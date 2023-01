Günstige Kapselmaschine: Nespresso-Kaffeemaschine von DeLonghi für nur rund 60 €

Von: Ömer Kayali

DeLonghi ENV120.W Vertuo Next Basic + Nespresso Aeroccino 3 Milchaufschäumer © DeLonghi

Eine simplere Kaffeemaschine als die DeLonghi Vertuo Next Basic gibt es kaum. Aktuell bekommen Sie das Modell schon für rund 60 Euro.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Kapsel rein, Taste drücken und fertig: So einfach und schnell bekommen Sie eine Tasse Kaffee mit der Vertuo Next Basic Kapselmaschine von DeLonghi. Natürlich finden Sie andere Geräte im Handel, die einen größeren Funktionsumfang bieten, aber wenn Sie ein simples und günstiges Einsteigermodell suchen, ist dieses genau richtig.

Momentan ist die DeLonghi Vertuo Next Basic sogar schon für nur 59,90 Euro in brandneuem Zustand und inklusive eines Milchaufschäumers bei eBay erhältlich.

Bei eBay bestellen

DeLonghi Nespresso Vertuo Next Basic für 59,90 € – Funktionen in der Übersicht

Schnelle und einfache Bedienung : Nespresso-Kaffeemaschinen sind benutzerfreundlich und einfach zu bedienen. Einfach Kapsel in die Maschine einlegen, drücken – und schon ist der Kaffee mit feinster Crema fertig.

: Nespresso-Kaffeemaschinen sind benutzerfreundlich und einfach zu bedienen. Einfach Kapsel in die Maschine einlegen, drücken – und schon ist der Kaffee mit feinster Crema fertig. Gleichbleibende Qualität : Nespresso-Kaffeemaschinen haben den Vorteil, dass die Qualität des Kaffees gleich bleibt. Die verschlossenen Kapseln schließen Verunreinigungen, die den Geschmack beeinflussen könnten, von vornherein aus.

: Nespresso-Kaffeemaschinen haben den Vorteil, dass die Qualität des Kaffees gleich bleibt. Die verschlossenen Kapseln schließen Verunreinigungen, die den Geschmack beeinflussen könnten, von vornherein aus. Vielfältige Geschmacksoptionen: Nespresso bietet eine große Auswahl an Kapseln mit verschiedenen Kaffeesorten und Geschmacksrichtungen: von sortenreinem Espresso über milde Crema- und Lungo-Mischungen bis aromatisierte Varianten mit Vanille oder Karamell.

Welche Nespresso-Kapseln passen?

Für die DeLonghi ENV120.W benötigen Sie die speziellen Vertuo-Kapseln. Insgesamt sind 25 verschiedene Kaffeesorten erhältlich, hinzu kommen saisonal verfügbare Limited Editionen. Im Vergleich zu anderen Kapseln, können Sie auch größere Mengen servieren – bis zu 414 Milliliter sind möglich.