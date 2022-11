Kopfkissen VERDA mit Sanitized®-Schutz

Von: Nina Dudek

Ihnen sind Nachhaltigkeit und Verträglichkeit besonders wichtig? Gleichzeitig legen Sie größten Wert auf höchste Qualitätsstandards? Kissen und Bettdecke der VERDA-Kollektion sind dann genau richtig!

„Wie man sich bettet, so schläft man.“ Eine Binsenweisheit, die gerade für empfindliche Menschen enorm viel Wahrheit beinhaltet. Denn Hausstauballergiker oder Personen mit sensibler Haut neigen zu allergischen Reaktionen, wenn Kissen- oder Bettdecke nicht aus einwandfreien, schonenden Materialien bestehen. Viele synthetische Stoffe reizen Haut, Schleimhaut oder Atemwege und an geruhsamen Schlaf ist dann nicht mehr zu denken.

Third of Life, der Spezialist für hochwertige Bettwaren, hat gerade zwei allergikerfreundliche Produkte der beliebten VERDA-Kollektion aus nachhaltiger Herstellung 10 Prozent reduziert.

Alle Kopfkissen der VERDA-Kollektion werden in Deutschland gefertigt. Das spart lange Transportwege und minimiert den CO₂-Fußabdruck. Für die Füllung des nachhaltigen Allergiker-Kissens VERDA wird 100 Prozent Recyceling-Material verwendet, das sich ebenso weich und kuschelig wie ein Daunenkissen anfühlt. Der spezielle Sanitized®-Schutz des Kissens wirkt hautpflegend und schützt vor Bakterien, Schimmel und Hausstaubmilben.

Auch bei dieser hautfreundlichen, für Allergiker geeigneten Bettdecke setzt der Schlafspezialist Third of Live auf 100 Prozent recycelte Materialien. Die speziellen Hohlfasern sind dabei federleicht und besitzen eine außergewöhnlich hohe Füllkraft. Ein besonderes Finish erhält die VERDA-Ganzjahresbettdecke durch eine innovative Peachskin Veredelung, die die Decke enorm kuschelig und anschmiegsam macht, dabei aber atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend wirkt.

Third of Life: Schlafprodukte mit bewährter Qualität

Third of Life besteht aus Produktexperten mit langjähriger Erfahrung, die funktionale Schlafprodukte entwickeln, um das besondere Drittel unseres Lebens zu verbessern. Den Schlaf. Denn die Erholung im Schlaf ist essenziell für unsere Gesundheit & die Grundlage für einen erfolgreichen Tag.

Third of Life erfüllt durch individuelle Beratung, einzigartiges Fachwissen und einer holistischen Auswahl an innovativen & funktionalen Produkten jedes Schlafbedürfnis.

Daher wurde Third of Life 2021 zum zweiten Mal in Folge mit dem Innovationspreis Ergonomie des Instituts für Gesundheit und Ergonomie ausgezeichnet. Der Umwelt zuliebe strebt Third of Life zudem danach, nachhaltige Produkte zu entwickeln und in allen Bereichen ihres unternehmerischen Wirkens verantwortlich zu handeln.