newma aus „Die Höhle der Löwen“: So gut sind die Produkte für Mütter im Wochenbett

Von: Philipp Mosthaf

Das Wochenbett ist eine intensive und aufregende Zeit. Das Baby und die Mutter erholen sich von den Strapazen der Geburt. © NataliaD / PantherMedia

Mütter müssen sich nach der anstrengenden Geburt erholen, mögliche Verletzungen verheilen. newma hat nun bei DHDL Hygiene- und Pflegeprodukte vorgestellt.

Eine Geburt kann stundenlang dauern und für die werdende Mutter extrem anstrengend und schmerzhaft sein. Die Beschwerden, die sich über die letzten Monate gezogen haben, hören auch mit der Geburt nicht auf. Die frisch gebackene Mama muss sich daher ausruhen, die Wunden müssen verheilen. „Acht von zehn Frauen erleiden Geburtsverletzungen“, so Cornelia Dingendorf. Die 43-Jährige aus Düsseldorf hat mit ihrer Geschäftspartnerin Jacqueline Leuer-Hingsen daher das Start-up newma gegründet. In der Vox-Gründershow „Die Höhle der Löwen“ stellen die beiden moderne Hygiene- und Pflegeprodukte vor.

Wofür sind die Produkte von newma geeignet?

In der Regel dauert es neun Monate, bis der Körper wieder in diesem Zustand ist, den er vor der Geburt hatte. Nicht selten kommt es bei der Geburt zu Blutergüssen, Abschürfungen und kleinen Rissen. Die kleineren Verletzungen heilen oft schnell ab. Größere Geburtsverletzungen benötigen jedoch Zeit. Nicht nur für die Mama war die Geburt anstrengend, auch das Baby ist diesem immensem Stress ausgesetzt. Und so müssen sich beide erst einmal erholen – im Wochenbett. Das Wochenbett bezeichnet die ersten sechs bis acht Wochen mit dem Baby. Man lernt sich in dieser aufregenden und intensiven Zeit richtig kennen. Und für die Familien und Freunde hat unsere Redaktion fünf tolle Geschenkideen für Mütter im Wochenbett zusammengestellt.

Cornelia Dingendorf (l.) und Jaqueline Leuer-Hingsen stellen in „Die Höhle der Löwen“ ihr Unternehmen newma vor. © RTL / Bernd-Michael Maurer

Viele Frauen greifen in der Zeit nach der Geburt zu handelsüblichen Kühlpads aus dem Gefrierfach, um die Schmerzen zu lindern. Außerdem tragen viele unbequeme Netzhosen oder würdelose Inkontinenzwindeln. Das Start-up newma möchte hier mit modernen Hygiene- und Pflegeprodukten Abhilfe schaffen. Cornelia Dingendorf und Jacqueline Leuer-Hingsen sind selbst Mütter und haben all ihre Erfahrungen in ihr „Baby“ einfließen lassen.

newma bietet innovative, lösungsorientierte, aber vor allem heilungsunterstützende Produkte für das Wochenbett an.

Die Höhle der Löwen: Welche Produkte bietet newma an?

newma bietet innovative Hygiene- und Pflegeprodukte für das Wochenbett an. Die Artikel sollen bei den Geburtsverletzungen lindern und abschwellend wirken. Die Produkte sind rein natürlich. newma bietet viele verschiedene Produkte an, die je nach Bedarf verwendet werden können. Diese Produkte sind aktuell bei Amazon erhältlich:

newma Wochenbett Brustwarzen Pflege Creme – Brustwarzensalbe und Lippenpflege

newma Wochenbett-Binden

newma Wochenbett Intim-Dusche

newma Wochenbett Brustwarzen Pflege Creme

newma Wochenbett Brustwarzen Pflege Creme © newma

Wochenbett-Pflegebalm für Mamas (50 ml)

Aus natürlichen Zutaten wie zum Beispiel Rizinusöl, roter Sonnenhut und Zitronenöl.

Anwendungsgebiete: Brustwarzen, Lippen, Babybauch

newma Wochenbett-Binden

newma Wochenbett-Binden © newma

12 x Herbal Mama Pads: Wochenbettvorlagen aus Bio-Baumwolle & Kräuterextrakt

Extra saugstark, Auslaufschutz, extra-lang, mit Minze versetzt, angenehme Frische nach der Geburt

newma Wochenbett Intim-Dusche

newma Wochenbett Intim-Dusche © newma

Intim-Spa für die Zeit nach der Geburt

Hygienische Reinigung – Wellness für das Wochenbett

Aus BPA-freiem Plastik

Einfach zu zerlegen, leicht zu reinigen mit warmem Wasser (bis zu 70 °C) und neutraler Seife

