik & Haushaltsgeräte

Von: Ömer Kayali

MediaMarkt hat diese Woche spezielle Sommer Deals auf Lager. Im Onlineshop sparen Sie bis zu 50 Prozent auf Fernseher, Smartphones, Computer & Haushaltsgeräte.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Hamburg – MediaMarkt ist einer der beliebtesten Elektronikfachmärkte in Deutschland. Dank einer breiten Auswahl an Produkten und einem guten Ruf in Sachen Qualität und Kundenservice kaufen viele Kundinnen und Kunden gerne in den Filialen oder im Onlineshop ein. Egal, ob es um Smartphones, Fernseher, Laptops, Soundsysteme oder verschiedene Haushaltsgeräte geht, hier findet man alles, was das Technikherz begehrt. Zur Sommerzeit hat der Händler jetzt besondere Sommer Deals auf Lager, bei denen Sie bis zu 50 Prozent auf begehrte Produkte sparen können.

Sommer Deals bei MediaMarkt – die besten Deals aus der Verkaufsaktion

Was ist im Angebot? Bei den Sommer Deals sind zahlreiche beliebte Produkte aus unterschiedlichen Kategorien enthalten. Wenn Sie beispielsweise einen neuen Fernseher benötigen, stehen kleinere und größere Modelle zu reduzierten Preisen zur Auswahl. Auch sonst finden sich im Onlineshop spannende Angebote. Die besten davon haben wir hier aufgelistet:

Wie lange sind die Rabatte gültig? Die Sommer Deals bei MediaMarkt sind bis Montag, den 24. Juli verfügbar – nur diese Woche, solange der Vorrat reicht.

MediaMarkt Sommer Deals: Bis zu 50 % Rabatt auf Technik & Haushaltsgeräte © MediaMarkt (Montage)

Nichts gefunden? Im Onlineshop von MediaMarkt sehen Sie alle verfügbaren Sommer Deals. Dort können Sie gezielt die einzelnen Kategorien durchstöbern. Hier geht‘s zur Angebotsseite bei MediaMarkt.