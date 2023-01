Nachhaltig und effektiv abnehmen? Ein neuer Kurs macht‘s möglich

Abnehmen muss keine Qual sein. Mit „21-Tage-Kickstart Wunschgewicht“ wurde ein Abnehm- und Wohlfühlprogramm entwickelt, das für Motivation und Erfolge sorgt – ganz ohne Verzicht. © AsierRomeroCarballo/PantherMedia

Es gibt zahlreiche Kurse, die effektives Abnehmen versprechen – die wenigsten sind nachhaltig. Spezialisten haben nun ein ayurvedisches Programm entwickelt.

Wenn das neue Jahr startet, dann stehen auch wieder zahlreiche Vorsätze an. Zum Start ins neue Jahr wird auch sehr häufig das Ziel Abnehmen genannt. Man möchte sich fitter und schlanker fühlen, auch die gesunde Ernährung spielt eine große Rolle. Nicht umsonst erleben die Fitnessstudios einen großen Zulauf zu Beginn eines jeden Jahres. Auch die Nachfrage nach Online-Kursen ist riesengroß. Viele Programme versprechen schnelles Abnehmen, dabei wird der Lebensstil radikal verändert. Doch die wenigsten sind nachhaltig, meist geht die Motivation nach kurzer Zeit schon wieder verloren oder die Waage zeigt wieder mehr – Stichwort: Jo-Jo-Effekt.

Spezialisten aus der Medizin und Psychologie haben dieses Problem nun aufgegriffen und ein Abnehm- und Wohlfühlprogramm entwickelt, das hierfür die Lösung bietet. Dabei ist der Kurs „21-Tage Kickstart Wunschgewicht“ in vielerlei Hinsicht einzigartig.

Einzigartiges Abnehm-Programm – einfach und alltagstauglich

Das „21-Tage Kickstart Wunschgewicht“-Programm basiert auf einfachen Handlungsempfehlungen und lässt sich ganz einfach in den Alltag integrieren. Sie verschwenden keine Zeit mit aufwendigen Gerichten. Zudem erhalten Sie regelmäßig Tipps, Tricks und motivierende Tagesaufgaben. So bleibt der Spaß erhalten. Während andere Programme auf Verzicht ausgelegt sind, ist bei diesem Onlinekurs das Essen erwünscht, um so dem Jo-Jo-Effekt vorzubeugen.

Der Erfolg von „21-Tage Kickstart Wunschgewicht“ basiert auf diesen Grundpfeilern:

Ernährung (inkl. Grundlagen des Ayurveda) Bewegung Verständnis für Körper und Seele Motivation und Durchhaltevermögen

Die Besonderheiten von „21-Tage Kickstart Wunschgewicht“

Dieses Abnehm- und Wohlfühlprogramm ist der erste deutschsprachige Onlinekurs, das von zwei der besten Spezialisten aus der Medizin und Psychologie entwickelt wurde. Dieser Kurs setzt zudem auf die von Dr. Ulrich Bauhofer integrierten Grundlagen des Ayurveda. Diese sind Jahrtausende alt und wissenschaftlich bestätigt. Dr. Bauhofer ist Deutschlands bekanntestes Ayurveda-Mediziner. Aufgrund dieser Kombination ist „21-Tage Kickstart Wunschgewicht“ einzigartig in der Herangehensweise.

Denn der Kurs bietet noch einen weiteren Vorteil: Während andere Programme pauschal angelegt sind und keine individuellen Besonderheiten berücksichtigen, arbeitet der Kurs mit einem Körpertypen-Test. Durch diesen Test erfahren Abnehmwillige ihre eigenen Bedürfnisse und lernen, wieso sich ihr Körper in Dysbalance findet und verschiedene Diäten nicht zum Erfolg geführt haben. Wollen auch Sie Ihren Körper ins Gleichgewicht bringen und nachhaltig abnehmen? Den Kurs können Sie jederzeit kostenlos starten.

Welcher Körpertyp sind Sie? Finden Sie es im Zuge von „21-Tage-Kickstart Wunschgewicht“ heraus und erfahren Sie mehr über sich und Ihren Körper. © Holistic House

21-Tage Kickstart Wunschgewicht – das liefert das Abnehm-Programm

21 hochwertig produzierte Videos für jeden Tag

MP3s (alle Videoinhalte auch unterwegs hören)

Unterstützende Audios für Schlaf, Motivation, Bewegung uvm.

Digitales Workbook für deinen Erfolg

Ernährungskompass für den Kühlschrank

Kochbuch mit tollen Rezepten (inkl. Einkaufs- und Lebensmittel-Liste)

