Diese Nahrungsergänzungsmittel können sinnvoll sein

Sie wollen Ihren Körper unterstützten und fragen sich, welche Nahrungsergänzungsmittel dafür sinnvoll sind? Alles über die wichtigsten Vitamine und Mineralien lesen Sie hier.

Sie haben Probleme beim Einschlafen? Sie haben wenig Energie und fühlen sich schlapp? Sie sind oft krank? Möglicherweise fehlen Ihnen wichtige Vitamine und Mineralien. Die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln kann sinnvoll sein, um den Körper mit allen erforderlichen Nährstoffe zu versorgen.

In den meisten Fällen reicht eine ausgewogene Ernährung, um die meisten Vitamine und Mineralstoffe abzudecken. Dennoch gibt es bestimmte Fälle, in denen Nahrungsergänzungsmittel empfehlenswert sein können, wie zum Beispiel bei einem Mangel an bestimmten Nährstoffen oder bei speziellen Bedürfnissen. Auch Schwangere, ältere Menschen und Sportler benötigen oft besondere Nährstoffe.

Generell gilt: Sprechen Sie vor der Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln mit Ihrem Arzt.

Was sind die wichtigsten Vitamine und Mineralien?

Vitamin A ist wichtig für eine gute Sehkraft, das Immunsystem und das Wachstum von Geweben und Zellen.

ist wichtig für eine gute Sehkraft, das Immunsystem und das Wachstum von Geweben und Zellen. Vitamin B-Komplex umfasst eine Gruppe von Vitaminen wie B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 und B12. Diese Vitamine sind wichtig für den Energiestoffwechsel, die Nervenfunktion, die Blutbildung und unterstützen das Gehirn.

umfasst eine Gruppe von Vitaminen wie B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 und B12. Diese Vitamine sind wichtig für den Energiestoffwechsel, die Nervenfunktion, die Blutbildung und unterstützen das Gehirn. Vitamin C ist ein starkes Antioxidans und unterstützt das Immunsystem, hilft bei der Kollagenproduktion, der Aufnahme von Eisen und beim Heilen von Wunden

ist ein starkes Antioxidans und unterstützt das Immunsystem, hilft bei der Kollagenproduktion, der Aufnahme von Eisen und beim Heilen von Wunden Vitamin D ist wichtig für die Aufnahme von Kalzium und Phosphor, die für starke Knochen und Zähne benötigt werden. Vitamin D spielt auch eine Rolle bei der Regulierung des Immunsystems und der Stimmung. Besonders effektiv wird Calcium aus der Nahrung aufgenommen, wenn Vitamin D3 zusammen mit Vitamin K2 eingenommen wird.

ist wichtig für die Aufnahme von Kalzium und Phosphor, die für starke Knochen und Zähne benötigt werden. Vitamin D spielt auch eine Rolle bei der Regulierung des Immunsystems und der Stimmung. Besonders effektiv wird Calcium aus der Nahrung aufgenommen, wenn Vitamin D3 zusammen mit Vitamin K2 eingenommen wird. Vitamin E ist ein Antioxidans und schützt die Zellen vor Schäden durch freie Radikale. Es unterstützt auch das Immunsystem und die Hautgesundheit.

ist ein Antioxidans und schützt die Zellen vor Schäden durch freie Radikale. Es unterstützt auch das Immunsystem und die Hautgesundheit. Vitamin K ist wichtig für die Blutgerinnung und die Knochengesundheit.

ist wichtig für die Blutgerinnung und die Knochengesundheit. Eisen ist ein Mineral, das Hämoglobin produziert, ein Protein, das Sauerstoff in den roten Blutkörperchen transportiert. Eisen ist auch an der Energieproduktion und dem Stoffwechsel beteiligt.

ist ein Mineral, das Hämoglobin produziert, ein Protein, das Sauerstoff in den roten Blutkörperchen transportiert. Eisen ist auch an der Energieproduktion und dem Stoffwechsel beteiligt. Magnesium ist ein Mineralstoff, der für viele wichtige Funktionen im Körper unerlässlich ist. Es hilft Muskel- und Nervenfunktionen aufrechtzuerhalten, gibt Energie, stärkt das Immunsystem und reguliert den Blutzuckerspiegel. Magnesium ist auch wichtig für die Knochengesundheit und die Aufrechterhaltung eines normalen Herzrhythmus.

ist ein Mineralstoff, der für viele wichtige Funktionen im Körper unerlässlich ist. Es hilft Muskel- und Nervenfunktionen aufrechtzuerhalten, gibt Energie, stärkt das Immunsystem und reguliert den Blutzuckerspiegel. Magnesium ist auch wichtig für die Knochengesundheit und die Aufrechterhaltung eines normalen Herzrhythmus. Omega 3 ist eine Art von mehrfach ungesättigten Fettsäuren, die der Körper nicht selbst produzieren kann und sie daher über die Ernährung aufnehmen muss. Omega 3 unterstützt die Gehirnfunktion, fördert ein gesundes Herz-Kreislauf-System und reduziert Entzündungen im Körper.

Welche Nahrungsergänzungen sind sinnvoll?

Die meisten Vitamine kann der Körper über die Nahrung aufnehmen. Was das Vitamin B12, Vitamin C und Vitamin D3 angeht, weisen viele Menschen einen Mangel auf.

Es ist ratsam, vor der Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln einen Arzt oder Ernährungsberater zu konsultieren, um festzustellen, welche Mittel für Ihre individuellen Bedürfnisse am besten geeignet sind. Ergänzende Mittel gibt es hauptsächlich in Form von Tabletten, aber auch als Lutschtabletten oder Pulver. Die meisten Nahrungsergänzungsmittel müssen Sie ein bis dreimal einnehmen.

Vitamin B12

Vitamin B12 kommt vor allem in tierischen Produkten wie Fleisch, Fisch, Eiern und Milcherzeugnissen vor. Wer sich hauptsächlich vegetarisch oder vegan ernährt, kann schneller einen B12-Mangel entwickeln. Auch Störungen im Darm können einen Mangel erzeugen, da das Vitamin dann schlechter aufgenommen wird.

Vitamin B12 unterstützt DNA-Synthese, Blutbildung und Nerven. Ein Mangel kann Müdigkeit, Gedächtnisprobleme und sogar Nervenschäden verursachen. © Bildagentur PantherMedia / AlexGrec (YAYMicro)

Häufig auftretende Symptome bei einem B12-Mangel sind:

Müdigkeit

Schwäche

Schwindel

Blässe

Taubheitsgefühl oder Kribbeln in den Händen und Füßen

Gedächtnisstörungen

Depressionen

Probleme mit der Konzentration

Vitamin D3

Vitamin D3, auch bekannt als Cholecalciferol, ist eine Form von Vitamin D, die vom Körper produziert wird, wenn die Haut dem Sonnenlicht ausgesetzt ist. Es ist ein fettlösliches Vitamin, das für die Aufnahme von Kalzium und Phosphor aus der Nahrung zuständig ist und reguliert den Kalziumspiegel im Blut.

Es kann sinnvoll sein, Vitamin D3 als Nahrungsergänzungsmittel einzunehmen, wenn ein Mangel diagnostiziert wurde oder das Risiko für einen Mangel hoch ist. Menschen, die wenig Sonnenlicht ausgesetzt sind, ältere Menschen, Menschen mit dunkler Hautfarbe und Menschen, die sich in Regionen mit geringer Sonneneinstrahlung befinden, haben ein erhöhtes Risiko für einen Vitamin D3 Mangel.

Vitamin D3 wird auch als „Sonnenvitamin“ bezeichnet, da es vom Körper produziert wird, wenn die Haut Sonnenlicht ausgesetzt ist. © Canva

Dass Sie zu wenig Vitamin D3 haben, erkennen Sie an diesen Symptomen:

Müdigkeit und Energiemangel

Muskelschwäche und Muskelschmerzen

Stimmungsschwankungen und Depressionen

Schwaches Immunsystem

Knochenschwäche und Osteoporose

Vitamin C

Vitamin C, auch bekannt als Ascorbinsäure, ist ein starkes Antioxidans, das die Zellen vor freien Radikalen schützt, die Zellschäden und eine Vielzahl von Krankheiten verursachen können. Vitamin C ist auch für die Produktion von Kollagen notwendig, einem Protein, das für die Gesundheit der Haut, Haare, Nägel und Gelenke wichtig ist. Es unterstützt zudem das Immunsystem und kann helfen, Erkältungen zu verkürzen.

Vitamin C ist vor allem in Obst und Gemüse vorhanden. Die meisten Menschen nehmen damit genügend Vitamin C auf. Menschen, die rauchen oder regelmäßig Alkohol konsumieren, haben einen höheren Bedarf an Vitamin C. Genauso können Menschen mit einer Fructose-Intoleranz von zusätzlichem Vitamin C profitieren.

Wer viel Obst und Gemüse isst, nimmt in der Regel genug Vitamin C auf. © Canva

Einen Mangel an Vitamin C können Sie an folgenden Symptomen erkennen:

Müdigkeit und Schwäche

Geschwollenes und blutendes Zahnfleisch

Gelenk- und Muskelschmerzen

Trockene Haut und Haare

Anfälligkeit für Infektionen

Langsame Wundheilung

Melatonin für besseren Schlaf

Melatonin ist ein Hormon, das von der Zirbeldrüse im Gehirn produziert wird und eine wichtige Rolle in der Regulierung unseres Schlaf-Wach-Zyklus spielt. Melatonin kann Menschen helfen, die unter Schlafstörungen leiden oder mit Jetlag kämpfen. Ältere Menschen produzieren weniger Melatonin, weshalb auch sie oft mit Schlafproblemen kämpfen.

Melatonin gibt es in Form von Tabletten, die Sie einmal pro Tag eine halbe Stunde vor dem Schlafengehen mit einem Glas Wasser einnehmen. Wer sich schwer tut, Tabletten zu schlucken, kann Melatonin als Lutschtablette einnehmen.

Nahrungsergänzungsmittel können hilfreich sein, um bestimmte ernährungsbedingte Defizite auszugleichen oder spezielle Gesundheitsanforderungen zu erfüllen. © Canva

Omega 3

Omega-3-Fettsäuren sind eine Art von mehrfach ungesättigten Fettsäuren, die der Körper sie nicht selbst herstellen kann. Omega-3-Fettsäuren sind gut für das Herz, das Gehirn sowie die Augen und wirkt entzündungshemmend. Omega-3-Fettsäuren sind vor allem in fettem Fisch wie Lachs, Makrele und Thunfisch enthalten, sowie in Leinsamen, Chiasamen, Walnüssen und Hanfsamen. Allerdings kann es schwierig sein, genug Omega 3 durch die Ernährung zu bekommen, insbesondere für Menschen, die sich vegetarisch und vegan ernähren.

Omega 3 Tabletten bestehen in der Regel aus Fischöl. Für viele Vegetarier und Veganer kommt diese Form der Nahrungsergänzung deshalb nicht infrage. Stattdessen greifen Sie zu veganen Omega-3-Tabletten.

Für Vegetarier und Veganer ist es oft schwierig, genug Omega 3 nur über die Nahrung aufzunehmen. © Canva

Bemerken Sie eines oder mehrere dieser Symptome, könnte es sein, dass Sie zu wenig Omega 3 im Körper haben.

Trockene und juckende Haut

Trockene Augen

Gelenkschmerzen

Stimmungsschwankungen

Konzentrationsprobleme

Langsames Verheilen von Wunden

Nahrungsergänzungsmittel während der Schwangerschaft

Während der Schwangerschaft benötigt der Körper zusätzliche Nährstoffe, Vitamine und Mineralien. Nach Absprache mit Ihrem Arzt, kann es sinnvoll sein, Nahrungsergänzungsmittel in der Schwangerschaft einzunehmen. Dazu gehören Eisen, Folsäure, Calcium, Vitamin D und Omega 3.

Weitere sinnvolle Nahrungsergänzungsmittel

