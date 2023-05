Schluss mit Schwitzen! Diese mobilen Klimaanlagen und Ventilatoren verschaffen Abkühlung

Von: Melanie Staudacher

Sie kommen schnell ins Schwitzen? Eine Klimaanlage oder ein Ventilator werden Ihnen Abkühlung verschaffen. © © PantherMedia / tommaso1979

Die Rekordtemperatur von 40,1 Grad Celsius meldete der Deutsche Wetterdienst für das Jahr 2022. Für 2023 werden ähnlich hohe Temperaturen erwartet.

Wem zu Hause, im Büro oder unterwegs schnell zu heiß wird, für den sind eine Klimaanlage oder ein Ventilator die Top-Tipps gegen Schwitzen.

Mobile Klimaanlagen ohne Abluftschlauch

Eine Klimaanlage kühlt einen Raum herunter, indem sie die Wärme aus dem Raum nach außen leitet. Dafür braucht es bei klassischen Klimageräten einen Abluftschlauch, der die warme Luft durch ein geöffnetes Fenster nach draußen führt. Währenddessen wird die abgekühlte Luft in den Raum geleitet.

Es gibt auch fest installierte Anlagen, die in der Hauswand montiert werden. Diese Geräte bestehen aus zwei Teilen. Eines wird an der Innenwand und eines an der Außenmauer montiert. Durch einen Mauerdurchbruch wird die warme Luft nach draußen transportiert.

Was sind mobile Klimaanlagen? Weil die beiden genannten Methoden etwas umständlich sind, gibt es mittlerweile mobile Klimaanlagen ohne Abluftschlauch. Statt mit einem Schlauch Wärme abzuführen, nutzen diese Geräte Wasser, Eis oder Kühlakkus, um die Temperatur im Raum zu senken.

Jung Bladeless Aircooler Klimagerät © MediaMarkt (Produktbild)

Diese mobilen Klimaanlagen ohne Abluftschlauch gibt es bei Amazon und MediaMarkt.

Die meist günstigere Alternative: ein Ventilator

Je nach Modell kann ein Ventilator die günstigere Alternative zur Klimaanlage sein – sowohl in der Anschaffung als auch beim Stromverbrauch. Je nach Modell verbraucht ein Ventilator circa 40 bis 50 Watt pro Stunde. Bei einer Klimaanlage kann der Verbrauch bis zu 1.000 Watt pro Stunde sein. Bei größeren Modellen ist der Verbrauch sogar noch höher.

Abkühlung für alle: Der Standventilator von Aerson ist höhenverstellbar von 100 bis 120 cm. © Amazon (Produktbild)

Ventilatoren gibt es in verschiedenen Ausführungen. Von Modellen für den Tisch über Standventilatoren bis hin zu Deckenventilatoren. Diese Modelle gibt es bei Amazon gerade im Angebot.

Abkühlung für unterwegs: Mini-Klimaanlagen und kleine Ventilatoren

Die meisten Modelle wiegen rund ein Kilogramm, haben einen praktischen Tragegriff und man kann sie problemlos mitnehmen: Mini-Klimaanlage und Hand-Ventilatoren. Die Mini-Modelle lassen sich entweder mit Batterien betreiben oder per USB-Anschluss über die Steckdose, den Laptop oder mit der Powerbank aufladen. So können Sie die kleinen Abkühler ins Büro, im Auto oder im Zug oder anders unterwegs mitnehmen.

Mit dem Echos Tischventilator behalten Sie auch im Büro und im Homeoffice einen kühlen Kopf. © MediaMarkt (Produktbild)

Was ist besser? Klimaanlage oder Ventilator?

Klimaanlagen und Ventilatoren unterscheiden sich ganz grundsätzlich in ihren Funktionsweisen:

Eine Klimaanlage „erneuert“ die Luft. Die Wärme in der Luft wird angesaugt und durch den Abluftschlauch abgeführt oder im Gehäuse gekühlt und wieder ausgegeben. Je nach Modell und Kühlmethode senkt eine Klimaanlage die Raumtemperatur um wenige Grad Celsius.

Ein Ventilator hingegen verteilt die Luft im Raum. Durch die Bewegung entsteht ein Luftstrom, der auf der Haut Abkühlung verschafft. Auf die Temperatur im Raum hat ein Ventilator keine Auswirkung. Dafür sind die meisten Ventilatoren stromsparender als Klimageräte. Weiterer Pluspunkt: Mit einem Deckenventilator sparen Sie Platz im Raum ein.

Die Wahl des Kühl-Modells ist also abhängig davon, was Sie erreichen wollen: Möchten Sie die Raum-Temperatur senken, sich möglichst energieeffizient abkühlen oder brauchen Sie eine Abkühlung für unterwegs?