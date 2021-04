Netgear Orbi um 29 Prozent reduziert: Jetzt bei Amazon

Ultra Speed WLAN

+ © IMAGO / Westend61 Ob im Haus oder im Garten - mit dem Netgear Orbi RBK53 haben Sie überall ultraschnelles WLAN und können Ihre Videochats auch im Freien abhalten. (Symbolbild) © IMAGO / Westend61

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Philipp Mosthaf schließen

Weitere schließen

Netgear Orbi RBK53 ist aktuell um 29 Prozent bei Amazon reduziert. Das Mesh-WLAN-System macht andere Router und Repeater überflüssig. Informieren Sie sich jetzt!

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision.

Den Netgear Orbi RBK53 gibt es derzeit mit einem Rabatt von 29 Prozent bei Amazon. Das Ultra Speed Mesh-WLAN-System macht vorhandene WLAN-Router* und Repeater im Haus oder in der Wohnung überflüssig. Das 3er-Set des Netgear Orbi gibt es nun für 399,99 Euro anstatt 559,99 Euro. So sparen Sie beim Kauf stolze 160,- Euro. Tausende von Kunden vertrauen bereits auf die Fähigkeiten des Netgear Orbi RBK53. Wir haben das WLAN-System genauer unter die Lupe genommen. Hier lesen Sie, was der Netgear Orbi alles kann und worauf Sie achten müssen.

Lesen Sie auch: iPhone 12 Mini zum Tiefpreis: Jetzt bei Amazon.

Bestellen Sie sich jetzt den Netgear Orbi RBK53 für nur 399,99 Euro!

Netgear Orbi RBK53: Jetzt bei Amazon um 29 Prozent reduziert

+ NETGEAR Orbi RBK53 Ultra Speed Mesh-WLAN-System. © Amazon Produktbild

Das Mesh-WLAN-System eliminiert Wifi-Funklöcher ! Der Netgear Orbi RBK53 sorgt für eine komplette Abdeckung von bis zu 525 m² im Innen- und Außenbereich . Aufgrund smarter Mesh-Technologie sind Sie immer mit einem Netzwerknamen vernetzt.

! Der Netgear Orbi RBK53 sorgt für eine komplette . Aufgrund smarter Mesh-Technologie sind Sie immer mit einem Netzwerknamen vernetzt. Ultra Speed dank Tri-Band-Frequenz. Ein zusätzliches, drittes Band zwischen Netgear Orbi Router und Satelliten entlastet die anderen Funkbänder. Für eine maximale Wifi-Geschwindigkeit im ganzen Haus für mehr als 30 Geräte.

Ein zusätzliches, drittes Band zwischen Netgear Orbi Router und Satelliten entlastet die anderen Funkbänder. Für eine maximale Wifi-Geschwindigkeit im ganzen Haus für mehr als 30 Geräte. Der Neatgear Orbi RBK53 ist kompatibel mit allen Internetanbietern . Sie können problemlos andere Router und Repeater ersetzen.

. Sie können problemlos andere Router und Repeater ersetzen. 11 Gigabit LAN-Ports für direkte Anbindung von Netzwerkgeräten wie TV, Konsole oder Media-Receiver. Die Ethernet-Ports und das AC3000 WLAN liefern bis zu 3 GBit/s.

für direkte Anbindung von Netzwerkgeräten wie TV, Konsole oder Media-Receiver. Die Ethernet-Ports und das AC3000 WLAN liefern bis zu 3 GBit/s. Netgear Armor schützt alle angeschlossenen Geräte (zu Hause und unterwegs) mit Viren-, Malware- und Datendiebstahlschutz .

. Durch die intelligente Kindersicherung können Eltern die Internetnutzung ihrer Kinder festlegen, Webseiten filtern oder WLAN für bestimmte Nutzer oder Geräte pausieren.

können Eltern die Internetnutzung ihrer Kinder festlegen, Webseiten filtern oder WLAN für bestimmte Nutzer oder Geräte pausieren. Mithilfe der Neatgear Orbi App können Sie das WLAN-System innerhalb weniger Minuten einrichten, Einstellungen vornehmen und die WLAN-Geschwindigkeit überwachen.

Bestellen Sie sich jetzt den Netgear Orbi RBK53 für nur 399,99 Euro!

Netgear Orbi RKB53 reduziert: Jetzt kaufen, später erst bezahlen

Artikel wie Laptops, 4K-Fernseher und viele andere Produkte aus dem Bereich der Elektronik kosten viel Geld. Eine Anschaffung will daher gut überlegt sein. Kaufen Sie doch den Netgear Orbi RBK53 schon jetzt und bezahlen Sie erst im kommenden Monat. Mit der Amazon Monatsrechnung erhalten Sie am Ende des Monats eine Gesamtrechnung. Bis zum 14. des Folgemonats haben Sie nun Zeit, die Rechnung zu begleichen. So haben Sie genügend Zeit, um finanzielle Engpässe auszugleichen und wichtige Zahlungen vorzunehmen. (pm) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

Das könnte Sie auch interessieren: Microsoft Surface Pro 7 zum Tiefpreis bei Amazon.