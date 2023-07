Nintendo Switch: Prime Day Deal zur neuen Zelda-Edition – Jetzt 20% günstiger

Von: Alina Wagner

Nintendo Switch – OLED Modell + The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Switch um 20 Prozent reduziert. © Nintendo

Die Nintendo Switch OLED in der Zelda Edition gibt‘s jetzt endlich auch mit dem Spiel – und das günstiger beim Prime Day.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist der neueste Nintendo-Switch-Hit und ein Must-have für alle Besitzer der Konsole. Und wer noch keine Konsole hat, kann jetzt vom starken Angebot beim Amazon Prime Day profitieren.

Die Nintendo Switch OLED ist eine verbesserte Version der beliebten Hybrid-Konsole, die im Handheld-Modus einen bedeutenden Vorteil durch ihr größeres OLED-Display bietet. Anlässlich des Releases von Zelda: Tears of the Kingdom hat Nintendo eine spezielle Sonderedition der Nintendo Switch OLED auf den Markt gebracht. Diese Edition besticht durch goldene Akzente und ein einzigartiges Zelda-Design. Dummerweise ist das Spiel nicht enthalten – beim Prime Day allerdings schon. Konsole inklusive Spiel bekommen Sie jetzt zum Sparpreis.

Prime-Day-Deal: Nintendo Switch Konsole + Tears of the Kingdom jetzt 20 % günstiger

Nintendo Switch – OLED Modell + The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Switch © Nintendo

Sie haben die Möglichkeit, die Produkte im Bundle oder einzeln zu kaufen:

Nintendo Switch OLED-Modell „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Edition“

Spiel + Konsole kaufen

Spiel kaufen

Konsole kaufen

Nintendo Switch OLED-Modell „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Edition“

Einzigartiges Design im Zelda-Stil

Verbessertes OLED-Display mit lebendigeren Farben, höherem Kontrast und tieferem Schwarz

Bildschirmgröße 7 Zoll

Konsole und Joy-Con-Controller mit speziellem Zelda-Design und goldenen Akzenten

Limitierte Stückzahl und zeitlich begrenzte Verfügbarkeit

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom für Nintendo Switch

Nachfolger von The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Geeignet ab 12 Jahren

Erkunden Sie die Landschaften von Hyrule auf dem Boden und in schwebenden Inseln am Himmel sowie im Untergrund

Neue Fähigkeiten bieten zahlreiche kreative Möglichkeiten

