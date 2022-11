Nachhaltige Weihnachtsdeko mit Wow-Effekt

Von: Nina Dudek

Nachhaltige Weihnachtsdekoration, regional oder fair trade hergestellt, am besten aus gesundheitlich unbedenklichen Materialien. Das ist der neue Trend in der Adventszeit 2022.

Bereits bei den aktuellen Trends für Christbaumschmuck 2022 zeigt sich, dass Nachhaltigkeit und Regionalität für viele immer wichtiger werden. Den Trend weg von günstigem Weihnachtsbaumschmuck aus Übersee hin zur Weihnachtsdekoration mit Sinn und Hintergrund haben wir uns genauer angeschaut. Das Erfreuliche dabei: Selbst auf großen Verkaufsplattformen wie Amazon oder eBay gibt es mittlerweile eine große Auswahl an nachhaltiger Weihnachtsdeko!

Besonders schön zu sehen ist, dass auch Weihnachtsdekoration mit rundum grünem Gewissen ein absoluter Hingucker mit Wow-Effekt sein kann.

Die Favoriten der Redaktion möchten wir Ihnen heute vorstellen.

Nachhaltige Weihnachtsdekoration: schadstofffrei für Gesundheit und Umwelt

Der Bund Naturschutz BUND stellte in Stichproben fest, dass beispielsweise Lichterketten verbotene, umwelt- und gesundheitsschädliche Phthalat-Weichmacher enthalten können. Oder einige Christbaumkugeln bedenkliches Flammschutzmittel enthalten. Wer auf weihnachtliche Dekoration aus Naturmaterialien, am besten regional nach deutschen Standards oder mit einem Fair-Trade Siegel setzt, kann auf Nummer sicher gehen. Denn hier werden Inhaltsstoffe und Zusammensetzung wesentlich strenger kontrolliert als beispielsweise bei „Billig Massenware“ aus Übersee.

